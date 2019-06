Ano, je to útok na Českou republiku. Ministr Havlíček v rádiu podpořil Babiše

„Je zřejmé, že ten audit, který proběhl a jehož výsledky byly dost nešťastně zveřejněny, protože jde o materiál důvěrný, tak jsme se dostali do situace, že se k tomu musejí vyjadřovat i ministerstva včetně Ministerstva průmyslu. A ti lidé, kteří mi dali tu zprávu, dospěli k závěru, že tam je celá řada pochybení,“ začal Havlíček s tím, že neví, zda jde o pochybení úmyslná.

Předsedovi vlády Andreji Babišovi dal za pravdu v tom, že z jistého úhlu pohledu může jít o útok na Českou republiku. „Jde o útok na Českou republiku minimálně v tom smyslu, že došlo k úniku informací,“ prohlásil doslova Havlíček.

Zdůraznil však, že nebojuje za Agrofert, ale bojuje za všechny české firmy, které by mohly přijít o dotace, pokud by čeští úředníci závěry z předběžného auditu akceptovali. V tuto chvíli můžeme prý jen spekulovat, o kolik peněz bychom přišli, kdybychom závěry auditu uznali.

Zásadní problém je podle něj v tom, že tyto otázky by se dnes měly řešit na odborné úrovni, ale protože předběžný audit unikl do médií, tak se ta debata dostala do jiné roviny. Na odborné úrovni bychom podle Havlíčka měli vést debatu o tom, co ještě lze označit za inovace a co už ne. Host má za to, že Agrofert v Česku zaváděl inovativní postupy ve svých podnicích, a proto na ně mohl čerpat dotace. Nejen o této otázce se s evropskými auditory však ještě povede debata.

Host na rozhlasových vlnách také potvrdil premiérova slova, že čeští úředníci byli v minulosti šikanováni auditory. Tito auditoři dostali od českých úředníků podklady, o které žádali, ale tyto podklady nevyužili. „Ta šikana pochopitelně nebyla charakteru, že by někdo někomu nadával nebo byl vulgární. Ta šikana byla toho technologického charakteru,“ prohlásil Havlíček s tím, že české úřady budou oponovat předběžné zprávě auditorů, a pokud to nepůjde jinak, tak se celá řad firem může i soudit o to, že se žádných pochybení nedopustila.

autor: mp