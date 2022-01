Au. Toto srovnání Jana Farského zaskočí

reklama

„A my se chodíme do Ameriky učit, víte co? My se od amerických kapitalistů chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že američtí kapitalisté jsou v tom mistry,“ rozčílila se citátem Klementa Gottwalda na svém facebookovém profilu předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

„Myslím, že jako poslanec s platem, o němž si většina občanů může nechat jen zdát, by měl buď vykonávat mandát, nebo jej složit. Tohle je nebetyčná drzost nechat se zvolit a pak odjet na půl roku na prázdniny,“ dodala.

Svůj názor vyjádřil i europoslanec Jan Zahradil (ODS). „Můj názor: Mohla to být nabída nikoliv primárně z Oregon State University. Což jistíme, pokud se pan Farský stane někdy v budoucnu předsedou výboru pro kontrolu některé zpravodajské služby. Nebo zafunguje v neziskovce, postavené na podobných grantech jako třeba Evropské hodnoty,“ sdělil Zahradil.

„Nebyls ty ten, co vždy za vším odmítal vidět a hledat spiklenecké teorie? Nebo to v případě USA neplatí?“ zmínil na adresu Zahradila Pavel Drobil, někdejší ministr životního prostředí za ODS.

„Tak něco se člověk přece jen v průběhu let dozví. Žádnou tajemnou konspiraci v tom nehledej. Běžné všude ve světě,“ zareagoval Zahradil.

„Fulbrigtova komise podpořila můj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for the Next 25 Years of the EU?, který díky stipendiu této prestižní organizace dostanu možnost realizovat na Oregon State University,“ oznámil včera Farský a rezignoval na post předsedy poslaneckého klubu hnutí STAN. Mandát poslance si však ponechal, za což od některých sklidil kritiku.

