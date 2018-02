Ať ve vládě není Babiš, vyzval sjezd ČSSD. Nezakázal to. A navíc se odhlasovalo...

Sjezd ČSSD pověřil nového předsedu strany Jana Hamáčka jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Sjezd nehlasoval o přísnějším návrhu sociálnědemokratických senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády.

Sociální demokraté řešili otázku možného angažmá trestně stíhaných osob ve vládě v souvislosti s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu případu Čapího hnízda. Ve schváleném usnesení uvedli, že trestní stíhání považují za zásadní problém, a vyzvali ANO, aby neblokovalo nominací obviněné osoby vznik stabilní vlády. Vedení ANO dříve odhlasovalo, že na osobě Babiše v pozici premiéra trvá. V této souvislosti politolog Lukáš Jelínek připomíná fakt, že finálním stadiem koaličních rozhovorů bude referendum uvnitř strany. „Pozoruhodnou a pro ČSSD dobrou zprávou je, že tečku za koaličními rozhovory s ANO obstará vnitrostranické referendum. Nikdo ze socdem si pak nebude moci stěžovat, že byl obejit,“ uvedl. Další pokrok v rámci vyjednávání o nové vládě by měl být podle Zimoly zřejmý při pokračování sjezdu, který byl přerušen do 7. dubna. „Věřím, že do té doby se nám podaří udělat pokrok ohledně vyjednávání o podobě nové vlády,“ uvedl Zimola na Twitteru.

Hamáčkovou pravou rukou bude v čele ČSSD Jiří Zimola

Sjezd strany ho dnes zvolil statutárním místopředsedou ČSSD. Bývalý jihočeský hejtman získal 335 hlasů a v dnešní volbě na mimořádném sjezdu sociální demokracie porazil poslance a někdejšího brněnského primátora Romana Onderku, kterého podpořilo 134 delegátů. Zimola na sjezdu postoupil do druhého kola v předchozí volbě předsedy, kde ho však porazil místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Na pozice ve vedení ČSSD následně rezignovali všichni místopředsedové z původního vedení, tedy Lubomír Zaorálek, Michaela Marksová, Jan Birke a Petr Dolínek. O funkce místopředsedů by se mohly ucházet tři desítky kandidátů. Zimola byl dlouhodobým kritikem dosavadního vedení ČSSD, delegáty dnes zaujal mimo jiné projevem, při kterém část přednesl v růžových brýlích, jak podle něj situaci hodnotilo dosavadní vedení strany. „Se vší pokorou přijímám vaši důvěru a chci vás stejně jako Honzu (Hamáčka) ujistit, že na sebe beru závazek jasné týmové práce,“ uvedl po zvolení do funkce Zimola. Delegáty ubezpečil, že jejich důvěru bere jako závazek a udělá všechno pro to, aby se ČSSD zvedla ze dna a už v podzimních volbách přesvědčila občany, že má smysl ji volit.

Podzimní komunální a senátní volby považuje za prioritu také nový předseda sociální demokracie Jan Hamáček. „Doufám, že z dnešního sjezdu a z jeho pokračování vzejde silný tým vedení sociální demokracie, který si ten podzim vytkne. Úkolem je přesvědčit voliče, kteří od nás odešli, že sociální demokracie je tady pro ně a že má smysl se vrátit,“ řekl Hamáček krátce po svém zvolení novinářům.

Zástupci ostatních stran Hamáčkovi gratulují

Zástupci sněmovních stran bezprostředně po rozhodnutí dnešního mimořádného sjezdu ČSSD v Hradci Králové gratulovali novému předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi ke zvolení. „Blahopřeji Janu Hamáčkovi ke zvolení předsedou ČSSD. Přeji mu, aby si sociální demokracie pod jeho vedením byla vědoma své demokratické tradice a přispívala k respektování ducha ústavy a kvalitě parlamentní demokracie v naši zemi,“ uvedl v tiskovém prohlášení Fiala. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija uvedla, že česká politická scéna si zaslouží autentickou levicovou demokratickou stranu. „A to říkám i přesto, že budu vždy jejím ideovým protivníkem,“ napsala na Twitteru.

Bělobrádek na stejné sociální síti uvedl, že očekává férové a korektní soupeření i spolupráci tam, kde to programově a hodnotově je možné. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek napsal, že přeje Hamáčkovi mnoho moudrosti v dalších krocích. Místopředseda lidovců Marian Jurečka napsal, že Hamáček musí stabilizovat ČSSD v nejednoduché době. „Přeji mnoho poctivých, uvážených a dobrých rozhodnutí,“ uvedl. Lidovci byli v posledním kabinetu spolu s ANO koaličním partnerem ČSSD.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil hovořil na Twitteru o tom, že ČSSD pravděpodobně směřuje do vlády současného premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), na kterou tlačí i prezident Miloš Zeman. Naznačilo to podle něj to, že do druhého kola volby předsedy postoupil vedle Hamáčka také Jiří Zimola, přičemž oba jsou spíš nakloněni zapojení sociální demokracie do vlády. Hamáček ale trvá na tom, že by v ní neměl být trestně stíhaný politik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik popřál ČSSD, aby Hamáček dokázal úspěšně pracovat v rámci strany i pro občany. „Je nutné uklidnit politické dění, především však prosazovat opatření ve prospěch občanů naší republiky,“ uvedl v prohlášení, které komunisté zveřejnili na svém twitterovém účtu. Podle šéfa Starostů a nezávislých Petra Gazdíka přebírá Hamáček stranu v těžké době. „Doufám, že se mu podaří ji spojit, ne rozdělit. Těším se na spolupráci,“ uvedl na Twitteru.

