Ano, jsou to čučkaři. A navíc rádoby cenzoři, nakládal prezident BIS. Pak přímo přes obrazovku skoncoval s Kuberou

Prezident Miloš Zeman i tento týden poskytl rozhovor moderátorovi Jaromíru Soukupovi v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov a bilancoval nad nejvýznamnějšími tématy uplynulého týdne. Prozradil svůj názor ohledně stíhání komunistických pohlavárů třicet let po sametové revoluci či zhodnotil postoj ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nepřijímat údajné sirotky z řeckých uprchlických táborů. Dále si hlava státu během rozhovoru rýpla do výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) či do možného spojení opozičních sil. „Pokud se spojí trpaslíci, vznikne jeden velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr,“ řekl prezident a poslal též vzkaz předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS). „Skončily naše poměrně relativně přátelské vztahy,“ vzkazuje Kuberovi k jeho plánu navštívit oficiálně Tchaj-wan.

Následně zhodnotil rozhodnutí policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájit stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše (97), bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala (95) a exministra vnitra Vratislava Vajnara (89) v souvislosti s používáním střelných zbraní na československých hranicích.

„Střílet do lidí bylo svinstvo,“ odsoudil zločiny minulého režimu Zeman. Co jej však udivuje, je, že se daná věc řeší až nyní. K novým důkazům, které měly stát za současným startem stíhání komunistických pohlavárů, podotýká, že „o střílení do lidí se vědělo celou dobu a kdo to nařídil, také“. Připadá mu také pochybné posílat lidi starší devadesáti let do vězení. „Poslat je do vězení znamená odsoudit je k smrti,“ zmínil.

Následovalo téma předčasného ukončení pětidenní cesty podnikatelské mise ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) v Rusku. Tomanovi tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně, a s podnikateli se proto vrátil do Prahy. Jedna z hypotéz prý je, že takto Rusové reagují na výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) o aktivitě ruských špionů v Česku. Zeman doporučil, aby se BIS věnovala ekonomickým zločinům. Stále prý také platí jeho slova, že to jsou „čučkaři“.

Pokud skutečně jde o reakce na výroční zprávu, pak to má být podle něj velmi přehnané. A k BIS a její zprávě ještě citoval německou kancléřku Angelu Markelovou. „Máme své hodnoty, ale máme také své zájmy,“ podotkl. Rusko prý již není náš nepřítel, ale obchodní partner a zároveň konkurent. Skutečným nepřítelem má podle prezidenta být především mezinárodní terorismus.

U výročních zpráv BIS prezident zůstal. K tomu, že podle Bezpečnostní informační služby dochází k šíření dezinformací, prohlásil, že je tady „povýšený postoj některých rádoby cenzorů“. Ti si podle jeho slov myslí, že vše kromě jejich pravdy je lež a dezinformace.

Pozornost moderátor Jaromír Soukup upřel i k řeporyjskému starostovi Pavlu Novotnému (ODS) a jeho plánům na stavbu pomníku vlasovcům, kteří pomáhali při osvobození Prahy na konci druhé světové války. Zeman jim pomoc při osvobození Prahy neupírá, zmiňuje však, že to byli zrádci své vlasti a na jejich vlastizradu by se nemělo zapomínat.

Nad propíraným tématem, že pražští vrchní žalobci předali vyjádření ke kauze Čapí hnízdo Nejvyššímu státnímu zastupitelství, Zeman odmítl spekulovat. Vyzval, ať počkáme, až přijde rozhodnutí od nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Pokračoval k novému vedení TOP 09 a možnému spojení opozičních stran. „Pokud se spojí trpaslíci, vznikne jeden velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr,“ kopl si prezident do opozice.

Dále taktéž poukázal na napojení spolku Milion chvilek pro demokracii na opoziční uskupení a vyzdvihl umělce Jiřího Suchého, jenž odsoudil ty, kdo na Národní třídě pískali a nadávali. Podle něho sváteční ceremonii znesvětili a poskvrnili.

Poté hlava státu ocenila názor ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ohledně možného přijetí sirotků z řeckých uprchlických táborů. Hamáček zdůrazňuje, že v uprchlických táborech podle statistik nepřevažují malé děti ze Sýrie, o kterých se v ČR debatuje, ale náctiletí z Pákistánu či Afghánistánu. „Já Hamáčkův názor sdílím,“ vyjádřil se prezident. A podotýká, že bychom sem tito lidi neměli pouštět: „Je v našem zájmu lidi tohoto typu sem nepouštět.“ Dodal, že občanská válka v Sýrii končí, a je prý tedy třeba této zemi pomoci, podivuje se však, proč nyní přijímat její občany. A přiložil k tomu poukaz na známou pohádku: „Znáte pohádku o jezinkách?“

Kriminalitu od Ukrajinců či Mongolů vnímá Zeman odlišně. „Tito lidé patří do stejného kulturního oddílu jako Češi či Slováci,“ upozorňuje. Je tak zjevný rozdíl mezi nimi a lidmi z muslimského prostředí, a to i kvůli jejich postoji k ženám.

Závěrem pak pohovořil k záměru předsedy Senátu Jaroslava Kubery oficiálně navštívit Tchaj-wan. „Jaroslav Kubera dal evidentně přednost své straně ODS před národními zájmy České republiky,“ řekl a zdvihl varovný prst s tím, že Čína je druhá největší ekonomika světa, a Kubera tak jedná proti ekonomickým zájmům České republiky. A Kuberovi poslal ostrý vzkaz: „Skončily naše poměrně relativně přátelské vztahy.“

Kuberova návštěva vyvolává vášně hlavně kvůli tzv. politice jedné Číny. Tu prosazuje jak Peking, tak Tchaj-pej, potíž je v tom, že obě vlády se pokládají za legitimní nástupkyně původní císařské Číny. V diplomacii jasně vítězí Peking, který uznává většina států včetně Česka, zemí Evropské unie či Spojených států.

