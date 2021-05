Arenberger v Partii mluvil o rozvolnění. Pak pustili do vysílání Pohlreicha: Jel jsem přes Prahu, zakrytý obličej výjimka...

Hostem pořadu Partie Terezie Tománkové byl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Musíme prý být stále opatrní. S očkováním by lidé podle něj neměli otálet, už kvůli testování. V červnu již budou vakcíny proti covidu údajně přístupné všem. Bude se také rozvolňovat. Své si k tomu řekl i známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Lidé to podle jeho názoru vzali do vlastních rukou a restaurační byznys je zdecimován. MeSESu se rozvolňování nelíbí, a Arenberger nelituje.

reklama

Anketa Bojíte se onemocnění covid-19? (Ptáme se od 4.5.2021) Bojím 24% Nebojím 76% hlasovalo: 7246 lidí

Co by se podle ministra muselo stát, abychom jako země spadli do další vlny epidemie? „Musíme být stále opatrní, protože 30 až 40 procent našeho obyvatelstva je stále vnímavých vůči viróze. Kdyby se ti nakazili, tak by teoreticky mohlo dojít k další vlně, a to nechceme, proto se stále ve vnitřních prostorech nosí respirátory a musí se dodržovat ten social distancing. Nyní jsme povolili, že na ulicích se již nemusí nosit respirátory, ale pouze třeba na zastávkách, kde je více lidí najednou. Je tu i důvod, že pomalu sem zase začínají nahlížet různé mutace ze zahraničí, za posledních 14 dní to bylo 56 záchytů nejrůznějších mutací, o kterých zatím nevíme, jestli jsou rizikovější, nebo ne,“ odpověděl Arenberger.

Ministr také navrhl, že antigenní testy již nebudou poskytovány tak často zdarma. Jedním důvodem, proč by tomu tak mělo být, prý je, aby byli lidé motivováni nechat se očkovat. „Chtěl bych apelovat na to, aby lidé v těch skupinách, které už jsou otevřené, zbytečně neváhali a přihlásili se na očkování, protože kdo chce třeba z takovýchto skupin vycestovat do zahraničí, tak v některých zemích bude stačit třeba jedna dávka na očkování a nějaký odstup od ní. Na druhou stranu, může se stát, že by některé země vyžadovaly dvě dávky. Takže určitě apeluji na každého, aby s očkováním neváhal, už kvůli očkování.“

Arenberger také dodal, že se nyní ministerstvo snaží co nejrychleji otevřít všechny skupiny, aby nejpozději v červnu bylo očkování dostupné všem. Ministr také ocenil nasazení praktických lékařů při očkování. Uznal ale, že dochází k problémům na úrovni jejich zásobování vakcínami. Dodal, že třeba přeočkovávání proti covidu si bez nich nedovede představit.

Šéf zdravotnictví také mírnil obavy některých lidí z vakcíny AstraZeneca. Podle jeho názoru má například kuřák nebo uživatelka hormonální antikoncepce daleko větší pravděpodobnost vzniku krevních sraženin než při aplikaci této vakcíny.

Pak padla řeč na rozvolňování. „Pro mě je velký den zítra, kdy se rozvolňují obchody a děti jdou zase více do škol a jsou tam i další prostory, které se otevřou. Na 17. května připravujeme velmi zajímavý balíček. Kulturní a sportovní záležitosti, školy bez rotací, ale já ještě dnes nechci slibovat, že to bude opravdu 17. května. Na to se musíme podívat společně s epidemiology,“ řekl Arenberger s tím, že poradní skupina MeSES nebyla s rozvolňováním spokojena.

Psali jsme: Sen o české vakcíně znovu ožívá. Arenberger mluví o lákavé nabídce, která se objevila

V Partii vystoupil v živém vstupu také známý kuchař Zdeněk Pohlreich. Jak vnímá slova ministra Arenbergera o tom, že se možná 17. května otevřou zahrádky restaurací? „No, já vlastně nevím, kdo rozhoduje. Myslím, že lidi vzali to rozvolnění trochu do vlastních rukou. Já jsem jel dneska přes Prahu, a tam jsou lidi, který mají zakrytý obličej, naprostá výjimka. Mám pocit, že to rozvolnění probíhá živelně i proto, že se udělalo hezký počasí, tak doufejme, že ta oficiální část bude následovat co nejdříve,“ odpověděl kuchař.

A jak vidí Pohlreich budoucnost restauračního byznysu? „Já myslím, že za posledních 15 měsíců jsme se odnaučili plánovat. To, co bude nebo nebude, si vůbec netroufám předvídat. My bychom ze všeho nejvíc ocenili, kdyby nám někdo řekl, kdy otevřeme, a to ostatní je ve hvězdách, protože ten trh je úplně zdecimovanej. Myslím, že i spousta lidí bude mít problém se vrátit do práce v gastronomii,“ prohlásil Pohlreich s tím, že se domnívá, že těžké časy nastanou podle jeho názoru ve chvíli, kdy se otevřou restaurace, a skončí finanční podpora od státu.

Kdo tedy o opatřeních vlastně rozhoduje? „MeSES je v podstatě poradní orgán ministerstva zdravotnictví a spolu s epidemiology, kteří jsou na ministerstvu fixně, připravují podklady. Bohužel je to tak, že rozhoduji já jako ministr, ale jak říkám, musím pracovat s daty. My opravdu postupujeme obezřetně, a proto se snažíme stavět na epidemiologických datech, a ne na datech v kalendáři,“ vysvětloval ministr.

Dorazily také dotazy diváků, jeden z nich se týkal povinných roušek ve školách. Arenberger upozornil na to, že i když jsou děti testované, testy nejsou úplně spolehlivé, a proto je potřeba nosit i ochranu úst a nosu.

A jak často Arenberger lituje, že vzal místo ministra? „Snažím se nelitovat, vždycky je to výzva, ale je škoda, že vám hází klacky pod nohy, nejenom politici, protože tam je to normální, ale i novináři. Jak říkám, v mém účetnictví je vše v pořádku. Snažím se dělat maximum pro naše lidi a přeji si, abychom udělali tečku za koronavirem,“ řekl v závěru ministr. Narážel tím nejspíše na zprávy z médií o jeho inkasování milionových částek za jakési kosmetické studie.

Psali jsme: „Hezky jste se to naučila nazpaměť, tak teď já!“ V ČT se strhla neuvěřitelná rvačka Maláčové s Pekarovou. Moravec musel zasahovat Pardubice: Nekrmte nutrie, vyzývá občany město na informačních cedulích Povodí Labe: Obnova vodního díla Ivanské jezero Ostravské děti se po návratu do škol mohou věnovat dopravní výchově

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.