Anonymní s*áč ti říká, že jseš ruskej troll. Se*e mě jejich „odvaha“... Daniel Vávra sesekal ty, co ho štvou

Známý herní vývojář Daniel Vávra si udělal čas na velice dlouhý rozhovor s youtuberem Bratříčkem. Témat bylo opravdu hodně. Vávra zkritizoval pokrytectví elit a přidal šťavnatou historku, jak se ptal kapitalisty, proč sponzoruje A2larm a Apolenu Rychlíkovou. „Je naprosto sebevražedný, že on ty prachy dává, protože kdyby se stala diktátorem, tak on končí, jde do nějakýho pracovního tábora lámat skály.“ Došlo i na Xavera Veselého a sociální média.

Bratříček na začátku narážel na to, že se Vávra jako milionář nechová tak jako většina ostatních bohatých. Vývojář řekl, že když by chtěl být úspěšný a „klouzat po vlnách a lízat smetanu", tak by začal „valit stejný srágory jako valí všichni". „Jo, recyklujeme doma, jako power to the people, máme 4 % těhletěch a 8 % támhletěch. Teď jsem si koupil elektromobil, protože si myslim, že by se lidstvo mělo vážně zamyslet, a poslal jsem peníze támhle a teď jdu na charitu s támhletim," parodoval vývojář prohlášení jiných celebrit.

„To jsou všechno kecy,“ prohlásil vývojář a dodal, že si sám škodí tím, že taková prohlášení nepoužívá. „Kdybych to dělal, tak budu pořád někde v televizi a budu jak Kovy. Ambasador mládeže při Evropský unii, přesně takovýho týpka potřebujou, a kdybych nebyl blbej, tak bych tohleto byl,“ litoval naoko. Podle něj většina těch, kdo se takto chová, jen opakuje to, co slyší v televizi a do hloubky o těchto tématech nepřemýšlí, je jim to jedno nebo to říkají pro dobrý pocit.

„Já jsem se teď potkal s jedním člověkem, jak to udělat, aby jsem ho nenaštval... Je to jeden z lidí, kteří mají ten fond pro nezávislou žurnalistiku. To je kapitalista jak svině. Člověk, kterej vydělává prachy a nemá s tím morální problém, aspoň podle toho, co dělá. A já jsem se ho ptal, jestli se identifikuje jako kapitalista. A on říká: Ano. Prachy a tohle, jste vlastně ten pravičák? Ano. A říkám, můžete mi říct, proč sponzorujete A2larm? Protože oni sponzorují stránky A2larmu, ten Nezávislý fond žurnalistiky. A já říkám, proč někdo si platí někoho, kdo ho aktivně nenávidí? Vy jste zaplatili Apoleně Rychlíkové nějakou sérii článků. Apolena Rychlíková nenávidí kapitalisty. A bere prachy od miliardářů. Za A je naprosto bizarní, že ona to bere, to je naprosto pokrytecký. A druhá, že je naprosto sebevražedný, že on ty prachy dává, protože kdyby se stala diktátorem, tak on končí, jde do nějakýho pracovního tábora lámat skály. Celej ten jeho byznys by se zakázal. A on na mě tak koukal a říkal: No, my chceme být vyvážení,“ vyprávěl Vávra příhodu, která se mu prý stala a dodal, že mu připadne, že dotyční už dělají věci jen proto, aby udělali dojem na ostatní. Fotogalerie: - Levice.

Uvedl, že se nechce takto přetvařovat. „Dneska už je ta doba taková; ty jsi tady měl Xavera a okamžitě mi několik lidí psalo, proč sem lezu, když tady byl Xaver.“ Dodal, že tím, že na interview přišel, už si na sebe upletl bič, protože se sešel s člověkem, kterého se #JsmeTu podařilo smazat z Facebooku a ještě dostane za Xavera, se kterým nemá nic společného a nemá ho ani nijak v lásce. „Já vždycky se s někým bavím, kdo je v těhle kruzích, a říkám si, bude se se mnou vůbec bavit? Když si s ním hodím selfie, nebude z toho mít průser?“ popsal své uvažování a řekl, že kdo se řídí podle této tzv. viny asociací, je idiot a bezmozek.

Došlo i na argument, zda se lidé dnes hádají jinak. Podle Vávry se nic nezměnilo: „Místo hospody se hádají lidi na Facebooku a je to víc vidět, ale stejný kecy. Ve skutečnosti jsme se víc hádali o politice v osmnácti v hospodě, než se dneska hádaj... Pak nebyl Facebook a míň jsme chodili do hospody, hádali jsme se po e-mailech. To byly šílený hádky, v e-mailech jsme si nadávali do kreténů s nejlepšíma kámošema. Jseš debil, Zdendo, Paroubek je kretén. Nééé, vole. Takhle jsme jeli a řešili politiku. Ale nebylo to vidět, teďka, kdyby to někdo vytáhl, tak taky bude ostuda, ale přijde mi to, že se nic moc nezměnilo.“

Opřel se také do lidí, kteří se ohánějí kritickým myšlením. Většina z nich podle něj moc kriticky nemyslí, jen opakuje to, co někde přečte, včetně předem připravených odpovědí. Kopl si i do glosátorů na Twitteru. „To je takovej mor.“ Popsal, jak něco napíše na Twitter a pak se v komentářích sejde halda účtů s falešnými jmény. „Fake ksicht, fake jméno, naprostej anonymní sráč, kterej nemá odvahu psát pod svým ksichtem. Teď ti říká, že jsi ruskej troll.“

„Podstata borce a všechno, co dělá, je, že sleduje lidi, který nemá rád, já fakt nechápu, co je to za týpky. Pořád budou říkat: Jasně, koukej na Barrandov. Na Barrandov jsem se díval dvakrát, když jsme byl na chatě a nic jinýho tam nešlo, a byl jsem konsternovanej, co to do prdele je. A tyhle borci vědí, co se tam každej den děje. Voni jsou na Twitteru, sledují lidi, co nesnášej, koukaj na Barrandov, čtou Parlamentní listy a pak všem říkají, že koukaj na Barrandov a čtou Parlamentní listy. Mně přijde, že Parlamentní listy čtou ze dvou třetin ty debilové, co to nesnášej. Já si říkám, co je to za život. A hlavně mě sere ta anonymní odvaha. Já jim už píšu, zítra budu ve čtyři v týhle hospodě, přijď mi to tam vysvětlit. A borec začne, že jsem agresivní. Jakej agresivní, já mám pocit, že kdybys mi to měl říct do obličeje, aniž bych ti jakkoli vyhrožoval, protože se nemíním s někým prát, tak prostě bys na to neměl koule mi to říct, i kdybych byl svázanej a za sklem,“ kopal dál Vávra do uživatelů sociálního média.

