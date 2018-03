Bartošek (KDU-ČSL): Zlo totality se v posledku obrací proti těm, kteří ho prosadili

Jan Bartošek odmítá zvolení komunisty Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS.

Jihočeský poslanec za KDU-ČSL Jan Bartošek odmítá zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Náplní činnosti komise je kontrolovat činnost orgánu, jenž má garantovat nezávislost a profesionalitu práce bezpečnostních složek státu. Je zcela nepřijatelné, aby v jeho čele stanul člověk, jenž se v roce 1989 podílel na potlačování pokojných shromáždění občanů.

"Mrazí mě, když dnes vidím, že jsem měl ve včerejším příspěvku shrnujícím středeční události pravdu. Končil jsem větami „Je možné zajít ještě dál? Uvidíme. Obávám se, že ano...“ A dnes vidím, že ano.", prohlásil Bartošek. "To co zaznívalo z úst některých do Sněmovny zvolených reprezentantů občanů ve věci volby předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS jsem nikdy nepředpokládal, že budeme muset poslouchat. Je mi smutno!", doplnil.

Bartošek též v parlamentní rozpravě podotkl, že zlo totality se v posledku obrací proti těm, kteří ho prosadili. Události 20. století jsou toho velkým varováním.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Publicista mapující zločiny komunismu: Lidé zapomínají, co tu ta strana napáchala Mlátička, špinavý obchod. Toto po volbě Ondráčka sepsala Miroslava Němcová Opozice pláče nad zvolením Ondráčka. Ale když v pátek těsně prošel, mnozí vůbec nehlasovali. Zde jsou jména Benda k Ondráčkovi: Dochází tady k rehabilitaci komunismu. Přidal se i Macura z ANO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV