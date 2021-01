Ať je ČT západní! Jakub Železný ji možná chce řídit. Českem se šíří špatné názory

reklama

Hned na začátku dostal Jakub Železný otázku, zda bude kandidovat na ředitele České televize, až Petr Dvořák doslouží. Nejdřív odpovídal dlouze: „Podle mě je důležité, aby televize, která má plnit významnou společenskou funkci, ji opravdu plnila. Necítím se být nějakým spasitelem, to vůbec. Na druhou stranu mám několik desítek let zkušeností s médii veřejné služby a myslím si, že dokážu rozpoznat, co je pro tato média dobré a co ne." Leč s touto vyhýbavou odpovědí neuspěl a redaktorka se tak dozvěděla: „Ano, vážně to zvažuji. A myslím to zcela upřímně."

ČT by pod jeho vedením měla být televizí 21. století. „Ne rádio, u kterého jsou obrázky, ale televize po všech stránkách – programově, technologicky, personálně – špičková a moderní. Západní, řekl bych dokonce,“ vyjádřil se moderátor. Program podle něho musí být pro všechny, ale měla by se upravit teze, že ČT vysílá, co chce divák: „Mohla by se modifikovat do teze: Vysílejme tak, aby to chtěl divák.“

Dále by Železný kladl důraz na spokojeného zaměstnance ČT. „Profesionál, který ví, že se k němu zaměstnavatel chová skvěle, že mu vytváří bezpečné pracovní prostředí. Pak pro takového zaměstnavatele udělá první poslední,“ řekl. ČT podle něho musí také podchytit nové trendy ve výrobě, v přenosu a příjmu obsahu.

Zda bude nebo nebude kandidovat, záleží na tom, jaká bude za dva roky situace. „Pokud bude v době volby nového generálního ředitele České televize společenská a mediální situace taková jako nyní, kandidaturu bych podal,“ řekl. Ale nekandidoval by, kdyby chtěl potřetí zastávat funkci Petr Dvořák. „Mně nepřipadá správné kandidovat proti svému nadřízenému,“ vysvětlil, ale dodal, že neví, jaké jsou plány Petra Dvořáka, má v plánu se s ním setkat. Jeho kolegové by kandidaturou prý zaskočeni nebyli. „Ti, kteří mě dobře znají, vědí, že bych za Českou televizi i dýchal,“ řekl moderátor.

ČT nebere jen jako svého zaměstnavatele. „Je to instituce, která má ve společnosti klíčovou úlohu,“ tvrdí Železný a dokazuje to tím, kolik se k ní vztahuje psaných norem. „Jsem pyšný, že můžu pracovat pro instituci, jejíž fungování je pro společnost zásadní, nic míň,“ prohlásil a dodal: „Cítím se zavázán těm, kdo její fungování platí, tedy divákům. Protože to oni si mě platí, ne Petr Dvořák. Oni posílají koncesionářské poplatky na to, abych dělal svou práci, jak nejlépe umím.“

Nicméně Železný popřel, že by byl Mirek Dušín, ale je idealista, který za své ideály bojuje pořád. „Všichni víme, že jsou lidé, kteří si myslí, že když vytvoří dojem, že je v televizi něco špatně, že nefunguje, jak má, přestože to tak není, mohli by ji začít přetvářet k obrazu svému,“ uvedl a upozornil, že Rada ČT má kontrolní a dozorovou pravomoc, nikoliv řídicí. A pokud by Rada ČT chtěla ČT řídit, tak je dle Železného nutné „zvednout hlas“.

Jeho „bůhvíproč“ nábřeží Ludvíka Svobody bylo prý navýsost veřejnoprávní, protože zákon říká, že komunistický režim byl protiprávní a Ludvík Svoboda byl čelný představitel KSČ. Redaktorka se zeptala, jak přistupuje k tomu, že musí hovořit s těmi, se kterými má morální konflikt. „Upřímně... Jsou situace, kdy je to opravdu těžké. Někdy se mi doslova vaří krev, ovšem nesmím to dát znát,“ odpověděl moderátor a dodal, že někdy se mu zdá, že je to čím dál těžší. „I proto, že veřejný prostor je zaplevelován – rádoby legitimními – různými názory a soudy, u kterých by ještě před pár lety nepřišlo nikomu na mysl, že by se vůbec daly vyslovit, natož aby byly myšleny vážně, a dokonce třeba akceptovány částí společnosti,“ zdůvodnil.

Novotou je podle něho například to, že se politici místo kritizování uráží. Redaktorka zmínila, že jeden politik ho označil za „fracka“. „A to si přece nemůže dovolit!“ reagoval Železný a dodal, že se nejdříve chtěl ozvat, ale pak zpytoval svědomí a došel k tomu, že když takto prezident Zeman špinil ostatní, tak mlčel, takže by se teď neměl vyhrazovat, když se to stalo jemu.

Padla i otázka, kde je Železného hranice, kdy už by v ČT nemohl pracovat. A moderátor řekl, že před deseti lety si hranici představoval tak, jaká je dnešní situace. „Vůbec mě nenapadlo, že by věci mohly zajít tak daleko,“ prohlásil. „Říkal jsem si, že pokud to, co žijeme dnes, nastane, udělám totéž, co v amerických filmech hrdina-policista, když je nucen popřít sám sebe. Jen bych místo zbraně s vytaženým zásobníkem a odznaku položil šéfovi na stůl kartičku zaměstnance. Neudělal jsem to,“ svěřil se. Ale dnes by mu to přišlo jako rezignace a navíc si říká, že může něco změnit a zajistit, aby to nebylo horší. „Do jisté míry sebeklam,“ přiznává Jakub Železný, spolu s tím, že v ČT pracuje rád.

