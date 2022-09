Ano. Ne. Ano. Ne. Síkela postrašil domácnosti, pak to vzal zpět

Dohady o tom, jak bude vypadat vládní zastropování cen energií nemají konce. Zatímco v sobotu nebylo známo, že by vláda zamýšlela nějak limitovat zastropované množství energií, v neděli v poledne ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) otočil a vytasil se s variantou, že by se strop vztahoval jen na část spotřeby. Následně však tato slova ještě tentýž večer odvolal. „Navrhnu zastropovat ceny energií pro celou spotřebu domácností,“ otáčí. Připojil však ještě dodatek.

Přestože před týdnem předseda vlády Petr Fiala (ODS) vystoupil se svým mimořádným projevem, o žádné zamýšlené hranici na spotřebu energií nepadla ani zmínka.



„Jsem přesvědčen, že zvolená hranice zastropování cen elektřiny a plynu dává každému z vás jistotu, že zvládnete tuto zimu i celou topnou sezónu. A navíc to není jediná pomoc od státu, která je vám k dispozici,“ pronesl k občanům premiér prostřednictvím televizních obrazovek.



Že se občané nemusejí obávat toho, že by jim vláda zastropovala jen určitou část spotřeby, pak Fiala následně zdůrazňoval i v rozhovoru pro iDnes.cz, v němž uvedl, že hranici 80 procent spotřeby – navrhovanou dříve například šéfkou TOP 09 Markétou Adamovou Pekarovou – bude kabinet chtít aplikovat u malých a středních podniků, kde úspora „nakonec bude fakticky větší než u domácností, které už stejně šetří“.

„Jsme přesvědčeni, že tak, jak bude cena zastropovaná, motivuje domácnosti k úspoře, protože čím méně protopíte nebo prosvítíte, tím ty náklady budou menší,“ vyjádřil se s tím, že domácnosti budou šetřit i při zastropování plného rozsahu spotřeby.



Již den po komunálních a senátních volbách však bylo najednou vše jinak. V České televizi se v pořadu Otázky Václava Moravce ukázal ministr Síkela a Česko doslova šokoval tím, že se objevila varianta, že by se vládní strop na energie vztahoval jen na část spotřeby.



„To, k čemu může dojít a pravděpodobně dojde, tak to je vlastně, do jakého množství můžete kompenzovat jak domácnostem, tak firmám. Podle předběžných dohod v rámci jednotlivých členských zemí ta formulace u těch domácností je, že by to nemělo být na úplně celou spotřebu,“ vypálil ministr.

Sám si také jako premiér myslí, že „domácnosti už šetří“, ale dodal, že by v plánu na cenový strop podle vlády „měl být nějaký úsporný element“.



Toto nemalé překvapení lidem přichystal jen dva dny poté, kdy hodnotil, že právě Starostové, za které je ve vládě, „ochránili občany lépe, než by to dokázal kdokoliv jiný“.



„Starostové se umí postarat o své občany. O jejich bezpečnost i prosperitu. STAN to prokazuje i ve vládě, kde stojíme v první linii bezprecedentní migrační vlny i energetické války,“ sdílel, když žádal o hlasy voličů.

Starostové se umí postarat o své občany. O jejich bezpečnost i prosperitu. @STANcz to prokazuje i ve vládě, kde stojíme v první linii bezprecedentní migrační vlny i energetické války. A dovolím si říct, že jsme v nich naše občany ochránili lépe, než by to dokázal kdokoliv jiný. — Jozef Síkela (@JozefSikela) September 23, 2022

Psali jsme: „Den po volbách.“ Síkela: Stropování cen bude omezené

Nemalá kritika, která se po jeho vystoupení v pořadu Otázky Václava Moravce sešla, jej pak zřejmě donutila zveřejnit zcela odlišné stanovisko k míře zastropovaných energií pro domácnosti.

„Zpochybňovat naše zastropování cen energií je mimo,“ uveřejnil Síkela a sdílel opět zcela opačný názor, v němž tvrdil, že přespříští týden na vládě navrhne „zastropovat ceny energií pro celou spotřebu domácností“.



Nevynechal ovšem ani dodatek: „Zároveň chceme cílit na to, aby zastropování nevedlo ke zvyšování spotřeby energií, protože to by nás oslabovalo v energetické válce s Ruskem.“ Zdali vláda přistoupí k nějakému opatření, které má tohoto kroku docílit, však již ministr nenapsal.

Zpochybňovat naše zastropování cen energií je mimo. Přespříští týden na vládě navrhnu zastropovat ceny energií pro celou spotřebu domácností. Zároveň chceme cílit na to, aby zastropování nevedlo ke zvyšování spotřeby energií, protože to by nás oslabovalo v energetické válce s ????. — Jozef Síkela (@JozefSikela) September 25, 2022

Mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka včera pro server iDnes.cz sdělil, že se vláda teprve definitivně chystá rozhodnout. „Pan ministr popisoval směr, kterým se ubírají jednání o opatřeních na unijní úrovni, kde se diskutuje o doporučení zastropovat například pouze část spotřeby. Vláda se však tímto doporučením řídit nemusí,“ uvedl Srnka k podobě vládního zastropování silové elektřiny na úrovni kolem 6 korun za kWh a 3 Kč za kWh u plynu.

Ekonom Lukáš Kovanda ke zmatkům a následné Síkelově otočce poznamenal, že ministrovi „asi řekli, že jsou senátní volby dvoukolové“.

