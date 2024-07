Ať to slyší až v Kyjevě, u Zelenského. Stížnost z fronty na velení

Kapustej si všímá dění ve lvovské 24. samostatné mechanizované brigádě Ozbrojených sil Ukrajiny. Její velitel Ivan Holyševský byl ze svého postu odvolán, proti čemuž se mají bouřit vojáci z jednotky. Důvodem pro Holyševského odvolání má být údajně odmítavý postoj k příkazům vyššího velení, které má údajně vojáky posílat do nesmyslných útoků, kde se počítá s velkými ztrátami na životech. „Vojáci lvovské 24. samostatné mechanizované brigády krále Daniela (domovská základna Javoriv, vojenské číslo ?/??0998), se hromadně postavili za svého velitele, plukovníka Ivana Leonidoviče Holyševského, zaslouženě vyznamenaného Hrdinu Ukrajiny, kterého se vrchní velení rozhodlo odvolat z funkce velitele 24. brigády, protože kritizuje neustále se opakující hloupé chyby vyššího velení, které vedou je ztrátě území a mnoha stovek a tisíců životů ukrajinských obránců a který nadále odmítá posílat svoje vojáky nesmyslně a zbytečně do masomlýnku, jak to po něm chce vyšší velení,“ napsal Kapustej.

Vojáci, kteří by podle dostupných informací měli v tuto chvíli bránit město Časiv Jar v Doněcké oblasti, o celé věci natočili i video.

Vojáci lvovské 24. samostatné mechanizované brigády krále Daniela (domovská základna Javoriv, vojenské číslo ?/??0998), se hromadně postavili za svého velitele, plukovníka Ivana Leonidoviče Holyševského, zaslouženě…

Video s názvem „My Proti“ má zachycovat vojáky z různých praporů 24. mechanizované brigády, kteří vyjadřují nesouhlas s odvoláním svého šéfa. „Prosím o maximální sdílení, ať se to dostane až do Kyjeva k Zelenskému,“ burcuje Kapustej.

Videa se rozhodli natočit i jednotliví vojáci. „Přeji zdraví. Jsem Chasan, velitel batalionu 24. samostatné mechanizované brigády krále Daniela. Pane prezidente, naše videoposelství míří na podporu Hrdiny Ukrajiny, plukovníka Holyševského Ivana Leonidoviče. Ke dnešnímu dnu jej plánuje velitelství odstranit z postu velitele brigády, za to, že neposlal brigádu do masového šturmu, aniž by k tomu brigáda měla náležitou kompletaci. Tímto činem odmítl provádět strategii, kterou provádí sama Ruská federace. Lidské zdroje je dnes to nejcennější, co u nás je,“ vysvětluje voják do kamery.

Pane prezidente, naše videoposelství míří na podporu…

„My jsme proti rozhodnutí odvolat ho z postu velitele brigády! Velitele, který je příkladem pro všechny své podřízené! Velitele, kterému není lhostejný osud jeho podřízených! Velitele, který nehledíce na všechny obtíže, sebeobětavě brání náš stát,“ říkají na kameru další vojáci z lvovské 24. samostatné mechanizované brigády.

Velitele, kterému není lhostejný osud jeho podřízených!…

A ve vlákně zveřejněném Kapustejem je takových videí s prosbou o řešení situace ještě několik. „Chci vyslovit svoji jednoznačnou podporu našemu veliteli brigády, plukovníku Holyševskému! Tomuto talentovanému důstojníkovi, se kterým mnozí prošli bojovou cestu. A ze kterého je třeba si brát příklad,“ uvádí další voják. Jiný zase říká: „Náš stát se nachází ve velmi nelehké situaci. Našemu státu jsou zapotřebí lídři, za kterými půjdou lidé do boje. Ve 24. brigádě tento lídr už je – je jím plukovník Holyševský!“ Nechyběli ale ani tací, kteří za rozhodováním vyššího velení nevidí neschopnost, ale spíše zlý úmysl. „Já považuji dané rozhodnutí hanebným a za přímou sabotáž ze strany velitelství,“ pronesl jeden z mužů na kameru.

„Chceme vyslovit svoji nespokojenost s tím, že našeho velitele brigády odvolávají z jeho pozice! A odvolání z pozice takového bojovného velitele – to je doslova střelba do vlastní nohy – přičemž poslouží to orkům k jejich vlastní radosti,“ varuje jiný z vojáků. „Jsem kategoricky proti odvolání z pozice našeho velitele brigády Ivana Holyševského! Neboť on se dívá na věci skutečně reálně a nesleduje fantastické cíle vyššího velitelství,“ říká další.