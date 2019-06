Ať Benešová vypadne! Jakuba Jandu chytl amok. A přidali se Kalousek, Šídlo, Pilip, Jurečka a další

Jindřich Šídlo na svém twitteru výrok ministryně spravedlnosti okomentoval stručně a výstižně. „Některé z vás si pamatuju z odposlechů, řekla ministryně spravedlností ve Sněmovně. Česko is úplně fucked.“

Alexandr Mitrofanov její slova považuje za legitimizaci protestů proti její osobě. Spolek Milion chvilek by tak přeci jen v reakci na tento výrok mohl uspořádat další setkání ještě během léta. Mluvčí hnutí Benjamin Roll hovořil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus o tom, že jsou připraveni další demonstraci svolat, bude-li to situace vyžadovat. Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 13075 lidí

„Když ministryně spravedlnosti vyhrožuje ve Sněmovně svým kritikům, že si je pamatuje z telefonních odposlechů, zcela tím legitimizuje protestní demonstrace proti své osobě,“ napsal Mitrofanov na twitteru.

Dále reagoval dokonce Miroslav Kalousek, který Marii Benešovou označil za političku minulosti. „Málo platné, Marie Benešová je politik minulosti. Ona si pamatuje z minulých odposlechů. Politici ‚nových pořádků‘ jsou politici budoucnosti. Ti si připomenou z budoucích odposlechů.“

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka se nevěřícně raději hned dvakrát ujišťoval u svých sledujících, jestli slyšel dobře.

„Slyšel jsem správně? Že ministryně spravedlnosti právě teď říká ve Sněmovně na adresu svých kritiků, že si je pamatuje z telefonních odposlechů? Fakt jsem slyšel dobře?“ vyjádřil své znepokojení příspěvkem na twitteru.

Neopatrným výrokem Benešová vytočila i Jakuba Jandu. Ten vyjádřil své přání, aby „okamžitě vypadla z vlády a veřejného života“.

„UŽ DOST Pokud ministryně spravedlnosti veřejně vyhlašuje, že zná osobní problémy svých kritiků z policejních odposlechů, tak by měla okamžitě vypadnout z vlády a veřejného života. Tady nejsme v Rusku či na Balkáně,“ rozčílil se Janda.

Vtípek si neodpustil bývalý ministr školství Ivan Pilip, který celou situaci překlopil tak, aby vyhovovala i ministrům dalších resortů.

„Po Marii Benešové se o slovo přihlásila Alena Schillerová, aby své kritiky upozornila, že si pamatuje leccos z jejich daňových přiznání a potom Adam Vojtěch s varováním, že nezapomněl nic z obsahu jejich zdravotních karet,“ vtipkoval Ivan Pilip.

Psali jsme: Pamatuji si vás z odposlechů! Babiš splnil zákon, co se tu vlastně řeší? Marie Benešová zmrazila poslance, pořádně Ministryně Benešová: Jedinou alternativou pro premiéra bylo prodat majetek, nebo odejít z politiky Ministryně Benešová k protestům: Musím s tím žít, příjemné to není, snažím se vyhovět požadavkům demonstrantů Tvrdý střet: Bradáčová jde proti Marii Benešové. Drsná slova o zločinech a trestech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak