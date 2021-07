Angažovaný Klus, to je bizár! Celé album tepe do Babiše se Zemanem, směje se Zahradil

reklama

SPD odstartovala svou kampaň před podzimními sněmovními volbami ve čtvrtek na pražské Letné. Kromě programu představila také svou hymnu, jak píseň označil sám Tomio Okamura, kterou nazpíval Petr Kolář. A ten ji rovnou v rámci mítinku také naživo zazpíval. Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11690 lidí

Zpěvák v písni odkazuje na symboly naší země, jako je státní vlajka, a také na vzájemně spravedlivé a fér chování. „Hrát férově za lidi, chránit svůj národ, svůj stát,“ zní refrén. „Ať je co nejmíň zrad a ztrát, ať naše země může zrát,“ zpívá Kolář.

Podle zpěváka Koláře si SPD vybrala hymnu správně. „Jsem za ni rád. To, co se v ní zpívá, by pravděpodobně podepsal každý, kdo gravituje k naší zemi a narodil se zde. Je to píseň, která by mohla být hymnou celého místního politického spektra. Když volební kampaň skončí, píseň bude žít dál,“ sdělil v nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Kolář, jenž se považuje za vlastence.

Odmítá kritiku, že by nazpíval píseň pro ultrapravicovou a extremistickou stranu. „Všichni víme, že tomu tak není. Je to párty, která se hlásí k českým kořenům, což se mi líbí. Často říkají, co je slyšet v hospodách, takže to, co si lidé myslí,“ míní Kolář.

Přesto volební hymna SPD na řadu kritických reakcí narazila, několik z nich zachytil europoslanec za ODS Jan Zahradil a připomněl, že česká umělecká scéna nabízí daleko šílenější hudební počiny. Poukázal například na ty z dílny písničkáře Tomáše Kluse, v nichž jde ostře proti našim nejvyšším ústavním činitelům Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi.

„Koukám, že se na sítích hodně řeší ta Kolářova hymna pro SPD, tak bych si dovolil sběratelům podobných kuriozit doporučit poslední album Tomáše Kluse s názvem ČauČesku,“ píše Zahradil ve svém facebookovém příspěvku.

„Angažované písně, neohroženě tepající duo Babiš/Zeman, jsou prokládány neméně angažovaným mluveným slovem novináře Jaroslava Kmenty, který vše zařadí do správného kontextu,“ popisuje, jaký obsah může v Klusových písních posluchač očekávat.

Závěrem porovnává píseň Koláře a Kluse v duchu sportovního utkání: „Poté, co jsem vydržel asi tři kousky, se domnívám, že v úrovni bizáru porazilo duo Klus/Kmenta toho Koláře tak 4:1,“ dodává Jan Zahradil.

Klus si ve svých textech skutečně s českými politiky, potažmo celou politickou situací v Česku, servítky nebere. Jedna z posledních písní, kterou vzbudil na podzim loňského roku pozornost, nese název Lockdown; v ní reagoval nejen na současnou koronavirovou krizi, ale také se pořádně opírá do členů vlády. „Odvolá, co odvolal, slibuje, co slíbil. Milionkrát dokola. Andy, to je břídil,“ bere si Klus v úvodu písně na mušku předsedu vlády Andreje Babiše.

O dva roky dříve, v roce 2018, zase Babiše označil za lháře, pod jehož vládou tato země pláče. „Tak je z krásné země slyšet nářek. Zas je proti sobě štvaný lid. Pravda je tu žezlem v rukou lháře. On jediný ji tady může mít,“ zpíval Klus v písni, ve které Babiše ani trochu nešetří.

Letos na jaře Klus vydal nové album ČAUČESKU, které je vůbec poprvé v hudebníkově kariéře politicky zaměřené, a útočí jím opět na premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Současný premiér je podle něj jen důsledek vlády dvou posledních prezidentů – Zemana a Klause.

„Už jsme za hranicí snášenlivosti, mám toho, mám dost. Zembiš jako dvojice ve vedení našeho státu představuje čiré zlo. A teď je ten správný čas vydat ČAUČESKU...,“ nechal se slyšet zpěvák.

Poznámky o tom, že některá vyjádření k Babišovi a Zemanovi na jeho albu mohou být brána jako poněkud urážlivá, odráží slovy: „No tak když člověk tvoří hladovej, mně už to tak nepřijde.“

Sám přitom říká, že jeho vyjadřování k politice mu údajně také dost poškozuje byznys. Krachuje mu firma, je v troskách, ale peníze od Babiše by nevzal ani po roce covidu. „No, tak mně krachuje firma, já jsem vlastně podnikatel. Neznám firmu, která by se dnes, kromě Agrofertu, měla dobře. Já bych o nic ani nežádal, ale nám by úplně stačilo, kdyby nám stát pomohl nějakou bezúročnou půjčkou na to, abychom mohli vůbec zaplatit daně. Museli jsme si půjčit od banky. To, že natáčím film, to mi zachránilo krk. Naše firma je v troskách,“ prohlásil zpěvák.

