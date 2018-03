Ondráčku, do prdele, že ses nekousl do jazyka. Tolik zničených životů, zahřmělo od ODS i dalších

„Ondráčku, že ses nekousl dnes do jazyka. Do prdele. Tolik zničenejch životů a těch chytrejch lidí co před Váma utekli? Komanč devastace národa. Skoro se mi ty hajzle chce brečet. Kradli jste jak straky. Omluva? Od Vás směšné,“ napsala na svůj Facebook bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová, která prý jeho slova jen stěží rozdýchala a do varu ji dostával téměř každý Ondráčkův argument, jenž ve Sněmovně sdělil. „Tvůj argument vzdání se obavou o rodinu? Si z nás děláš prdel. Zažil jsi to někdy? Nikdy,“ nebrala si servítky Dostálová. „Děkuji Zbyňkovi Stanjurovi a Mirku Tobě taky dík,“ uzavřela svůj komentář s tím, že strůjce toho všeho je Babiš.

Současného poslance ODS Pavla Žáčka nejvíc namíchlo Ondráčkovo vyjádření o pravici. „To je vrchol dne: pravice v Poslanecké sněmovně je dle odstupujícího šéfa komise pro GIBS Z. Ondráčka ‚demokratickou žumpou‘,“ napsal na svém Facebooku. „Zdeněk Ondráček nás právě nazval demokratickou žumpou. Díky. Od mlátičky mě to těší,“ přiostřil Dominik Feri, poslanec TOP 09.

„Rozhodnutí pana poslance Ondráčka odstoupit z čela komise pro GIBS vítám. Téhle šarády jsme ale mohli být všichni ušetřeni, kdyby ho hnutí ANO od začátku nepodporovalo,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček na Twitteru.

Tím, že Zdeněk Ondráček označil demokratické strany za žumpu a včerejší demonstrace za davový lynč, podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila jen potvrdil, že absolutně nechápe, co demokracie znamená. „Nedivím se. On je zvyklý své názorové odpůrce buď urážet, anebo rovnou mlátit pendrekem,“ napsal na Twitteru.

Podle poslance Pirátů Ondřeje Profanta byl Ondráček jako předseda komise pro kontrolu GIBS výsměchem demokracii a lidské důstojnosti. „Moc děkuji všem lidem, kteří včera vyšli do ulic a napomohli tomuto výsledku. Ale vedlejším efektem je, že většina nemocných poslanců přišla na jednání. To znamená, že všude okolo mě lidé chrchlají bacily,“ napsal na svém facebookovém účtu.

„Soudruh Ondráček pod tlakem svobodných občanů rezignoval. Výborná zpráva o síle veřejného mínění. Věci ‚přes čáru‘ neprojdou. Díky, lidi!“ neskrýval na svém Facebooku spokojenost ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Soudruh Ondráček pod tlakem svobodných občanů rezignoval. Výborná zpráva o síle veřejného mínění. Věci "přes čáru" neprojdou. Díky, lidi! — Daniel Herman (@DanielDherman) 6. března 2018

„Uf, tak Ondráček mě jako součást pravice nazval dost drsně. Prý jsem demokratická žumpa. Ještě že jsme v Parlamentu. Tady když vytáhne obušek a půjde po mně, tak ho snad ochranka sejme,“ rýpl si na Twitteru poslanec TOP 09 Vlastimil Válek a dodal, že Kováčik hájí Ondráčka ze všech sil. „Prý jsme svolali demonstrace. A Ondráčka prý lynčujeme. Tomu nerozumím,“ napsal.

„Všichni poslanci Pirátů sedí v lavicích s prstem na tlačítku, ale jak se ukazuje, děje se to, co chce hnutí ANO. To píšu jen proto, abychom nepřeceňovali váhu případné absence u Pirátů. My Zdeňka Ondráčka nevolili, a teď ho nedostaneme možnost odvolat. Byli to poslanci ANO a KSČM. Ti stejní, kteří se nakonec domluvili na jeho rezignaci,“ uvedl ve svém facebookovém komentáři poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.



„Na pozadí stávající politické situace a humusu, co někteří lidé dokáží vypustit z pusy, mám na nástupišti na Zličíně při příjezdu autobusu 100 s cedulí ‚Letiště Václava Havla‘ pocit prázdnoty. Jaký kontrast to byl ke dnešním ‚lídrům‘,“ vyjádřil se na Twitteru europoslanec Pavel Telička.



„Komunistická arogance + kolaborace ANO > zvolení Ondráčka = nejlepší budíček pro spící společnost. Děkujeme, odejděte!“ shrnul dění posledních dní šéf Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Jan Skopeček (ODS) se na svém Facebooku zhrozil nad tím, že ho spolu s kolegy nazval komunista Ondráček ve Sněmovně demokratickou žumpou. „Je to šílené, nestydaté, ale buďme šťastní, že žijeme v zemi, kde je svoboda i toto říkat. Hlavně komunisty nezakazujme a nechtějte, aby se přejmenovali. Takhle všichni víme, s kým máme tu čest,“ napsal v reakci na Ondráčkova slova.

„Tak si to shrňme: od Zdeňka Ondráčka jsme slyšeli, že jsme demokratická žumpa. I to je demokracie, umět vyslechnout postoj druhého. Názor ať si udělá každý. Co ale je příznivou zprávou: pořád platí, že některé politické kroky i v symbolické rovině jsou u nás ‚za čárou‘. A děkuji všem občanům, kterým nebylo lhostejné, že člen pohotovostního pluku, který se chlubí tím, co dělal a jak mlátil mladé lidi v roce 1989, nebude v čele komise pro kontrolu GIBS,“ zaradoval se na Facebooku lidovecký poslanec Marek Výborný a promluvil směrem k lidu, že právě jejich hlas byl ten, který donutil Andreje Babiše k zařazení zpátečky. „Občanská společnost funguje. Díky!“ uzavřel.

