Armáda si do šesti let pořídí bojový dron o váze až 600 kilogramů

Armáda by si měla mezi lety 2022 a 2024 pořídit víceúčelové drony, které budou vážit až 600 kilogramů. Budou vybavené průzkumnými přístroji či systémy pro elektronický boj. Vojáci budou ale mít možnost na ně instalovat i zbraně.

Podle armádního webu to dnes řekl na takzvaném průmyslovém dni Ministerstva obrany Petr Šnajdárek z odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO. Vedení armády již v minulosti uvedlo, že do dronů investuje do roku 2025 miliardu korun.

Pořízení nových dronů předpokládají schválené vojenské dokumenty. „V letech 2022 až 2024 je podle koncepce výstavby schopností Armády ČR plánováno dosažení vyšších schopností v oblasti bezpilotních prostředků kategorie víceúčelového taktického prostředku,“ řekl ředitel sekce podpory Ministerstva obrany Jaromír Zůna.

Ministerstvo na dnešní den svolalo takzvaný průmyslový den, během kterého informuje možné dodavatele o armádních plánech. Pozváni byli zástupci českých podniků, ze zahraničních firem pak zástupci společností Thales z Velké Británie, Safran Electronic&Defense z Francie, IAI Malat a Elbit z Izraele.

Podle Šnajdárka je cílem pořídit víceúčelový bezpilotní prostředek třídy II váhové kategorie do 600 kilogramů se schopností použití sofistikovaných průzkumných optoelektronických a radiolokačních senzorů, systému elektronického boje, spojovacích systémů včetně možností instalace zbraňových systémů.

V současné době má armáda ve výzbroji několik menších dronů, například Raven RQ-11B váží necelé dva kilogramy. K dispozici má i americké ScanEagle, jejich váha je do 22 kilogramů. Čeští vojáci bezpilotníky ScanEagle používají hlavně v Afghánistánu k průzkumu.

Bývalý náčelník generálního štábu loni v listopadu po velitelském shromáždění řekl novinářům, že česká armáda po roce 2020 zakoupí dron s bojovými schopnostmi. Investice do bezpilotních prostředků do roku 2025 podle něj dosáhnou miliardy korun. Nyní vojáci používají několik druhů průzkumných bezpilotních prostředků. Rozšíření vojenských schopností v oblasti dronů často prosazuje prezident Miloš Zeman.

autor: mp