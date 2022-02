Ano, generál Pavel byl v KSČ, ale můžeme ho nálepkovat jako komunistu? Vědkyně klade zásadní otázku

reklama

Novou hlavu státu si Česko zvolí nejpozději v lednu 2023. Vypadá to, že do soutěže se tentokrát zapojí rekordní množství uchazečů. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že generál ve výslužbě Petr Pavel se řadí mezi horké favority; jeho hlavním sokem má být podle průzkumů expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jenž svou kandidaturu zatím neohlásil.

I proto se generálu Pavlovi jako bumerang vrací nešvar z minulosti, a sice jeho členství v KSČ. Bylo ale spíše nevinné, naznačila ve svém tweetu česká bioložka Marie Šabacká:

Zaslouží si nálepku komunisty člověk, který vyrost ve vojenské rodině, v mládí naivně vlezl do KSČ, za pár let přišel převrat. A od něj nikdy neprojevil inklinaci k totalitě a vždy hájil západní hodnoty?



Přiznávám, že mám pro generála slabost a nejsem úplně objektivní. — Marie Šabacká (@glacier_ecology) February 5, 2022

Známý advokát Radek Pokorný by Pavlovu komunistickou minulost v rámci prezidentských voleb nezlehčoval: „Tak on stejně naivně v roce 1989 vstoupil do komunistické vojenské tajné služby,“ připomněl následně v diskusi pod tweetem:

Tak on stejně naivně v roce 1989 vstoupil do komunistické vojenské tajné služby. Chápu, že se Vám líbí jeho názory, též s nimi nemám problém. Nicméně prezident je symbol. A považujete takového člověka za správný symbol naši společnosti 34 let po Listopadu? Možná jo, ale pak … — Radek Pokorny (@tomasek2006) February 5, 2022

Bude se muset najít někdo pro „fanatiky neposkvrněnosti“, reagoval na komentář advokáta režisér Jan Hřebejk, jenž naznačil, že neexistuje člověk ten, jenž by se zalíbil lidem všem:

Bude se muset najít někdo pro fanatiky neposkvrněnosti, s citlivějšími receptory demokratičnosti, než centrála NATO... A zároveň přijatelný pro komunisty, xenofoby a czexitáře, pro které je NATO nikoli záruka bezpečnosti, ale dosud "útočný pakt"... — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) February 5, 2022

Je to také otázka symboliky, připomněl ekonom a politik Ivan Pilip, vzhledem k možnému duelu Andreje Babiše a Petra Pavla:

Ona je to také otázka symboliky: 32 let po Listopadu bude asi finále KSČ/StB versus KSČ/VKR a z toho je mi docela smutno. Nic to samozřejmě nemění na tom, že ve 2. kole PP volit budu. — Ivan Pilip (@ivan_pilip) February 5, 2022

Kontroverzních témat kolem generála Pavla vyvstane zřejmě víc, můžou mu být dokonce vyčítány „projevy rasismu“, na něž někteří poukazovali.

Taky mám generála rád, napsal diskutér a přiložil záznam pořadu zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty, kde na podzim generál Pavel mj. vzpomněl i na rvačky s romskými kluky:

Taky mám pro generála slabost: https://t.co/ZZ1VgTz2sQ — Jan Bierhanzl (@JBierhanzl) February 5, 2022

„Myšlenka být vojákem se vám v hlavě zrodila už v dětství? Byl jste rváč?“ zajímal se moderátor Šíp.

„Byl jsem už v dětství rváč, ale určitě jsem v té době nechtěl být voják. Rval jsem se prostě proto, že to patřilo k bontonu. Začal jsem chodit do školy na Kladně a ve čtvrti, kde jsem bydlel, jsme měli poměrně velké procento, dnes říkáme nepřizpůsobivých. Tak my jsme si tam museli vybojovat místo na slunci, takže to bylo téměř na denním pořádku,“ vzpomínal generál s tím, že už v první a druhé třídě měl dvojku z chování.

Šíp se pak bez okolků zeptal: „Pane generále, a napsal jste do svých papírů, že jste mlátil cikány?“ položil otázku. „Nenapsal, no... To jsem zatajil,“ smál se Pavel. „No jo, no, tak asi to nešlo jinak,“ rozhodil Šíp rukama.

Generál nato ale zdůraznil, že fyzické ataky byly oboustranné: „Oni zase mlátili i mě, takže to bylo takové... jednou já, jednou oni,“ pokýval hlavou voják ve výslužbě a dnes kandidát na prezidenta.

