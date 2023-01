Andrej Babiš, prostý občan? Odchod se prý rozhodně nechystá

reklama

Babiš po volební porážce uznal Pavlovo vítězství a svým kritikům popřál „svět bez Babiše“. „Přeju vám svět bez Babiše. Zapomeňte na Babiše. Zkuste žít bez Babiše. Přestaňte ráno vstávat s nenávistí k Babišovi a usínat s ní,“ pronesl.



Právě tato slova vyvolala nemalé otázky, co tímto výrokem šéf ANO myslel a zdali se vztahovala pouze k prezidentskému klání či jeho dalšího politického působení v roli předsedy hnutí ANO a poslance ve Sněmovně.



Spekulace následně Babiš posílil i úpravou svých profilů na sociálních sítích, jelikož z těch zmizely po jeho prohře veškeré informace směřující k jeho působení v politice a místo nich má uvedeno pouze to, že je „občanem ČR“.

Vše pak završil sobotní rozhovor pro televizi Prima, kde expremiér odmítl oslovení „pane poslanče“ a moderátora opravil, že se jmenuje Babiš.



Na začátku února se má Babišův neúspěch řešit i v rámci předsednictva hnutí ANO, které nezaznamenalo výrazné vítězství ve volbách od roku 2017, kdy ovládlo sněmovní volby, a podle serveru SeznamZprávy.cz by to mělo přinést světlo i směrem k Babišovu politickému působení.



Server uvedl, že otázky, zda zůstane poslancem a co bude řešit předsednictvo ANO začátkem února, Babiš neodpověděl.

Člen předsednictva hnutí, poslanec Ladislav Okleštěk, však měl SeznamZprávám.cz potvrdit, že se bude politická budoucnost Babiše řešit. „Myslím si, že to bude zásadní téma,“ měl uvést.



Exministryně financí Alena Schillerová, jež je šéfkou poslaneckého klubu ANO, pak v rozhovoru pro SeznamZprávy.cz uvedla, že si přeje setrvání Babiše coby lídra ANO, netuší však, zdali bude Babiš chtít vykonávat svůj poslanecký mandát. „Mohu zodpovědně říct, že pokud zůstane, tak tam chodit bude,“ podotkla pak k výtkám na Babišovu značnou absenci.



Kromě Babiše se také hojně mluví i o samotném hnutí ANO, které se v postoji svého předsedy neukázalo zcela jednotné. Poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák či primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) totiž vyjadřovali značné znepokojení směrem k Babišově prezidentské kampani a rozhodli se pak raději svůj hlas vhodit Petru Pavlovi.



„Je nezbytně nutné svolat programovou konferenci, kdy si řekneme, kudy se ANO bude ubírat. Když se podíváte na realitu dnešního dne, tak o liberálně-pravicové nebo catch-all party už nemůžeme hovořit. Stali jsme se čistě levicovou stranou,“ řekl SeznamZprávám.cz Vondrák ke svému pohledu na směřování hnutí. O setrvání Babiše poslancem by však neměl podle něj rozhodnout nikdo jiný než sám expremiér.

Televize CNN Prima NEWS pak podotýká, že Iva Vondráka, který připustil možný vznik frakce uvnitř ANO, novináři nezaznamenali ani v Babišově volební štábu.



První místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že mu myšlenka případného štěpení hnutí nepřijde vůbec sympatická, a vyjádřil se též odlišně k pohledu na samotné hnutí. To se podle něj zaměřuje na všechny voliče. „Jsme catch-all-party, nepotřebujeme žádné frakce. Pan Vondrák s tímto návrhem přišel už před půl rokem a nesetkalo se to s kladnou odezvou. Rozhodně nedoporučuji, aby se uvažovalo o jakýchkoliv frakcích. Každý si může říct svůj názor, ale abych prosazoval svoje myšlenky a vize, nepotřebuji žádnou frakci,“ řekl pro CNN Prima NEWS.



Právě Havlíček se též zastává pokračování Babiše v poslanecké funkci. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS mínil, že by Babišova parlamentní angažovanost mohla ANO pomoci i v rámci příštích sněmovních voleb. Expremiér by si tak podle něj měl mandát nechat. Ovšem – jak dodal i Havlíček – finální rozhodnutí v tomto bude záviset právě na samotném Babišovi. Čtrnáctičlenné předsednictvo hnutí ANO se sejde již 8. února.

