Autor nahých lesbických fotek manželky amerického prezidenta Melanie Trump by mohl být součástí kriminální činnosti v ČR. Již byl odsouzen pro distribuci drog. Naletěla Emma Smetana? Čtěte více

Autorem snímků je francouzský fotograf a bývalý partner vnučky komika Charlieho Chaplina Keiry Chaplin. Alexandre (též Alé) de Basseville byl v roce 2007 v USA odsouzen k dvaceti letům vězení za obchod s drogami a praní špinavých peněz.

Drogy, praní špinavých peněz a „muž, který zničil Chaplinovu vnučku“

„Alexandre de Basseville, 36, of Los Angeles, California, and Geneva, Switzerland, was sentenced today to 240 months in prison and ordered to forfeit $528,500, after he pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering and conspiracy to distribute MDMA (Ecstasy). Chuck Rosenberg, United States Attorney for the Eastern District of Virginia, made the announcement after sentencing by United States District Judge Gerald Bruce Lee,“ píše se ve zprávě, kterou 8. ledna 2007 vydal United States Drug Enforcement Administration, což je jedna z regulačních federálních agentur Spojených států amerických, která se zabývá bojem proti pašování a distribuci drog.

K této věci se v rozhovoru pro Daily Mail s názvem „Drogy, praní špinavých peněz a muž, který zničil Chaplinovu vnučku“ v červnu 2013 vyjádřila i Bassevillova bývalá parnerka Keira Chaplin. „Když byl Ali uvězněn, zjistila jsem, že prakticky vše, co mi od prvního dne řekl, byla lež. Setkala jsem se s ním, když mi bylo 18 let. On byl velmi ‚rock´n roll‘, vysoký, charismatický a vzrušující… Po čase jsem ale začala vidět praskliny. Byl velice majetnický, panovačný a manipulující,“ řekla v rozhovoru Keira Chaplin. Zpráva o tom i zde.

Pokoušeli jsme se 5. června zjistit s dotazem na státní zastupitelství příslušné k případu Bassevilla (Eastern District of Virginia), proč je Basseville na svobodě, ačkoli byl v roce 2007 odsouzen k 20 letům vězení (240 měsíců). Nepřišla žádná odpověď.

Giannina Maria odsouzena jako podvodnice

ParlamentníListy.cz získaly exkluzivní informaci o tom, že Basseville by mohl být nějakým způsobem v Česku údajně zapleten do údajně podvodného obchodu se psy. Máme k dispozici trestní oznámení (dále uváděno v článku jako TO), které by měla prošetřovat policie.

Před časem přinesla redakce ParlamentníListy.cz zprávu o tom, že v Česku prý řádí vyděračský gang, který se pomocí fiktivních nároků a podvodů v oblasti chovu psů obohacuje na úkor důvěřivých chovatelů o statisícové částky. Ústřední postavou má být podle tvrzení trestního oznámení, které máme k dispozici, Giannina Maria Hartmann (dále též GMH) – žena, která byla v roce 2010 odsouzena karlovarským okresním soudem jako Giannina Maria Gubettini k 4,5 letům vězení ve věznici s ostrahou za rozsáhlou podvodnou činnost, při které připravila dle rozsudku soudu poškozené zhruba o dva miliony korun.

GMH pro ParlamentníListy.cz uvedla, že o aktuálním trestním oznámení proti své osobě nic neví. Poskytla k celé kauze ParlamentnímListům.cz obsáhlé vyjádření, z něhož budeme v průběhu článku citovat.

Hartmann alias Gubettini se před lety dle článků z českých médií oháněla diplomatickým pasem a tvrdila, že je konzulkou africké republiky Guinea-Bissau a také doktorkou práv. Podle kriminalistů citovaných v médiích měla ale jenom základní vzdělání. „Žena svou opálenou tvář získala pravidelnou návštěvou solária. Oblečení diplomata vozila z Bavorska. Cestovala v limuzíně po celém území Evropské unie. Znali ji v Bruselu i v centrále největších bank,“ napsaly v říjnu roku 2008 tn.cz.

GMH ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz popřela, že by nebyla právničkou. „Zřejmě čerpáte informace pouze z tisku, nikoli ze spisu samotného. Dané řízení se mého vzdělání netýkalo a mé oprávnění poskytovat právní služby je v předmětném spisu dostatečně doloženo. Nemám důvod vám sdělovat cokoli ze svého soukromí. Jsem zaměstnancem advokátní kanceláře a svému zaměstnavateli jsem své vzdělání řádně doložila,“ napsala GMH.

