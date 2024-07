Angličtina by povinná být neměla, říká ajťák z SPD Latýn. A už vůbec nepatří do školek

Ministr školství Mikuláš Bek minulý týden prohlásil, že anglický jazyk by měl být povinný pro všechny žáky od první třídy a dokonce možná i ve školkách.

„Nevím, zdali si to pán uvědomuje, ale způsobí to plíživou degeneraci jak našeho krásného jazyka, tak i další nabourání české státnosti. Tomuto se dá zabránit, pokud nastoupí kompetentní ministr školství, kterému jde opravdu o celkový rozvoj našeho národa a ne jej postupně měnit na další anglosaskou kolonii,“ obává se Boris Latýn.

Především klade otázku, zda bychom neměli nechat na dětech a rodičích, který cizí jazyk budou mít jako první a hlavní.

„Za mých školních let si žáci mohli vybírat, v podstatě to bylo půl napůl angličtina a němčina. Ale byla i možnost francouzštiny, ruštiny či italštiny. Tehdy nikdo nemluvil o povinném jazyce, protože za předminulého (komunistického) režimu byla od páté třídy povinná ruština a každý byl alergický na toto slovo,“ vzpomíná na devadesátá léta.

Proto se podle něj volila jiná taktika na postupné zavedení povinné angličtiny, aby si toho větší část obyvatelstva nevšimla. Obrovský nástup amerických filmů, pohádek pro děti, firem z anglosaských států, které angličtinu hlava nehlava cpaly všude, kam to jen šlo.

„Skoro nikoho ani nenapadlo, že za socialistických časů bylo všude všechno pouze česky a slovensky, nikde jste žádné nápisy v ruštině neviděli. Další rozdíl, ve kterém je propaganda a ‚měkká síla‘ Anglosasů daleko chytřejší, než tehdy byla ta sovětská. Uplynulo třicet let, všude jsou anglické nápisy a mluví se o povinném jazyce ne od páté třídy, jak to bylo tehdy s ruštinou, ale dokonce od předškolního věku,“ bilancuje.

Podle Borise Latýna je to špatně z několika důvodů. A říká to jako člověk, který působí v IT sektoru a se zákazníky komunikuje anglicky na denní bázi.

„Pokud bude dětem do hlav cpána angličtina od předškolního věku, nebudou pořádně cítit rozdíl mezi ní a mateřštinou, tím se sníží vazba k české zemi,“ obává se. Bude pro ně snadnější po škole zmizet za prací někam za oceán a domů se už nevrátit. My zaplatíme jejich vzdělání a vývoj, Anglosasové je dostanou zdarma. „Pak se, vychováni penězi, vrátí možná tak na důchod a k bezplatné zdravotní péči,“ dodává.

Zadruhé, pokud bude celá populace znát angličtinu, skupiny cizinců zde žijících nebudou mít žádný důvod se integrovat a učit češtinu.

„Už teď jsou takové velké skupiny cizinců, žijících v anglicky mluvících bublinách, kteří tu dlouho žijí a neumějí česky. A co teprve v budoucnu, pokud se to nezmění? Sdružení velkých korporací sem pozve 100 tisíc Indů a ti se česky nenaučí nikdy ani se nikdy neintegrují,“ nastiňuje.

Bránit se takovému vývoji přitom podle něj lze. Minimálně by dětem měla být zachována volba mezi angličtinou a němčinou. Jak připomíná, kolem nás jsou země, ve kterých žije 100 milionů německy mluvících obyvatel a znalost němčiny by pomohla k vzájemnému obchodu a spolupráci, vzájemné vazby by bránily větším konfliktům.

„Někdo argumentuje, že i Němci mluví anglicky. To je do jisté míry pravda, ale ruku na srdce, každý Němec ocení znalost jeho jazyka a dá vám přednost před tím, kdo mluví jen s horkým bramborem v puse,“ myslí si.

„Němčina by působila jako zátaras proti právě takovým bublinám anglicky mluvících lidí, kteří se nemají potřebu učit česky. Pokud by se vědělo, že u třetiny (německojazyčných) s angličtinou narazí, byla by větší šance, že se česky naučí a integrují se,“ domnívá se kandidát SPD.

„Výběr němčiny je ‚výhodný‘ také pro rodiče dětí, které si ji zvolí jako hlavní jazyk. Pokud třeba jejich dcera nezůstane u nás a ožení se s Rakušanem či Němcem, přece jenom bude žít v sousední zemi a zůstane s nimi v kontaktu. Pokud ji však ‚nedejbože‘ okouzlí Anglosas a zmizí někam do Austrálie, uvidí ji možná tak ještě dvakrát do konce života. Smutné, že?“ zamýšlí se.

Pokud se dítě rozhodne po škole zkusit štěstí v německém světě, bude ze sousední země rozhodně snáze udržovat kontakty nejen s rodinou, ale i s celou zemí.

K tomu je ovšem potřeba politická vůle jak na naší, tak i na německé straně. Ta ale zatím spíše chybí.

„Sice tu existuje Goethe institut, který by měl jakoby podporovat šíření němčiny u nás, ale myslím, že se příliš nesnaží. Tato organizace například nedávno vytvořila společně se soukromou vývojářskou firmou počítačovou hru o německém autorovi Franzi Kafkovi. A nazvala ji anglicky Playing Kafka,“ povšiml si. Je to podle něj absurdní, on sám si z puberty vzpomíná, že se pro hraní s úspěchem používalo německé „špílit“. „Tady bych autory tohoto názvu, jak říkáme na Moravě, za to vyliskal,“ říká.

Další věcí, kterou kandidát navrhuje, je regulace vysílání, respektive podíl jednotlivých jazyků. „Slováci mají například zákon, který nařizuje rádiím vysílat minimálně 20 procent písní ve slovenštině. Ale to je špatný způsob, protože celý zbytek vyplní angličtina. Naopak by se mělo udělat to, že žádný cizí jazyk nesmí přesáhnout podíl 20 procent. Tím by se zajistilo, aby u nás byly opět italské, francouzské, německé i jiné písně. Bylo by to rozmanitější, zajímavější a pomohlo by to českému i slovenskému jazyku,“ myslí si.

Každý z nás by podle něj měl více používat nejen češtinu, ale i další jazyky, které ovládá. Přispělo by to k větší rozmanitosti.

„Navíc, ne každý má angličtinu oblíbenou, mnoha lidem připadají její mluvčí jako postižení, když mluví jakoby s horkým bramborem v puse, jako malá děcka, co neumějí říct hlásku R. Když trochu odbočíme a půjdeme od němčiny trochu na jih, já mám třeba dobré zkušenosti s italštinou nejen v Itálii, ale v celém Středomoří. Většinou se tam s ní obejdu bez angličtiny a navíc je to krásný jazyk,“ rozhovořil se Boris Latýn.

Italština jako jediná podle něj dokáže angličtině trochu konkurovat, dominuje v gastronomii, i zmrzlináři už pochopili, že Gelato naláká více, než všudypřítomný Ice cream.

„Taky ruština se dnes lehce využije, dokonce i u nás, máme tu stovky tisíc Ukrajinců, že? Ve slovanských zemích se naopak snažím mluvit česky, většinou je to zábavnější a navzájem srozumitelné. Jen nesmí být člověk líný,“ říká.

I v rádiích podle něj chybí písně ve francouzštině, italštině nebo srbštině. „Představte si, že před 60 lety slavní Beatles zpívali v Německu německy. To by se dnes nestalo,“ připomíná.

Ministr Bek podle něj dělá, ať vědomě či nevědomě, přesně opačné věci, než které by dělat měl.

„Nebo snad jen plní něčí úkol? Situace je sice velmi špatná, ale ne zoufalá. Za protektorátu bylo taky všechno dvojjazyčně, ještě agresivněji nám sem cpali pro změnu němčinu. A i předtím, za Rakouska-Uherska to naši obrozenci měli s němčinou ještě těžší, než máme my teď. Je ale potřeba neusnout na vavřínech a něco dělat,“ doporučuje kandidát.

S touto vládou se to však podle něj těžko povede.