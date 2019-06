Andrej Babiš vytáhl řetězovku. A vrchní elf se z toho může zbláznit

Premiér Andrej Babiš (ANO) i tuto neděli uveřejnil provolání k národu, které uvozuje již notoricky známým oslovením „čau lidi“. Mimo jiné v něm ocenil jeden z řetězových e-mailů, ve kterém se dočkal zastání. Bohumil Kartous, mluvčí tzv. českých elfů bojujících s internetovými trolly, se za to do předsedy vlády pustil.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se dál zlobí, že česká média upozorňují na jeho střet zájmů. Na svou obranu použil jeden z řetězových e-mailů, který koluje mezi občany.

„Taky se ke mně dostala ŘETĚZOVKA. Tak se říká dlouhým hromadným mailům. Posílají si je mezi sebou hlavně lidi, co nepoužívají Facebook. Prý je to docela fenomén. A vlastně mě překvapilo, jak jsou schopní si tím docela slušně nahradit tradiční média. Třeba v tom analytickém mailu, co se ke mně dostal teď, jeden pán velmi systematicky vypočítává, kolik stovek miliard se BEZTRESTNĚ rozkradlo za panování minulých vlád, a jmenuje jednotlivé kauzy. Evidentně nejsem sám, koho štve, že se v médiích pořád řeší akorát Babiš,“ napsal šéf kabinetu na sociální síti Facebook.

Mluvčí českých elfů, kteří bojují proti internetovým trollům šířícím i řetězové e-maily, Bohumil Kartous na to reagoval prohlášením, že premiér projevil velmi nízkou úroveň mediální gramotnosti.

„Premiér @AndrejBabis projevil velmi nízkou úroveň mediální gramotnosti, když označil obsah jakéhosi řetězáku za analytický a řetězové e-maily šířící masivně dezinformace za ‚slušnou náhradu tradičních médií‘. Doporučujeme panu premiérovi sledovat reporty Českých elfů,“ vzkázal Babišovi mluvčí elfů a pracovník informačního centra o vzdělání EDUin.

Není bez zajímavosti, že Babiš na sociální síti před pár dny odkázal také na text serveru Česká pozice z prosince 2018, kde tehdejší člen hnutí ANO Václav Makrlík vykreslil Babiše mimo jiné téměř jako mučedníka.

„Kdyby Babiš nebyl přesvědčen, že je schopný svou vizi českého státu uskutečnit, nikdy by nemohl snést špínu a nevybíravé útoky na svou osobu a rodinu. Neznám v historii politickou osobnost (snad kromě Ježíše a náboženských mučedníků), která by na cestě za svou pravdou snesla tolik sprostoty, kopanců, vulgárních urážek a podrazů od svých oponentů,“ napsal Marklík.