Fena a štěnata

Neuplynulo ani pět let a Hartmann už se prý podle TO zase vydává na veřejnosti za právničku. Nejprve se dostala jakožto majitelka chovatelské stanice výmarských ohařů Lischnitz de Boheme do křížku se soudcem Ivanem Novákem, který ji zapůjčil svoji fenu a po kterém požadovala z důvodu údajného porušení chovatelských předpisů milionovou náhradu škody. Kauzou se zabývala i Českomoravská kynologická unie.

Podle trestního oznámení o pár měsíců později přijala Hartmann do své chovatelské stanice fenu manželského páru z Litvínova, kterému prý namluvila, že má významné vazby na české i zahraniční politiky a hvězdy světového šoubyznysu a že vlastníky jejich štěňat se stanou některé veřejně známé osobnosti, mezi nimi například americká modelka Cindy Crawford, která má být dokonce její příbuznou, anebo fotograf Alexandre de Basseville či zpěvačka Monika Bagárová.

Tato informace zazněla přímo z úst Bassevilla také v televizní reportáži TV Prima Top Star Magazine z roku 2017, kde je Basseville v záběrech společně s Hartmann i se psy. GMH manželům podle TO dále tvrdila, že intenzivně spolupracuje s Monikou Bagárovou a představiteli Nadačního fondu Moniky Bagárové.

Majitelé feny uvádí, že dodnes nevědí, kde se jejich štěňata skutečně nacházejí. Hartmann je dle TO obviňuje z týrání zvířat a peníze z prodeje zmizely neznámo kam. „GMH manžele obelhala a dodnes jim dluží peníze ve výši desítek tisíc korun. Komunikaci doprovázely výhrůžky a agresivní nátlak GMH, kdy GMH prezentovala právně nevzdělaným manželům zjevně nepravdivé právní závěry a spoléhala, že jim uvěří,“ píše se v TO.

Toto obvinění Hartmann popírá. „Pokud takové trestní oznámení existuje, pak údaje v něm uvedené se nezakládají na pravdě. Zmocněná advokátní kancelář v ČR již zpracovává trestní oznámení. Jeho obsah vám pochopitelně zasílat nebudu. Nicméně vaše tvrzení je křivým obviněním a pomluvou. Majitel zapůjčené feny (jedná se o jednu osobu) obdržel od mé osoby platbu týkající se feny, navíc vyšší, než na jakou měl dle uzavřené smlouvy nárok. V tuto chvíli je zpracováván znalecký posudek, který použiji v soudním, případně trestním řízení. Veškerá svá tvrzení mohu pochopitelně v rámci jakéhokoli řízení prokázat. Nebudu vám však poskytovat listinné důkazy, které mají být následně použity u soudu. Došlo by tak k jejich znehodnocení. Manželé D. nikdy nebyli majiteli žádných štěnat, a už vůbec ne štěnat narozených pod jménem mé chovatelské stanice,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Hartmann.

Psí hotel a domy

Tím ale problémy zdaleka nekončí. Se svými nároky se ozývají další poškození, kterým Hartmann údajně dluží peníze za nezaplacené služby nebo způsobenou škodu. Tak třeba majitelka psího hotelu, kam si Hartmann odložila psa a prý za služby nezaplatila.

„Paní Hartmann mi v mém psím hotelu nechala psa a nezaplatila mi. Paní Hartmann není vůbec k dispozici, nelze ji kontaktovat. Na veterině u pana Herčíka jsme na ni počkali, aby si převzala svého psa. Byl u toho přítomen i policista. Ona ale řekla, že si ho nevezme, protože má se mnou smlouvu. Já jsem jí ale řekla, že psa ponechám v hotelu za předpokladu, že bude platit. Ona si toho psa nevzala a psa tu mám pořád. Dluží mi minimálně už padesát tisíc korun,“ řekla redakci majitelka psího hotelu Hana Lonková.

„Je mi líto, ale nejsem si vědoma toho, že bych nějaké majitelce psího hotelu něco dlužila,“ uvedla Hartmann.

Anebo trestní oznámení též hovoří o dvou majitelích luxusních pražských vil, které si prý Hartmann pronajala pod hlavičkou advokátní kanceláře GHP Advocates Limited.V nemovitostech v Praze prý však ve skutečnosti zadržovala větší množství psů a pronajímatelům zůstaly oči pro pláč. Luxusní vily podle TO převzali vybydlené, plné psích výkalů a pohledávky za nezaplacené nájemné se vyšplhaly do statisícových částek.

