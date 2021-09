Auta v Praze ne! Aktivisté berou statisíce z „eráru“, dává jim i OSF. Dnes si s nimi můžete popovídat

JAK SI ŽIJÍ NEZISKOVKY Pamatujete si na hocha z legendární komedie Slunce, seno, kterého ve snímku hned několikrát profackuje herečka Helena Růžičková v roli jeho matky? Ano? Pak znáte i výkonného ředitele neziskovky, na kterou se v aktuálním díle našeho cyklu podíváme. Z roztomilého kluka totiž vyrostl bojovník za „bezmotorovou dopravu“ a šéf spolku AutoMat, který chce učinit „neefektivní automobilové dopravě“ přítrž. Přesedněte z automobilů na sedátka bicyklů a jezděte na nich do práce či do ní „běhejte poklusem“, hlásá organizace rázný cíl k Pražanům. V autě prý totiž „rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas“. Nemálo jim v tom pomáhá i magistrát částkami ve výši statisíců korun. Dnes, v sobotu 18. září, můžete se členy spolku debatovat osobně.

Jaké řešení zná spolek podporovaný současným vedením hlavního města, napovídá už jeho samotný název AutoMat, tedy složenina slova „auto“ a slova „mat“, které je převzaté z perštiny a znamená „úmrtí“. Více pak dopoví bližší představení spolku.



Spolek AutoMat se profiluje jako uskupení prosazující „lepší prostředí pro kvalitní život ve městě". Co to znamená? Podle AutoMatu to je především podpora veřejné, pěší a cyklistické dopravy; právě podpora snížení automobilové dopravy je totiž podle spolku „pozitivní proměnou ulic a veřejného prostoru", k níž se snaží mimo jiného aktivizovat veřejnost.



Lidé stojící za organizací tvrdí, že se k boji proti autům, podpoře jimi vytyčené „správné“ dopravy a „pozitivní přeměně ulic“ učí v „evropských metropolích“, a dohlížejí také, aby stejně tak činili i politici a byly podle nich „efektivně využité veřejné peníze“.



Klíč ke zvýšení kvality života ve městě je prý jednoduchý – je to „moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem“.



A je Praha dnes městem s „moderním systémem dopravy“? Troufáme si tvrdit, že každý, kdo Prahou projíždí aktuálně autem, odpověď zná, a překvapivě se v této věci se spolkem AutoMat i shodne.



Ano, nemá. Ale podle AutoMatu je problém jinde než ve výstavbě a modernizaci důležitých komunikací. Spolek totiž vidí problém v tom, že by „Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu“. Fotogalerie: - Cyklojízda s LSD

„Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní život a bezpečný pohyb po městě,“ zaznívá.



Hlavním posláním AutoMatu tak prý je „podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD“.



Aby k rozvoji „bezmotorové dopravy“ na úkor automobilů došlo, je potřeba nemalé politické síly, proto dle výroční zprávy spolek „spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi“. Že ve výčtu obyvatel chybějí motoristé či provozovatelé obchodů a služeb v Praze, závislých na rychlém zásobování, vás po předchozích odstavcích snad již nepřekvapí.



Cyklisté se ovšem bát nemusejí, jelikož nemají motorové vozidlo, v cestování po Praze jim nemá co bránit. „Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru,“ píší totiž členové spolku. Fotogalerie: - Pivo pro cyklisty

Spolek vzniklý neformálně již roku 2003 a jako občanské sdružení působící od roku 2007 pak také pořádá v Praze i v dalších 27 městech festival „Zažít město jinak“, neboť jeho rozpočet, zahrnující veřejné finance, plyne i na „motivaci téměř 20 tisíc lidí, aby se do práce dopravovali ekologicky v rámci „Do práce na kole“.



A kdo že stojí v čele spolku? Možná budete překvapeni, troufáme si totiž tvrdit, že výkonného ředitele viděl téměř každý Čech, a ne pouze jednou v životě.



Výkonným ředitelem je totiž Martin Šotola, jenž se do svých patnácti let živil herectvím a během přelomu osmdesátých a devadesátých let utkvěl v českém povědomí jako kluk ze série komedií Slunce, seno, kde hrál Jirku Škopka, jehož matku ve filmu hrála Helena Růžičková a častokrát mu před kamerami dávala, co proto. V některých scénách dostal výkonný ředitel AutoMatu „pořádně naloženo“.

Takto byl v dětství výkonný ředitel AutoMatu zpacifikován na filmovém plátně:

Nyní Šotola společně s dalšími členy své neziskovky kritizuje, že „dopravní systém v Praze i řadě měst v ČR je založený na více než 50 let starých řešeních, která současná moderní města opustila nebo postupně opouští“. „Tento systém kolabuje, negativním způsobem ovlivňuje životní prostředí, zdraví obyvatel a zatěžuje veřejné finance. Auta dominují na veřejných prostranstvích. Pandemie covid-19 – a s ní spojené změny dopravních strategií obyvatel měst – navíc ukázala palčivost tohoto problému v novém světle,“ míní.



Dojíždějící autem do práce jsou podle aktivistů pomýleni nebo, ba co hůř, ani je prý „mnohdy nenapadne“, že mají jet MHD či na bicyklu. Samozřejmě existují prý i další důvody. „Bojí se nebo mají o jiných způsobech dopravy mylné představy,“ jmenuje je AutoMat.



