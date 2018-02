Bartošek (KDU-ČSL): Budeme iniciovat odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny

Jeho existenci zpochybnil také člen SPD Miroslav Rozner; trestnímu oznámení za nenávistné výroky na adresu menšin čelí také tajemník jejich klubu.

„V praxi se ukazuje, že zlo vítězilo vždy, když slušní lidé mlčeli. A my jsme se rozhodli, že nebudeme mlčet k výrokům zástupců SPD a budeme činit konkrétní kroky. Odsuzujeme vyjadřování členů SPD k historii zcela nedávné. Odsuzujeme zpochybňování základní historické pravdy, kterou je holocaust, utrpení, týrání a smrt lidí v koncentračních táborech. Vnímáme, že dochází ke znevažování utrpení obětí, jejich rodin, odbojářů, legionářů; všech, kteří byli mučeni a zabíjeni nacistickým režimem. Utrpení nerozlišuje, z jakého jste etnika, jakého jste vyznání a komu zrovna v politickém světě překážíte. Situace, která zde vzniká, nám začíná připomínat 30. léta, kdy dochází k nálepkování některých skupin obyvatel a vnímáme to jako zásadní nebezpečí pro demokracii a budoucnost České republiky. Politické hnutí, jehož tajemník před svědky říká, že „Cikáni a Židi patří do plynu“ a hnutí SPD se od něj nedistancuje a toho člověka nevyloučí, jestliže z řad členů SPD včetně jeho předsedy zaznívá zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech, je to pro nás naprosto nepřijatelné a rozhodli jsme se konkrétnímu kroku,“ řekl Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL.

Na základě toho, co se doposud událo, vyvolá místopředseda Bartošek jednání o odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny.

„Do příští schůze budu iniciovat sběr podpisů; k tomu, aby tento bod mohl být projednán, potřebuju podpisy 2/5 poslanců. Oslovím zástupce jednotlivých poslaneckých klubů a pevně věřím, že slušní poslanci z jednotlivých politických stran se připojí k této mé iniciativě a na příštím jednání Poslanecké sněmovny bude tento bod zařazen. Je pro nás důležité, aby ve vysokých ústavních funkcích byli lidé, kteří ctí svobodu, lidská práva, demokracii a nepřekrucovali historii. A pokud Tomio Okamura říká, že je proti němu vedena kampaň – zeptejte se lidí, kteří přežili holocaust, zeptejte se Židovské obce, zeptejte se lidí, kteří byli v koncentrákách, co je to za kampaň. Lidí, kteří byli mučeni a jejichž příbuzní nepřežili plynové komory. Není možné zpochybňovat utrpení těchto lidí. Ptejte se jich, co je to za kampaň,“ uzavřel Jan Bartošek.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