„Co se týče nemovitosti na této adrese, tak se rozhodně nejedná o ‚luxusní vilu‘, ač o luxusu může mít každý jiné představy. Jedná se o běžný, ničím nezajímavý rodinný dům. Je pravdou, že jsem se s manželem po krátkou dobu v tomto domě zdržovala, avšak smlouvu jsem neuzavírala já, nýbrž zaměstnavatel mého manžela. Pokud je mi známo, tak před ukončením nájemního vztahu ze strany nájemce, rodinný dům používali po našem vystěhování ještě další zaměstnanci. O žádné pohledávce nevím a ani danému tvrzení nevěřím, stejně tak tomu, že rodinný dům zůstal údajně ‚vybydlený, poničený a plný psích výkalů‘. Má-li se tato pomluva skutečně týkat mě, pak mě pochopitelně velice uráží. Jsem nucena o tomto tvrzení informovat nájemce, aby zvážil právní kroky… Tvrzení se nezakládá na pravdě. Blíže se k tomu může vyjádřit pouze nájemce, jemuž jsme obě nemovitosti předávali,“ namítá G. M. Hartmann.

Česká advokátní komora mezitím rozhodla o vyškrtnutí jednatele GHP Advocates Limited ze seznamu advokátů.

Veterinární správa

Podle TO po chovatelce GMH marně pátrá také veterinární správa, které na Hartmann údajně chodí opakované podněty na podezření z týrání zvířat. Podle TO se dlouhodobě objevují také problémy v chovu GMH. Podněty, které chodily na Městskou veterinární správu v Praze, prý poukazovaly na týrání a špatnou péči o psy ze strany GMH. GMH se dle TO pokoušela zastrašit MVDr. Alžbětu Stárkovou od její dozorové činnosti pohrůžkou podání trestního oznámení.

Kontrolám veterinární správy se GMH prý opakovaně vyhýbá, nespolupracuje a nepřebírá písemnosti (a to ani na adrese trvalého pobytu). Veterinární inspektorku Stárkovou jsme kontaktovali. Ta potvrdila, že se zabývala GMH, ale odkázala nás na to, že vyjádření může podat pouze ředitel. Dotaz jsme poslali řediteli veterinární správy v Praze Antonínu Kozákovi i na podatelnu, ale odpověď jsme doposud neobdrželi.

Machat a Bagárová

Hartmann, původním civilním jménem Jana Mašatová, se dle TO představovala mimo jiné také jako spolupracovnice známého hudebního producenta a kandidáta do amerického senátu Stevena Machata. Informaci o údajné právní profesi Hartmann a jejím angažmá v přípravě politických kampaní přinesl i časopis Utopian Magazine, který je spojen právě se jménem fotografa Bassevilla.

„V neposlední řadě obelhala GMH již zmíněnou zpěvačku Moniku Bagárovou, kterou na svém facebookovém profilu podvodně prezentovala jako majitelku štěněte manželů D. Představitelé Nadačního fondu Moniky Bagárové vstoupili v průběhu léta 2017 (srpen–září) do kontaktu s GMH, kdy jim tato mimo jiné tvrdila, že je absolventkou práv na prestižní zahraniční univerzitě a má výtečné kontakty na některé přední hvězdy světového šoubyznysu a majitele úspěšných firem, např. majitele koncernu L´Oréal (pozn.: Bagárová má exkluzivní spolupráci se značkou z tohoto koncernu) anebo šansoniéra Charlese Aznavoura. GMH se týmu Bagárové představila jako spolupracovnice známého hudebního producenta a kandidáta do amerického senátu za stát Florida Stevena Machata, o kterém tvrdila, že mu na každodenní bázi pomáhá s jeho aktuální politickou kampaní. GMH Bagárové dále tvrdila, že Machat má zájem o spolupráci s ní a že jí společně domlouvají duet se známými rappery Snoop Doggem a Pitbullem. V této souvislosti GMH Bagárové řekla, že bude potřeba ukončit spolupráci se stávajícími vydavateli a managementem. GMH domluvila Bagárové pod rouškou charity bezplatné fotografování Alexandrem de Bassevillem, kdy Bagárové sdělila, že fotografie budou použity pro veřejné oznámení startu Nadačního fondu Moniky Bagárové. Spolupráce tedy byla domlouvána a realizována jako charitativní. GMH i Basseville však dojednaný koncept porušili, když fotografie využili pro propagaci chovatelské stanice GMH Lischnitz de Boheme, tj. komerčních aktivit GMH, a snímky prezentovali přes výslovný zákaz Bagárové i ve zmíněném pořadu FTV Prima,“ uvádí se v TO.

