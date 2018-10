Arabové a Merkelová v Praze, Kalousek a šibenice. Jaromír Soukup vstoupil do voleb s náloží toho nejhoršího

„Už jen poslední týden, hurá,“ uvedl vlastník, výkonný ředitel a moderátor Jaromír Soukup svůj pořad Týden s Jaromírem Soukupem, když upozornil, že volby se kvapem blíží. Prý je to zatím nejblbější kampaň v Čechách. Nejdříve se konala Caruso show politických předvolebních písní, pak došlo na plakáty. A byla to opravdu přehlídka politického bizáru od politicky angažovaného rapu přes boj proti „establišmentu“ až po lezení z popelnic.

„Jsme svědky nejhloupější, nejdivnější, nejblbější, nejošklivější a bohužel totálně jasně i nejvtipnější předvolební kampaně všech dob, strhlo to i normální strany, všichni se úplně zbláznili,“ prohlásil Soukup na úvod a dal tak tušit, že jeho pořad se opět bude věnovat největším úletům z předvolební kampaně komunálních voleb.

Jako první byl na řadě Oliver Pospíšil z ČSSD v Brně, jehož volební klip spočívá v tom, že leze z popelnice. „Já vás mám rád, diváci, a přesto jsem vám to pustil,“ omlouval se Soukup se slovy, že Pospíšil tak aspoň už před volbami vyjádřil, kam politici patří. Jak asi marketingoví experti ČSSD v Brně uvažovali o tomto klipu, divil se moderátor. V něm Pospíšil oslovuje seniorku, která k popelnici šla vyhodit odpad, a mimo jiné ji chválí, že recykluje.

Další kuriozita pochází od Svobodných. Michal Malý popisuje klip, kde je ve stanici Křižíkova dvojjazyčný nápis se jménem stanice v arabštině a v češtině a metro je růžové, takto: „To, co uvidíte, je fikce. Zatím. Můžeme ale vyloučit, že se nestane? Brusel zavádí salámovou metodou cenzuru, omezuje svobodu slova, zasahuje do vnitřních záležitostí členských zemí.“ Příští stanicí, mimochodem, v klipu byla stanice Angely Merkelové.

Jaromír Soukup se znovu omlouval, tentokrát za politickou prognózu, kterou prý vyřkl, že Svobodní mohou na pravici nahradit ODS. „Bylo to bláhovější než si myslet, že dalajlámu nahradí Mirda Kalousek,“ neodpustil si lehký bodanec. Svobodní prý mají šanci nahradit akorát tak pacienty v pavilonech 12, 13 a 22 v Bohnicích.

V dalším výsměchu volebním kampaním se Soukup vrátil do Brna a pustil se do ANO. Prý komentáře o tom, jak vymete Kateřině komín, nebyly tím nejhorším, co Petr Vokřál zplodil. Soukup pustil video, na kterém primátor Brna rappuje. Toto video přimělo Soukupa si pověsit teatrální smyčku na krk a mazlit se s papírovou podobiznou Miroslava Kalouska řka, že ho má rád. Připodobnil primátora k Jaromíru Duškovi, kandidátovi Zemanovců, který se pod uměleckým názvem Jaromír Dušomír také chtěl voličům zalíbit rapem.

Pro poslední příklad hudebního nevkusu Jaromír Soukup zamířil do Moravského Štramberka. Zde pro změnu za Nezávislé hraje píseň Štramberáka nezměníš!!! „Bohnice, Bohnice, Bohnice,“ skandoval Soukup, když hrála.

Jiní politici sice nezpívají, ale bohužel mluví, uvedl moderátor. Například Jana Černochová si sedla k detektoru lži. Zatímco klip běžel, Soukup uvažoval nad dalšími možnostmi sebevraždy. „Přitom já mám paní Černochovou docela rád. Tedy kromě toho,“ přiznal se vlastník TV Barrandov. Do ODS pak tepal Soukup ještě dál, za její klipy, kde se z pizzy stanou nudle a také za klip s „feťákem“, nemluvě o dvojsmyslných či nesmyslných prohlášeních.

Ani KSČM se nevyhnula kritice za zábavné plakáty. Josef Švarcbek, kandidát do Senátu, na něm brojí proti všem, co nechce, například „establišment“, platby za zuby a léky a korupci. Hasič Švarcbek si na to na plakátu vzal Fantomase, který si myslí, že „platit mají boháči“ a „celou tuhle společnost, bandity a vyšší kruhy strká do jednoho pytle“.

Obrázek plakátu KSČM z Týdne s Jaromírem Soukupem:

Ostuda se nevyhla ani hnutí SPD, u kterého plakát zřejmě neprošel korekturou, nebo došlo k náhlé změně kandidáta/kandidátky nebo se pan Vašíček cítí být ženou, protože je na něm napsáno „Váš nejlepší kandidát na starostku Prahy 11“ a jméno Bc. Robert Vašíček. U Vašíčka Soukup ještě chvíli zůstal a řekl, že dotyčný chce kriminalitu řešit „psími hlídkami“ protože pejskaři si prý všímají okolí. „Takže kromě vodítka budou s sebou nosit i pouta,“ komentoval to Soukup.

Obrázek plakátu SPD z Týdne s Jaromírem Soukupem: