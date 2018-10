Ať jdou do p*dele! V ČSSD se to mydlí čím dál víc

„Jak je možné, že všichni ostatní dopadli špatně?! No možná proto, že se hádáme, neustále si něco vzkazujeme, neustále hledáme nepřítele mezi sebou, lidé nám nerozumí, protože mluvíme jiným jazykem. Musíme prostě pracovat pro lidi, to je celé,“ poukázal a vyjmenoval ještě výjimky, které uspěly. Podle jeho slov je zásadní, aby docházelo k naplňování slibů.

Následně se také zastal předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který podle jeho slov udělal vše, co členská základna chtěla. „Jestli ho teď bude někdo kritizovat, tak s tím fakt zásadně nesouhlasím,“ nechal se slyšet rázně Birke.

Naopak kriticky hovořil vůči místopředsedovi strany Jaroslavu Foldynovi, který po volbách uvedl, že zvažuje rezignaci na stranické funkce. „Tímhle uvažováním mě dost naštval. Z boje se prostě neutíká, a on utíká z boje. My jsme v boji. Jsme na dně, na kolenou a potřebujeme z těch kolenou vstát. Není hanba, že se válíme po zemi, hanba je se z té země nezvednout. Tak výrazné osobnosti, jako je Jarda, musejí být u toho a sociální demokracii podpírat. Jestli to fakt udělá, tak mě to bude hodně mrzet,“ podotkl Birke závěrem.

Oproti tomu s tvrzením Jana Hamáčka, že se sociální demokraté odrazili ode dna, nesouhlasí exhejtman a bývalý místopředseda strany Michal Hašek. Sociální demokracie podle jeho slov pro iRozhlas.cz bojuje o holou existenci.

Odpovědnost za součaný stav pak svalil na vedení sociální demokracie v letech 2013 až 2017. „Tehdy odešli názoroví oponenti Bohuslava Sobotky a zůstali jemu naprosto loajální lidé. Když jsme odcházeli, strana měla 22procentní volební zisky, ještě v krajských volbách dokázali hejtmani získat 15 až 20 procent, v roce 2017 už to bylo pouhých 7,5 procenta a teď v komunále je vítězství jako šafránu a bohužel ústup ČSSD nebo odchod ze zastupitelstva,“ zmínil Hašek.

Závěrem pak mimo jiné také hovořil o lánské schůzce, ale i o tom, co by bylo nyní třeba změnit. „Čekají nás dvě bitvy: jak změnit stanovy, jak zaangažovat celou členskou základnu, jak zavést přímou volbu předsedy, pokud dojde k masivnímu odlivu lidí, tak přeregistrace, abychom zjistili, v jakém stavu se strana nachází. To zajímá sociální demokraty dovnitř, ale potom tady máme voliče a my k nim musíme rychle vyslat signál, co budeme reprezentovat, jaké budou naše vládní priority,“ podotkl Hašek.