Moniku Bagárovou jsme požádali o vyjádření. „Ďakujeme Vám za mail a možnost vyjádrenia, ale s ohladom na trestne konanie, ktoré sa zrejme bude konat (pokial bolo podane trestné oznamenie), nesmieme vec komentovat, aby sme nezhatili pripadne vysetrovanie. Pokial je nam zname, hlavni poskodeni su manzelia D., ktori prisli o štěniatka. Oni by mali dostat priestor na vyjadrenie… Ďakujeme Vam za pochopenie a taktiež za snahu informovat a tym pomoct v objasnení tejto záležitosti,“ odpověděla redakci Martina Garassyova z managementu Moniky Bagárové.

GMH dále píše, že jediný představitel fondu Bagárové, se kterým byla v pravidelném kontaktu, je advokátka Zuzana Rennerová, „která mne v té době zastupovala. Na jednání ‚fondu‘ jsem byla přizvána v rámci tohoto právního zastoupení jako její klientka. Jakým způsobem jsem byla touto prezentována, nevím.“

GMH uvedla, že má výtečné kontakty na některé přední hvězdy světového šoubyznysu a majitele úspěšných firem. „To skutečně mám a nevidím jakoukoli souvislost mezi mými přáteli a tímto komplotem,“ dodala. Ale prý nikdy netvrdila, že zná majitele koncernu L´Oréal, ty prý nezná a ani ji nezajímá, jestli má Bagárová exkluzivní spolupráci se značkou tohoto koncernu.

Nikdy prý netvrdila, že zná šansoniéra Charlese Aznavoura. Zná se prý pouze s jeho synem. Pokud jde o Stevena Machata, tak GMH uvedla, že ho zná, „avšak nikdy jsem netvrdila, že ‚mu na každodenní bázi pomáhám s jeho aktuální kampaní‘. Společné aktivity mezi mnou a panem Machatem jsou soukromé a budou zveřejněny, až na to bude čas.“

GMH dle svých slov Bagárové netvrdila, že Machat má zájem o spolupráci s ní. „Jelikož mi byla slečna Bagárová sympatická, nabídla jsem jí nezištnou pomoc, která spočívala v tom, že pana Machata požádám, zda by nebyl ochoten jí pomoci s kariérou v USA. Tato má nabídka byla reakcí na sdělení slečny Bagárové o tom, že má zájem v USA prorazit jako zpěvačka. Na tomto poli má pan Machat velké zkušenosti a pochopitelně také kontakty. Co jsem slíbila, jsem učinila. Pana Machata jsem se zeptala a poslala mu odkaz na video (YouTube) slečny Bagárové. Jeho odpovědí bylo, že je zajímavá a že by jí mohl pomoci. Od slečny Bagárové jsem za to nic nepožadovala,“ uvádí GMH.

Pokud jde o duet se známými rappery Snoop Doggem a Pitbullem, GMH uvádí, že tyto osoby osobně nezná, a Machat ano. „Pouze jsem sdělila fakt, že je zná a že s rapperem Snoop Dogem spolupracoval,“ dodala.

Dle ní se nezakládá na pravdě, že v této souvislosti GMH Bagárové řekla, že bude potřeba ukončit spolupráci se stávajícími vydavateli a managementem. „Jediné, co jsem sdělila, byl fakt, že se domnívám, že pokud pan Machat kývně na spolupráci, pak bude zřejmě požadovat exkluzivitu pro USA. Nejsem však jeho tiskový mluvčí, jen jsem sdělila svůj názor,“ vysvětluje GMH.

Focení Bagárové, štěnata a Basseville

Pokud jde o focení Bagárové Bassevillem, tak prý nešlo o fotografování pod rouškou charity, ale šlo o běžné fotografování, které prý Bagárové domluvila po předchozí dohodě s ní. „Slečna Bagárová dle dohody měla právo od fotografa právo použít jednu fotografii pro svou potřebu. Hovořilo se o obalu na její novém album, ale rozhodnutí bylo na ní. Autorská práva jí však nikdy fotografem poskytnuta nebyla a ani to nebylo dohodnuto,“ píše GMH.

Spolupráce dle GMH nebyla domlouvána a realizována jako charitativní: „Z mé strany nikdy o žádnou spolupráci nešlo. Šlo o jednorázovou, nezištnou pomoc slečně Bagárové.“

Hartman popírá, že GMH i Basseville dojednaný koncept porušili a že fotografie využili pro propagaci chovatelské stanice GMH Lischnitz de Boheme: „Žádná z fotografií, na kterých je slečna Bagárová, nebyla použita na propagaci mé chovatelské stanice. Za účelem ‚propagace‘, dá-li se to tak nazvat, byly použity fotografie psů a mé osoby.“

Hartman odmítá, že GMH a Baseville snímky prezentovali přes výslovný zákaz Bagárové. „Nevím, kdo tento ‚výslovný zákaz‘ měl údajně vyslovit. O žádném ‚zákazu‘ nic nevím a faktem zůstává, že dané fotografie byly a jsou v majetku autora, tedy pana de Basseville, a zmíněný pořad byl natočen o něm a prezentoval jeho osobu, jeho tvorbu a jeho život. Nebyl to pořad o mě či mých aktivitách a pokud vím, tak mé jméno nebylo ani zmíněno. Pořad se natáčel proto, že pan de Basseville je nepochybně velice zajímavou osobností. Já ho pouze doprovázela,“ uzavřela Hartmann.

