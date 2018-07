Asad vyhrál, uvádí novinářka. A píše: Je zde zločin, ke kterému Západ mlčí

Že Západ v syrské válce neměří všem stejným metrem a celkem nepokrytě fandí jedné straně, doložila Kutilová už dříve v článku, který napsala po dubnovém chemickém útoku na Dúmu a odvetné trestné bombardovací operaci USA, Francie a Velké Británie.

V něm rozebírala, jak Západu jako „důkazy“ viny prezidenta Asada stačila svědectví spřátelené islamistické organizace, a prezident Macron to zcela otevřeně přiznával.

Do kontrastu dávala blahovolné přihlížení tomu, co provádí turecká armáda s Kurdy v Afrínu. Nebo 86 dětí, roztrhaných na kusy přičiněním protiasadovských „rebelů“ v Afrínu. „Reakce Západu na Dúmu jasně odhalila dvojí metr v poměřování obětí syrské války,“ shrnula Kutilová. Ta se jako novinářka pohybovala po válčící Sýrii, dokonale poznala pozadí konfliktu a s kolegyní Lenkou Klicperovou o tom napsala knihu Islámskému státu na dostřel.

„Pod nadvládou Asada žije dnes většina obyvatel Sýrie (zhruba 70 procent populace). Když nekritizujete režim, což už si dnes nikdo nedovolí, můžete žít celkem normálně: posílat děti do školy, nakupovat, obdělávat pole. Zdravotnictví, voda i elektřina fungují. Když jste zticha, Asad vás nechá žít. Má velkou podporu hlavně mezi křesťany a šíity. Lidé v Sýrii jsou totálně vyčerpaní ze sedmi let války. Chtějí prostě jen normálně žít se svými rodinami. Pod Asadem nebo pod papežem, je jim to jedno. Hlavně už ne válku,“ napsala tehdy také.

Nyní už je podle ní jasné, že Asad zůstane u moci. „Bude dál ovládat území, které mu udrželo Rusko a Írán. Takže vítězem syrské války se tak de facto stává šíitská větev islámu podporovaná Ruskem. Sunnité, které v boji proti Asadovi podporoval Západ, Turecko, Katar a Saudi, tuhle válku holt projeli a Západ s nimi,“ napsala k tomu novinářka na Facebook.

Fascinující je podle Kutilové postoj poražených. „Co mě ale fascinuje je postoj Německa, které hlasitě kritizuje fakt, že Asad bude vyvlastňovat ty, kteří uprchli nebo se nehlásí ke svému majetku - jde samozřejmě hlavně o sunnity,“ píše Markéta Kutilová.

Dodává, že Německo mlčelo, když Turecko vtrhlo přes hranice na sever Sýrie a vyhnalo odtamtud 150 tisíc Kurdů. Jejich majetky pak rozdělovalo sunnitským bojovníkům z dalších částí Sýrie, které v občanské válce podporovalo.

„Tohle je válečný zločin. Jen k tomu celý Západ mlčí, protože se ho dopouští náš spojenec v NATO - Turecko?! Tohle pokrytectví Západu mě strašně hýbe žlučí. Dvojí metr se zde projevuje celou syrskou válku,“ připomněla Kutilová.

A facebookový příspěvek uzavřela slovy z výše zmíněného článku: „Srovnání mezinárodní reakce Západu na Afrín a Dúmu jasně ukazuje dvojí metr, který by měl být pro naši civilizaci nepřijatelný. Ohrožuje totiž jeden ze základních principů celé západní společnosti, který říká, že před zákony jsme si všichni rovni. Pokud nebudeme dodržovat vlastní pravidla, pokud budeme nad jejich porušováním zavírat oči a dělat, že se nic neděje, ztrácíme poslední zbytek legitimity dožadovat se dodržování těchto pravidel státy mimo náš civilizační okruh“.

