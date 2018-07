Andrej Babiš odhalil věc o ČT. A dal vzkaz Tomáši Klusovi

Redaktora Josefa Kopeckého zajímalo, jak Andrej Babiš vidí nové tváře ve své vládě. Je si jist, že již žádný ministr nepadne kvůli diplomové práci? „Doufám, že ne. Já jsem s nadsázkou říkal ministrům, že doufám, že mají diplomové práce v pořádku, ale je třeba vidět tu věc i z druhé strany. Tady vznikla atmosféra, že ve státní správě musí mít všichni vysokou školu. Myslím, že z těchto kvazi afér vyplynulo poučení, že i vysoké školy si budou dávat větší pozor a že i vedoucí diplomových prací tomu budou věnovat větší pozornost,“ odpověděl Babiš.

Další dotaz se věnoval diplomové práci samotného premiéra. Je Babiš ochoten ji dát novinářům? V Bratislavě v archivech školy totiž už není. „Říkali mi spolužáci, že tam dokonce Česká televize volala, že zaplatí zlatem. Tak jsem si říkal, jakým zlatem můžou platit, když získají tu diplomku? Mám dobrou diplomku, psal jsem o všeobecné dohodě o clech a obchodu a jejím vlivu na liberalizaci světového obchodu. Můj otec pracoval jako zástupce Československa v GATT, takže jsme to dělali společně. Určitě to byl originál, pamatuji si, že jsem to psal na psacím stroji s kopírákem,“ reagoval Babiš.

Vládu čeká spor o navýšení mezd státním zaměstnancům. ČSSD a odbory chtějí patnáct procent pro učitele a deset procent pro další zaměstnance ve veřejné sféře. ANO ovšem pro ostatní zaměstnance s výjimkou učitelů chce pouze šest procent. Maláčová tvrdí, že se budou koaliční partneři muset dohodnout. Jak to je? „Musíme bohužel jenom zemřít, ale určitě budeme hledat kompromis. Budeme o tom diskutovat, je tam plno témat. Důchody, zneužívání dávek na bydlení, zneužívání dávek v nezaměstnanosti u lidí, kteří pracují na černo, vymahatelnost výživného, mateřská. I když jsme ten resort pustili ČSSD, je to důležité pro celou vládu a budeme se snažit o tom domlouvat v týmu. Sociální demokracie na to má stejný názor jako odboráři, ale my jsme zásadně proti plošnému navyšování,“ odvětil Babiš. Přehlasováváním ale věci řešit nechce, pokusí se prý s ČSSD najít kompromis.

Jak vidí premiér Babiš roli státu v případu H-System a družstva Svatopluk? Osobně se účastnil nedávné besedy členů družstva v pražských Horoměřicích a poté se ujal role prostředníka mezi správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem a lidmi, kteří v Horoměřicích bydlí. „Byl jsem o to požádán, abych se toho ujal. Myslím však, že toho moc udělat nemůžeme. Je tady rozhodnutí nezávislého soudu, takže družstvo dá mimořádný opravný prostředek, aby Ústavní soud rozhodl rychle a nikdo se vystěhovat nemusel. Ale s tím nepočítá ani ten konkursní správce. Dnes někteří říkají, že by to měl stát zaplatit, ale já jsem si nechal vytáhnout všechny věci, co se tu v minulosti staly v devadesátých letech – kauza Union banka, tam přišlo 75 tisíc věřitelů o 17 miliard, kauza Trend, litoměřické fondy, Agrobanka, IPB, Harvardské fondy, CS fondy, Motoinvest, Futurum Aurum, kampeličky, Key Investments... Těch kauz, kde lidi přišli o peníze, je mnoho. Týká se to statisíců lidí. A my nemůžeme říci teď těmto lidem, že to uhradíme, to není možné. Na druhé straně bychom se měli o to zajímat, protože lidské osudy nám nemohou být lhostejné. A v tomhle směru už to, že se o to stát zajímá, tak ti lidé mohou mít lepší pocit,“ myslí si Babiš.

Další z otázek směřovala na zpěváka Tomáše Kluse. Má ho premiér Babiš v oblibě? Minulý týden Tomáš Klus oznámil bojkot akcí Agrofertu, ke kterému se pak přidali Matěj Ruppert, Jiří Macháček, nebo Iva Pazderková. „Pana Kluse neznám osobně. Vím, že má vůči mně negativní názor. Snažil jsem se s ním v minulosti setkat, to odmítl. Jestli ho ta myšlenka napadla kvůli Colours of Ostrava? Nevím. Moje bývalá firma sponzoruje ten festival dlouho. Mě to mrzí, protože mě nezná. Vím, že měl spor s Richardem Krajčem kvůli tomu, že jsme podporovali Kryštof kempy. Beru to na vědomí,“ konstatoval Babiš.

Chtěl by se s umělci, kteří proti němu protestují, setkat? „Pan Klus to nechce, ale samozřejmě, pokud by měli zájem, rád se s nimi setkám. Ale to je teď taková móda. My jsme vyhráli volby a naše vláda dostala důvěru. Měli by nám dát šanci. Já jsem v minulosti podporoval kulturu, plno zpěváků, jako ministr financí jsem navyšoval peníze do filmu, takže nechápu, co mi je vyčítáno,“ reagoval Babiš.