„Jak se postupně ukazuje, GMH může být součástí mezinárodní zločinecké skupiny napojené na další kriminální živly a činnosti. GMH doprovází komunikaci se všemi poškozenými výhrůžkami, agresí a nátlakem. Poškození se s ohledem na kriminální minulost a nejasný psychologický profil GHM obávají jak o svůj život, tak o bezpečí svých rodin a žádají orgány činné v trestním řízení o bezodkladné prošetření věci a případné zajištění všech osob, které by se mohly pokusit poškozeným ublížit s cílem zastrašit je a odradit je od dalšího postupu,“ píše se v závěru trestního oznámení. GMH odmítá, že používala výše zmíněné metody.

Redakce ParlamentníchListů.cz se pokusila kontaktovat Alexandera de Bassevilla prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na jeho internetových stránkách. Poslali jsme mu několik dotazů. První byl, zda by mohl něco říci o tom, že byl v roce 2007 odsouzen k 240 měsícům vězení a k zaplacení 528 500 amerických dolarů kvůli praní špinavých peněz a distribuci drog (extáze) a jak dlouho byl ve vězení. Druhý dotaz směřoval na to, že je přítelem Gianniny Marie Gubettini alias Gianniny Marie Hartmann a zda věděl, že byla v roce 2008 v České republice odsouzena za podvody.

Dále jsme se dotázali na to, že v jeho Utopian Magazine bylo interview, kde se píše o tom, že je GMH „úspěšnou právničkou“, přitom jí ale ve skutečnosti není. Dále, že existuje trestní oznámení na policii, že GMH podvedla majitele psů a že se uvádí, že Basseville je majitelem jednoho ze štěnat – bylo to i uvedeno v reportáži TV Prima. Dotázali jsme se Bassevilla, proč podporoval aktivity G. M. Hartmann a zdali věděl, že by mohly být ilegální.

Basseville odepsal, že preferuje konferenční hovor „face to face“. Napsali jsme mu, že písemné prohlášení je lepší z hlediska toho, že je jasnější a lze se u něj lépe vyhnout nedorozuměním. Nakonec jsme se dohodli na běžném telefonním hovoru na určitou dobu. Poskytl nám telefonní číslo. Pokoušeli jsme se mu čtyřikrát dovolat a vždy jsme mu napsali další konkrétní hodinu, kdy zavoláme (máme nahrán jeho záznamník). Nakonec odepsal, že nebere skrytá telefonní čísla. Redaktor mu odpověděl, že volal ze skrytého čísla z důvodu obavy o svou bezpečnost, protože v TO se uvádí, že existuje nebezpečí vyhrožování. Redakce ParlamentníchListů.cz dále uvedla, že je ochotna prohlášení Bassevilla kdykoli otisknout. Basseville doposud žádné prohlášení neposlal a argumentoval tím, že si nemůže ověřit, že redaktor PL je pravý. Jak jsme již uvedli, jeho případné prohlášení, pokud by ho následně poslal, kdykoli otiskneme.

G. M. Hartmann nabídla redaktorovi osobní schůzku, jakmile prý bude v ČR. „Schůzky by se účastnil i můj právní zástupce. V rámci této schůzky jsem i ochotna Vám ukázat veškeré důkazy, po dohodě s právním zástupcem,“ uvedla GMH.

Zajímavostí je, že již na konci roku 2013 proběhla v ČR na zámku v Petrovicích akce, kde se pořádal křest kalendáře pro rok 2014, módní přehlídka, kterou měl pod taktovkou Alexandre Alé de Basseville, a následná dražba fotografií, jejíž výtěžek byl věnován nadaci Archa Chantal a nadaci Sebi. Nadace Sebi je spojena s Gianninou Marií Hartmann…

Moderátorka večera Emma Smetana přivítala mezi hosty také Jaroslava von Lobkowicze s manželkou, herečku Chantal Poullain nebo Julii Aletheovou.

O dalším možném vývoji kauzy budeme případně informovat.