Názory spolku je nutné prý dostat už do školních dětí. „Problém těchto návyků často začíná už v dětském věku. Současný fenomén ‚mamataxi‘ je každodenní nedílnou součástí dne řady dětí. Děti často neví, jak se po městě bezpečně pohybovat, kde hledat informace o dopravě, nebo nerozumí vlivu jednotlivých druhů dopravy na naše zdraví a životní prostředí,“ míní neziskovka s tím, že je potřeba cílit právě na školáky. Fotogalerie: - Kolaps v Praze

Dále má být problém „nekvalitní urbanismus, nepřívětivý veřejný prostor a nízká úroveň komunitních vztahů“.



Proti těmto záležitostem AutoMat vystupuje za pomoci akcí, z nichž největší je festival „Zažít město jinak“ – ten vrcholí právě v těchto dnech a během soboty 18. září se můžete s lidmi z AutoMatu setkat osobně, v rámci letošního ročníku sousedských slavností Zažít město totiž připravili cyklisté a cyklistky z AutoMatu „interaktivní, zábavnou a především edukativní projížďku Prahou“.



„Ukážeme vám, kudy a jak jezdit po Praze na kole bezpečně (i s dětmi) a ve vybraných lokalitách nabídneme i zkušební jízdu na kargo kole. Naučíme vás vyměnit píchlou duši a poradíme s problémy, které vás při městské cyklistice trápí. Přidejte se a přejeďte si s námi z jedné lokality do druhé v zábavném průvodu. Nebude chybět ani vydařený merch Zažít město jinak,“ lákají. Fotogalerie: - Praha rozkopaná

Organizace, jež stojí například za přeměnami Smetanova nábřeží, přednáškami na školách na téma bezpečnosti cyklodopravy a navrhování kvalitní cyklistické infrastruktury, vzdělávacími programy o „udržitelné mobilitě“, které zhlédlo ve školách 4000 dětí a studentů či které razí rozvoj cyklistiky nejen v Praze, ale například i to, abychom se inspirovali Paříží a omezením 30 km/h, stojí také za lobbováním za zavedení povinného bočního odstupu 1,5 metru při předjíždění cyklistů, tedy aktuální novely, jež čeká už jen na podpis prezidenta a může platit již v lednu.

Nejnovější počin podporovaný AutoMatem v praxi:

Spolek rovněž protestoval před Ministerstvem pro místní rozvoj, aby Česko v Evropské unii podpořilo závazek snižovat emise CO 2 do roku 2030 o 65 %.

Kde na tyto činnosti bral AutoMat finance? Na to jsme se samozřejmě podívali, stejně tak na to, jak s nimi hospodaří.



Nejvíce peněz z veřejných financí neziskovce bojující proti autům proudilo v roce 2020 z pražského magistrátu. Na projekt „Do práce na kole“, který má lidi přimět, aby v září dva týdny na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem vyráželi do svých zaměstnání, získala od magistrátu 350 000 korun.



800 000 korun pak z veřejných financí sklidila za projekt „Zažít město jinak“, čtvrt milionu na vlastní studie, lobbování za dopravní řešení podle vize aktivistů a jednání s politiky pod názvem „Laboratoř udržitelného urbanismu“ pak přiteklo také z magistrátu. Fotogalerie: - Za hranice Prahy

I „vzdělávání“ dětí šlo z veřejných rozpočtů, v tomto případě magistrát Prahy poslal 300 000 korun.



Desetitisícové částky proudily též od městských částí Prahy 1, Prahy 3, Prahy 4, Prahy 5, Prahy 7, Prahy 8 a Prahy 10.



200 000 korun přispěl Nadační fond Zeměkvět a největší dar, 1 045 654 Kč, přišel od Open Society Foundation miliardáře George Sorose.



Za zmínku stojí i 90 000 od společnosti ČEPS, zajišťující v Česku provoz elektroenergetické přenosové soustavy, a příspěvek nizozemské ambasády ve výši 40 000 Kč.

Podpora individuálních dárců (členů Klubu přátel AutoMatu) podle výroční zprávy spolku v roce 2020 činila 2 094 968 Kč. Tržby za vlastní výkony a za zboží činily 5 883 414 Kč.

Zatímco výnosy činily v loňském roce 11 105 134,42 Kč, náklady 10 875 820,99 Kč, neziskovka tak uzavřela loňské hospodaření ziskem 229 313,43 Kč.

Největší náklady tvořily akce AutoMatu a jejich pořádání, šlo o 5 312 285 Kč – v částce je však zahrnuto i vyplácení externistů.



Na mzdy vlastních členů si pak neziskovka vloni vyhradila 2 770 289 korun. 1 619 030 Kč je vykázáno jako náklad za materiál.

Závěrem se sluší dodat, že i přes obří příspěvky z veřejných rozpočtů nejsou zdaleka všichni lidé v Praze z činnosti AutoMatu nadšeni.



Že není pohled AutoMatu jediným správným, se kupříkladu snaží ukázat uskupení Jedeme Autem, jež ukazuje na mnohé paradoxní situace na silnicích v Praze a odvrácenou stranu mince proudu, který je ražen právě AutoMatem.

K činnosti spolku se takto před více než rokem vyjadřoval i světově uznávaný vývojář Daniel Vávra:

Psali jsme: Práskat vlastní zemi do Bruselu! Bašta se pustil do Pirátů tak, že musel zasáhnout Železný Hřib už ohrožuje životy, na pár facek. Slyšeli jste ho?! Mluvili jsme s partnerem Pirátů. Ano, měli by se bát Tohle není vtip. Cyklopruh skrz místo, kudy přijíždějí tisíce aut z dálnice. A kola budou mít přednost. Kde? V Praze Platforma pro sociální bydlení: Nová čtvrť v Bubnech nabídne bydlení nejspíš jen pro nejbohatší. Na podání připomínek zbývá pouhý týden

