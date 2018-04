Apríl podle Jana Čulíka: Miloš Zeman sedí v paneláku na Lužinách a hraje si na světového vůdce

„Dlouhé, nicméně k ukousání nehtů napínavé monology budoucího světového vůdce, které ve své době slyšely jen stěny nenápadného sídlištního bytu v pražských Lužinách a občas i manželka Ivana. Roky hlubokých úvah nad zdánlivě neřešitelnými politickými a ekonomickými problémy milované země i světa, který ji obklopuje, jež následně vyústí v překvapivá, geniální řešení a neskonalou úctu světových politických lídrů. Důmyslně promyšlené scény a umělecké obrazy podtrhují jedinečnost osobnosti, která se překvapivě zrodila tam, kde by to nikdo nečekal, a navzdory všem příkořím, jež nemizí ani tváří v tvář historické pravdě,“ představuje autor seriál Já jsem stát, jenž by měla přinést TV Barrandov. Za seriálem by měl stát investigativní novinář Jaromír Soukup, píše na apríla Kartous.

„Ten zároveň herecky ztvární sedm rolí v seriálu, mimo jiné Miloše Zemana v letech dětství a počínající dospělosti. Podle dostupných informací už o distribuční práva pro zahraničí projevila zájem společnost Netflix, která by ráda seriál nadabovala do několika světových jazyků,“ píše Kartous.

První díl seriálu by měl být odvysílán v den narozenin Miloše Zemana 28. září. „Seriál bude stát na prolínání časových rovin a bude používat řadu autentických záběrů, které Jaromír Soukup osobně sesbíral během let prezidentování Miloše Zemana. Použity budou také archivní záběry, jež tvůrcům po těžkém vyjednávání, plném snah překazit výrobu seriálu, poskytla Česká televize. Dle informací od osoby, která se vyjednávání účastnila, musela nakonec ČT ustoupit argumentu Jaromíra Soukupa, že její obstrukční postoj je v přímém rozporu s Kodexem ČT a že tím jako televize veřejné služby brání naplňování veřejného zájmu,“ popisuje rovněž Kartous.

Původní text ZDE

A uvádí i to, že v jednom dílu se čtenáři mohou těšit na to, že v něm nebude žádný dialog, jen Miloš Zeman vykouří krabičku cigaret, vypije čtyři lahve vína a napíše čínskému prezidentovi. Další díl zachytí Zemana s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem, nechybí však ani setkávání s obyčejnými lidmi či představení nejbližších spolupracovníků.

„Titulní píseň seriálu Pár přátel stačí mít ‚podtrhuje epický charakter a slibuje českému i zahraničnímu divákovi, že se mu po letech recyklace příběhů i charakterů dostane neopakovatelného zážitku, kde genialitu skutečnosti doplňuje genialita tvůrčí‘, uvádí se v prohlášení TV Barrandov,“ zakončuje pak aprílové pojednání Kartous.

autor: vef