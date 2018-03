Andreji, tvůj slib nemá cenu ani zlámané grešle. Lidovec Bartošek sepsal pojednání ke kauze Ondráček

Jak je známo, do čela komise pro kontrolu GIBS nominovala KSČM Zdeňka Ondráčka, který byl díky hlasům ANO, komunistů a SPD do této funkce zvolen minulý pátek. Proti jeho zvolení však po celé České republice demonstrovaly desetitisíce lidí a bouřila se i řada politiků. „Tento krok byl stratégy z KSČM pečlivě připravený a s premiérem v demisi konzultovaný,“ vyjádřil svůj názor na celé dění místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podle Bartoška se KSČM na tomto kroku s Babišem domluvila. „A to takto: Víš, Andreji, my víme, že tvůj názor, natož slib třeba na vlastní rodinu, nemá cenu ani zlámané grešle. Ale jestli prosadíš našeho statečného ochránce bolševických předlistopadových práv a bude ve funkci, pak spolu nějaký ty vládní kšeftíky uděláme. Uvidíme, jestli až začnou lidi cinkat klíčema na náměstích, se neposervíruješ a nezměníš názor...!“ uvedl Bartošek pro server Bleskově.cz.

Výraz „poservíroval“ Bartošek vysvětlil jednoduše. „Jeho citlivé a dlouhodobě strategicky rozmísťované peoplemetry zaznamenaly občanské rozhořčení na úrovni osmého stupně Richterovy stupnice a velkouzenář čerstvě nominovaného aktivního příslušníka Sboru národní bezpečnosti navrhl (pro změnu) odvolat,“ řekl a dodal, že nebýt to realita, je to jako z pohádky: odvolám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. „Počkejme si, jakou pohádku začne pan Andrej Babiš vyprávět zase příště...,“ uzavřel Bartošek.

Původní zdroj ZDE.

Nakonec však Zdeněk Ondráček (KSČM) hlasování o svém odvolání předešel a sám se dnes vzdal funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Tento krok učninil prý kvůli bezpečnosti své rodiny. Zdůraznil také, že neodstupuje kvůli „pár křiklounům“, kteří proti jeho zvolení protestovali v ulicích, a pravicové části Sněmovny nakonec vzkázal, že je demokratickou žumpou.

autor: nab