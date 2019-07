Au. Petr Nečas udeřil na Agrofert

Nečas si měl koupit byt z části na hypotéku (5,6 milionu korun), zbylých 1,6 milionu bylo z jeho výlučných prostředků. Novinářka MF Dnes si v textu postěžovala, že s ní Nečas nekomunikuje, jen jí měl napsat, co si to dovoluje.

Server Forum24.cz však přinesl celou reakci, kterou měl Nečas novináře napsat. „Co si to dovolujete? Jsem soukromá osoba a do mých záležitostí Agrofertu nic není. To jste v Agrofertu všichni padlí na hlavu a myslíte si, že Česká republika, její občané a jejich soukromí jsou váš majetek? Pokud vás zajímají nemovitosti a obchody, myslím si, že váš majitel je dostatečně výživné téma a máte opravdu o čem psát osm tištěných stran denně, šest dní v týdnu + nedělní příloha, a to po celý rok,“ uvedl Nečas.

Původní text ZDE

„Každý, kdo sleduje vývoj cen bytů v Praze ví, že nejde o žádný luxus. Vždyť i cena obyčejného panelákového bytu 2+1 se v hlavním městě pohybuje v řádech několika milionů,“ dodává server Forum24.cz s tím, že celostránkové téma o bytě Petra Nečase jim přijde absurdní.

Psali jsme: Cílek: Jakou sílu má naše armáda a policie? Bylo cvičení. Výsledky jsou zde Finanční správa: Zavádějící informace o zvyšujícím se počtu prohraných soudních sporů Ministryně Schillerová: Finanční správa se snaží minimalizovat objem zadržovaných nadměrných odpočtů Afghánistán poslal ČR nótu v souvislosti se smrtí vojáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef