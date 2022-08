Ať se živí, jak umí. Absolventi filozofických fakult... Blaško v Partii udeřil na politické neziskovky. Zdechovský vyletěl

V nedělní Partii Plus na CNN Prima News zasedli europoslanci Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Hynek Blaško (SPD) a Ondřej Kovařík (za ANO). Na dálku se připojil i Alexandr Vondra (ODS). Blaško obvinil banky, že okrádají české občany, a konstatoval, že pokud jde o Česko, tak je vůči EU v pozici lokaje. Zdechovský se obul do prodejců pohonných hmot. A Vondra vypakoval Andreje Babiše zpátky na Slovensko.

reklama

Ceny energií v Česku nadále rostou. Lidem má pomoct energetický tarif připravený vládou, ale dosud není ve všech detailech jasné, jak má ta pomoc vypadat. A tady to ministr průmyslu za STAN Jozef Síkela, který tarif připravil, schytal od všech. I od svých koaličních kolegů.

„Určitě to problém je, v tomhle nikoho nebudu šetřit. Tady je potřeba být víc komunikativní, tady myslím ministra průmyslu Jozefa Síkelu (za STAN), protože nedokážu hájit něco, co sám neznám. Já si myslím, že ta komunikace není nejlepší. Opravdu není velmi dobrá. Já jako člen předsednictva KDU-ČSL možná dostávám víc informací než běžný občan, ale není to tam, jak ta pomoc bude vypadat, hlavně k živnostníkům a podnikatelům,“ obul se Zdechovský do Síkely.

„Určitě by ta komunikace měla být lepší, hlasitější a přehlednější,“ přisadil si Alexandr Vondra.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale jedním dechem dodal, že energetická krize vyvolává složitou dobu, ve které se Síkela a vláda starali především o to, aby zajistili dodávky plynu na zimu. „To si myslím, že učinili poměrně dobře, protože zásobníky jsou de facto plné. Máme také prostor k čerpání zkapalněného plynu i s těmi tranzitními cestami, jak ten plyn do Česka dostat, a do třetice jsme dojednali tu evropskou solidaritu,“ připomněll Vondra.

„Počkejme ještě, protože ten systém musí být hotov do 1. října. Nějaký čas tu ještě je, i když chápu tu nejistotu těch lidí,“ doplnil Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 0% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26085 lidí

Do protikladu k chování české vlády postavil počínání vlády nizozemské, která nejprve pomoc nastavila na 200 eur pro nízkopříjmové rodiny, poté tuto pomoc navýšila na 800 eur a navíc u energií snížila zdanění.

K dovršení všeho zlého je podle Kovaříka problém v tom, že dnes Češi platí za elektřinu až třikrát víc než Slováci.

Když se dostal ke slovu Blaško, vrátil se až do roku 2000, tedy do časů opoziční smlouvy Miloše Zemana a Václava Klause, a konstatoval, že právě tam tkví kořeny současné krize.

„To všechno je pro lidi obrovská tragédie, která začala v roce 2000, kdy jsme se zbavili veškerých nástrojů, s jejichž pomocí bychom to dnes mohli ovlivňovat. Tady bylo taky řečeno, že naše zásobníky jsou naplněny na 80 procent, ale druhá věc je, že ty zásobníky nám nepatří. Ono to může být jako v době covidu, kdy přistálo jedno letadlo v nejmenované zemi a řekli nám, že ty roušky nám nevydají. Víte, ta solidarita, když bude mít nějaký soused problémy, tak se bude snažit řešit primárně své problémy doma, aby udržel své občany v klidu. Tohle tady hrozí, to se může stát,“ ozval se Blaško.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Máme plyn na zimu? Fiala si asi myslí, že ten plyn v zásobnících je jen náš. Vysvětlete mu to někdo! Makroekonom se neudržel

Tady si znovu vzal slovo Zdechovský a přidal pár slov k situaci v Nizozemí. Zdůraznil, že není příznivcem plošné pomoci. O to víc by prý dal lidem, kteří to potřebují. „Já nejsem ani příznivcem nějakých plošných příspěvků. Já jsem to kritizoval u Maláčové a kritizuju to u všech,“ poslal Zdechovský vzkaz svému stranickému šéfovi a ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, který prosadil jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě.



Pořad Partie na CNN Prima News.

Vondra doplnil, že Češi už mohou žádat o příspěvek na bydlení. „Zatím byl málo čerpán, což také o něčem vypovídá,“ prohlásil.

Podle europoslance za ODS je složité zastropovávat ceny energií tak, aby to nakonec lidem ještě víc neublížilo. „Vezměte si, že to zvolily státy, které mají ty energetické firmy pod téměř výlučnou státní kontrolou. To není případ ČEZ, kde mají skoro třetinu minoritní akcionáři, kteří by nepochybně šli k soudu, kdyby stát udělal něco takového,“ upozornil Vondra.

