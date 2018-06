Ať jde 1000 zaměstnanců ČT dělat do fabriky. Po show Václava Klause st. na Primě zavládla radost, vztek i zděšení

Bývalý prezident mimo jiné na Primě okomentoval revoluční zprávu ČRo propustit sto zaměstnanců. „Čekám, kdy Česká televize řekne, že když rozhlas 100, tak my 1 000 uvolníme a všichni tito lidé by mohli pracovat například v automobilovém průmyslu a zvýšit potenciál českých subdodavatelů pro německé automobilky,“ řekl na adresu České televize a Českého rozhlasu Klaus. Tento výrok nezůstal bez reakce. Petr Paulczynski, glosátor a expolitik, jej okomentoval negativním způsobem na adresu způsobu práce současných zaměstnanců veřejnoprávních médií. „Předpokládám, že pro mnohé by to bylo poprvé v životě, kdy by opravdu smysluplně pracovali,“ napsal na Facebooku.

VIDEO Václav Klaus vybízí k vyhazování z České televize v cca 43. minutě

Václav Klaus rozvášnil vlnu reakcí také svým výrokem o tom, že za větší zlo než KSČM považuje Piráty a Zelené. „Považuji nějaké Piráty a Zelené za větší zlo než tu dnešní vyčpělou, bezbarvou, ideologicky naprosto prázdnou, zbytkovou komunistickou stranu,“ řekl přesně v Partii bývalý prezident. Na tento výrok reagovala například moravskoslezská buňka hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury na svém facebookovém profilu. Strana s jeho stanoviskem sympatizuje. „V tomto se s ním shodneme,“ zaznělo na facebookovém profilu, který spravuje poslanec Lubomír Volný.„ Neomarxisté ze strany Zelených a Pirátů jsou dnes tím největším zlem, které ničí Evropu a naši zemi. Migrace, multikulti, ničení tradic a národů, drogy jako samozřejmost. To je jejich politika, kdo se jim postaví, je jejich kamarády z médií zničen,“ padlo také.

Tento výrok bývalého prezidenta šokoval také expolitičku a advokátku Hanu Marvanovou, která rovněž kandiduje do zastupitelstva Prahy za TOP 09/STAN. Ta připomíná především Klausovu amnestii, která podle ní v žádném případě nepřispěla k demokratickému budování právního státu. „Byl to právě Václav Klaus, který podkopal demokratický právní stát u nás vyhlášením amnestie pro miliardové podvodníky,“ argumentuje na svém profilu.

Fotogalerie: - Mečiar a Klaus o rozdělení Československa

Klaus se v Partii vyjádřil také k zahraniční politice. Rusko podle něj není pro Česko hrozbou. Souhlasil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že by se Rusko mělo znovu účastnit jednání nejvyspělejších zemí světa. „Nechávat Rusko mimo je dětinské a hloupé,“ řekl Klaus. „Pro nás byla hrozba Sovětský svaz, dnešní Rusko není žádná hrozba. Mě opravdu (ruský prezident Vladimir) Putin ničím neohrožuje,“ uvedl Klaus. Tomuto názoru přitakává například poslanec Jaroslav Foldyna. Podle něj od Ruska nám nic nehrozí a rusofobie je „trapným nástrojem přežívajících politických a ekonomických kruhů s kořeny v minulosti“. Současně se podivuje nad tím, jak se k Rusku staví EU jako celek a na druhou stranu politici jednotlivých států. „EU je pro sankce, ale německý kapitál a francouzský kapitál mají od svých politiků zelenou pro investice v Rusku. Ovšem nám předkládají, držte sankce jako výraz spojenectví,“ píše na Facebooku Foldyna.

S tím rozhodně nesouhlasí Jan Tuna, známý novinář. Podle něj Rusko hrozbu opravdu představuje. „Režim, který okupuje území jiných svrchovaných států, sestřeluje letadla se stovkami civilistů nad územím jiného státu, pomocí hybridní války manipuluje volbami v řadě zemí a podle zpráv české tajné služby má v té naší nebývalou koncentraci agentů, není hrozbou?!“ píše důrazně na svém profilu a připomíná, že stále více začíná věřit, že vázací spis KGB je podmínkou se dnes v pohavlovském období stát vysokým ústavním činitelem v naší zemi. „Agent sem. Agent tam...,“ naráží Tuna.

Vlnu nesouhlasu Klausův výrok o Rusku vyvolal i u Jakuba Jandy, ředitele think-tanku Evropské hodnoty. „Václav Klaus, toho času Putinův užitečný idiot. Smutné, jak zoufale člověk může skončit. Třeba mu Lukoil zase zaplatí nějakou knížku,“ napsal na adresu bývalého prezidenta.

