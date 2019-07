Ani podpora Babiše, ani předčasné volby. Okamura vytáhl vlastní plán

Okamura už od podzimních voleb v roce 2017 zdůrazňuje, že by rád sestavil vládu odborníků. Pokud padne stávající Babišův kabinet, Okamura se chce poradit s prezidentem Milošem Zemanem, jak postupovat dál.

„Pro předčasné volby však nevidíme důvod. Já jsem nikdy přímo neřekl, že podpořím vládu Andreje Babiše. To jsme mu nikdy nenabídli. Když ta jeho vláda padne, nejdřív se poradíme s prezidentem. Uvidíme, co řekne, jak bude chtít pokračovat. Pak se zařídíme,“ konstatoval v rozhovoru pro deník.

Rozhodně prý není pravda, že by SPD byla připravena nahradit ČSSD ve vládě. „My chceme hlavně prosazovat náš program na rozdíl od Demokratického bloku. Ti mají program pořád jen někoho odvolávat. Já jim říkám demagogický blok,“ nešetřil Okamura tvrdými slovy.

Podobně nekompromisní byl i k ČSSD. Tu považuje za rozhádanou, zdá se mu, že její členové sledují jediný cíl, a to užít si nějaké ministerské křeslo, dokud to jde. Proto Okamura prosazuje ustavení vlády odborníků. Tu by SPD bylo ochotné podpořit, kdyby kabinet prosazoval zásadní body programu hnutí.

autor: mp