„Těmi minoritními akcionáři jsou i americké investiční fondy, které už dopředu řekly, že by zažalovaly Českou republiku,“ přidal se Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidovecký europoslanec také upozornil, že plošné snížení různých daní ještě nemusí vést k tomu, že to poznají lidé v peněženkách. Vláda Petra Fialy (ODS) snížila spotřební daň u pohonných hmot, ale spotřebitelé to u pump téměř nepoznali. Peníze zůstaly v kapsách obchodníků. Tady je podle Zdechovského na čase, aby lidé přestali nakupovat předražené pohonné hmoty a aby je radši nakupovali tam, kde se nabízí cena nižší.

„Ministerstvo financí zveřejnilo informace, že na některých čerpacích stanicích mají opravdu nehorázné marže, ale nikdo s tím nic nedělá. Opravdu, přestaňme nakupovat od těch, kteří mají takovéto velké marže,“ volal ve vysílání Zdechovský.

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17537 lidí

Kovařík tady kontroval, že i jiné firmy, nejen banky, by se proti mimořádné dani mohly u soudu bránit i v těchto případech. Lepší cestu by prý viděl ve zdanění bankovních transakcí.

Když se ke slovu znovu dostal Blaško, nařkl české banky, že v podstatě okrádají své klienty a samy v inflaci bohatnou. Inflace by podle Blaška mohla atakovat až 30 procent.

„Jeden ekonom povídal, že to bude po novém roce i 30 procent. Bankám jsme dovolili, aby okrádaly naše občany. Do určitého roku platilo, že když jsem měl peníze uložené v bance, tak vám je ta banka zhodnocovala. Dneska vám je ta banka krade, Prostřednictvím různých poplatků a tak podobně. Je potřeba, aby vláda lidem řekla, jak to teda bude. Jak bude těch 66 miliard pomoci rozděleno. Jestli v letošním roce dostanou lidé 2 tisíce a v příštím roce třeba 15 tisíc. Ale nikdo nemá odvahu na to, aby vstal a řekl lidem: Vážení občané, takhle to nebude, protože na to prostě nemáme peníze,“ hřímal europoslanec zvolený v barvách SPD.

Podle Blaška je problém v tom, že pro českou vládu není na prvním místě český občan.

Kovařík varoval, že pokud sáhneme k nenadálému zdanění, mohou Česko žalovat i banky. Cestu viděl ve zdanění bankovních transakcí a apeloval na dobrovolnou solidaritu bank s českou společností. „Tady si myslím, že je také prostor tlačit na ten sektor,“ pravil europoslanec zvolený za ANO.

„Kdyby totiž na prvním místě byl občan, který tu vládu platí, tak zájem občana je, aby žil normálně; zájem vlády by měl být, aby mu to všechno umožnila. Jsou tu např. stovky politických neziskovek, které rozpočet připravují o miliardy. Šup s tím dolů, ať se živí, jak umí. Absolventi filozofických fakult a podobně. Já už si připadám jako v nějakým maňáskovým divadle, že si nás tady někdo vodí – a my nejsme schopni vstát a říct dost!“ rozčílil se Blaško.

Poté dal jasně najevo, co si myslí o EU. „My jsme v pozici lokaje,“ nebral si Blaško servítky.

Celou debatu naleznete zde

Ale tady se na obranu neziskových organizací postavil Tomáš Zdechovský. „Politické neziskovky, já bych chtěl vidět jejich seznam. Politické neziskovky nedostávají desítky miliard. Neziskové organizace vykonávají práci, za kterou jsou placeny, je to kontrolováno a rozhodně tam nenajdeme desítky miliard,“ upozornil lidovecký europoslanec.

„Ale ten seznam existuje, i když já, bohužel, ho tady nemám,“ ozval se Blaško. I on však připustil, že existuje řada pro společnost prospěšných neziskových organizací. Např. těch, které pomáhají seniorům.

Ve vysílání nakonec došlo i na incident z jihu Čech, kde policisté v civilu na meetingu Andreje Babiše zaklekli na autistického mladíka. Jeden z policistů navíc na akci nosil Babišovu reklamní čepici.

A tady Vondra vypěnil: „Ten člověk nemá u policie co dělat, protože to je proti pravidlům hry a dokonce i proti zákonům. A takovéto štengrování společnosti, tady já si myslím, že na tom má svůj podíl i Andrej Babiš, který říká, že bude kandidovat a nebude kandidovat. Já si myslím, že lidé už na Hradě dalšího Husáka nechtějí. Tady by bylo dobře, aby on se sebral a věnoval se svému podnikání, nebo aby se sebral a odjel zpátky na Slovensko, aby odjel prostě pryč,“ vyzval Vondra Babiše na dálku.

Kovařík se tady jal Babiše bránit a konstatoval, že ho nevnímá jako jediného viníka celé situace. To se jen stávající vládní koalice vymezuje proti člověku, který má aktuálně nejvyšší politickou podporu u veřejnosti.

Ing. Ondřej Kovařík ANO 2011



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Drahé energie! Roman Šmucler v šoku, když poznal pravý záměr EU Drsné vysvědčení experta: Rusové už byli dávno překonáni Dana Drábová bez servítků: Tohle se dá nazvat jaderným terorismem Spor o Tchaj-wan se může stát nejdůležitější bitvou 21. století, píše server

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.