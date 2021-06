Ať volí i děti, řekl herec Budař. A pálil do vlastních

Česko nemá nouzi o herce, kteří se vyjadřují k politice. Naopak, mezi těmi, které politika vůbec nezajímá, je známý herec Jan Budař. Ale přesto na ni v podcastu U Kulatého stolu došlo. A Budař odhalil, že by rozšířil volební právo i na děti. „Volit mě víc a víc nebaví, naopak si přeju, ať už začnou konečně mít volební právo i děti, což po ženách je další krok, doufám, že se to stane snad brzy.“ Politika by pak už podle něho nemohla být „tupě tupá“ a možná by došlo i na změnu politické kultury.

Svěřil se, že podporu od státního fondu kinematografie dostane i jeho chystaný film Princ Mamánek. „I s Českou televizí jsme se dohodli na koprodukci, takže ten projekt je na krásné cestě,“ zaklepal na stůl režisér a scénárista filmu, který má vyjít v roce 2022. Složil poklonu Miloši Formanovi a Jiřímu Menzelovi, ale podle něj momentálně není v Česku nikdo, kdo by dokázal točit na světové úrovni. Ale věří a doufá v to, že český film zase bude světový.

Zazněla i otázka, proč jsou v Česku tak úspěšné seriály jako Ulice nebo Ordinace v Růžové zahradě, které dle jednoho z moderátorů nejsou přesvědčivé ani scénářem, ani výkony herců. „To je takový ten televizní trik, vytvořit divákovu závislost na tom, že se mu něco každý večer, obden nebo obtýden předkládá a on si zvykne na to chtít vědět, jak ti jeho hrdinové, se kterými se ztotožňuje, jak se jim vede,“ pravil Budař. A odmítl, že by někdy v takovém seriálu hrál, protože by ho to prý nebavilo. „Já bych nemohl říkat ty umělý věty,“ řekl v pořadu.

Zažil i americký Hollywood, ale není to prostředí, které by vyhledával. „Prostě se tam umí ztratit lidskost, normalita, přirozenost. Je to znát na tom městě, lidi jsou tam pokřivený, nafouklý různýma botoxama. Doslova to ohne tu psychiku a některý se chovaj jak kreténi, jenom proto, protože můžou a mají moc,“ popsal krátce americké město, kde vznikají filmy.

Budař také třikrát odmítl nabídku zúčastnit se taneční soutěže StarDance. „Nějak se mi nechtělo,“ řekl a dodal, že by se nedokázal oprostit od toho, že soutěž ve skutečnosti není soutěž. A že by to jako člověk soutěživý příliš prožíval a navíc by se musel „nadřít“ choreografii.

Slovo politika zaznělo jednou asi tak v půlce rozhovoru, ale Budař hned řekl, že toto téma řešit nechce. A na konci znovu řekl, že politika ho nezajímá. „Pro mě nic, co se týká politiky, není něco, co by byla životodárná výživa. Jakékoliv zprávy, jakékoliv řeči politiků nejsou životodárnou výživou pro mé uši a pro můj systém. Vůbec ničím. Je to takhle jednoduchý. A já se rád živím tím, co mě obohacuje a co mě inspiruje,“ popsal svůj postoj.

Politiku prý filtruje úplně. „Volit mě víc a víc nebaví, naopak si přeju, ať už začnou konečně mít volební právo i děti, což po ženách je další krok, doufám, že se to stane snad brzy. Já jsem iniciátorem mezinárodního dne volebního práva dětí a nezletilých,“ uvedl. Kdyby se tak stalo, tak by se podle Budaře mohlo politické prostředí proměnit.

A nechce žádný věkový limit. Přijde mu to dle jeho slov fér. „Od tý doby, co by chtěly,“ odpovídal na otázku moderátorů. A nemá obavy, že by pak politici slibovali hračky zdarma. „Naopak by mě to bavilo, jak by se musela proměnit vizualita billboardů. Ty hesla by se musely lehce proměnit. Nesmělo by to být tak tupě tupý, jak je to doteď. Ale mohli by se tam tu a tam objevit nějakej medvídek a zpráva pro děti,“ řekl Budař s tím, že by ho zajímalo, jak by se s tím PRisté vypořádali. A že by v budoucnu někam kandidoval prý nehrozí.

