Andrej Kiska při výročí: Češi a Slováci se spojili znovu- v úžasném projektu Evropské unie

„S hrdostí po celém světě říkám, že jako prezident nepoznám jiné dvě země, které by si byly blíž než Slovensko a Česko,“ zahájil svůj projev Kiska. Jde o dva úspěšné svobodné státy, které vzešly z Československa. Zrod tohoto státu však nebyl nijak snadný. Naši předci podle Kisky vyvinuli veliké úsilí a musíme jim poděkovat za to, že to nevzdali. Kiska také poděkoval českým politikům, že dnes v Martině oslavují podpis deklarace spolu se Slováky.

Slovenský prezident připomněl, že kromě nesmírně charismatických osobností, jakými byli T. G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, stály za zrodem Československa stovky dalších lidí. Pracovitý Edvard Beneš, Andrej Hlinka, Emanuel Lehocký, Samuel Zoch, Ivan Dérer, Štefan Osuský a mnoho dalších. „Patří jim naše obrovská úcta a obrovské díky,“ zdůraznil Kiska.

Slováci, kteří se v Československu narodili, na něj mnohdy vzpomínají s láskou a nostalgií, ale zároveň jsou rádi, že si Češi a Slováci už nemusejí vzájemně vyčítat, kdo na koho víc doplácí.

Kiska dal také najevo, že je rád, že se Česká republika a Slovenská republika znovu spojily. „Podařilo se, jsme v jednom úžasném projektu – v Evropské uii – zase spolu a naši lidé se mohou svobodně rozhodnout, kde chtějí žít, studovat a pracovat,“ řekl Kiska.

Nakonec citoval slova Milana Rastislava Štefánika, že lidé, kteří věří, že za ně svobodu vybojuje někdo jiný, si ji možná ani nezaslouží. „A já si ho dovolím parafrázovat. Zkusím říci, že všichni ti, kteří chtějí lepší Slovensko, kteří chtějí, aby naše země byla ještě lepší, ale jen o tom mluví a nepřiloží ruku k dílu, si možná lepší Slovensko ani nezaslouží,“ uvedl Kiska.

„A dovolte mi projev ukončit slovy našeho prvního prezidenta Masaryka, který říkával nebát se a nekrást. A já si dovolím doplnit: nezapomínat a nevzdávat se. Děkuji vám,“ zaznělo z úst slovenského prezidenta.

Psali jsme: Babiš: Něch sa vám darí, Slováci. Veľa šťastia Zeman sklidil na Slovensku potlesk za slova o EU. A smích za vtip o sobě Položením věnců začaly na Slovensku oslavy výročí vzniku ČSR Ředitel Matice Slovenskej Ivan Mrva promluvil k výročí: Před sto lety jsme se stali víceméně českou kolonií

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp