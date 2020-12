Až nebude rozpočet, bude to vaše vina! Hádka ČSSD s KSČM

ČSSD by měla vzít rozum do hrsti! Ne! To komunisté by se měli zamyslet! Ve vládě ANO a ČSSD, kterou drží u moci komunisté, to vře. Kvůli rozpočtu na sebe útočí sociální demokraté a komunisté. Podaří se nakonec schválit Babišovi rozpočet na příští rok, který opozice označuje za cár papíru, protože parametry rozpočtu schválené vládou neodpovídají realitě? V rozpočtu se schodkem 320 miliard totiž nejsou zahrnuty daňové změny, které Sněmovna schválila.

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš je jedním z mála premiérů, kterým se v závěru roku nedaří Sněmovnou protlačit návrh rozpočtu na příští rok. Bohuslav Sobotka, Petr Nečas či Mirek Topolánek si na rozdíl od Babiše v minulosti vedli lépe.

Babiš narazil u komunistů. Ti chtějí armádě sebrat deset miliard, ale Babiš to odmítá s odůvodněním, že vojáci v koronavirové krizi ze všech sil pomáhají svým spoluobčanům a udrželi v chodu např. domovy pro seniory, kde se v uplynulých měsících šířil koronavirus.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odebrání miliard z rozpočtu armády se nelíbí ani sociálním demokratům a hrozí svému koaličnímu partnerovi Babišovi, že v případě odebrání peněz armádě rozpočet nepodpoří.

A tady vyrazil do útoku komunista Leo Luzar. „Pro nás je překvapivý postoj sociálních demokratů. Oni by si měli zvážit, co vyvolá případná nepodpora rozpočtu, kterou vyhrožují vládě. Měli by si také uvědomit, co rozpočtové provizorium bude znamenat pro jejich ministerstva, která řídí,“ řekl serveru Echo24.cz.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle sociálních demokratů by rozum do hrsti měli vzít komunisté.

„Míč je jednoznačně na straně komunistů a celá debata je nesmyslná. Navíc u položky, která nedává žádnou racionální logiku. Komunisti se šprajcli. Něco jiného by bylo, kdyby se 10 miliard z obrany dalo stranou a proplácely by se jen přímo fakturám za dodané zboží. Kdyby se to řešilo jinak, že by se tím lepil výpadek státního dluhu. Komunisté by si měli uvědomit, že tato země nepotřebuje papalášské manýry jako prosazení usnesení,“ řekl poslanec ČSSD Petr Dolínek.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže menšinová vláda ANO a ČSSD, která byla po celou dobu své existence závislá na hlasech komunistů, nedokázala najít podporu pro rozpočet jinde, takže podle serveru Echo24.cz teď vláda hledá cestu, jak celou situaci vyřešit. Jednání probíhají.

Šéfka státní kasy za hnutí ANO Alena Schillerová se ale připravuje i na možnost, že rozpočet před koncem roku schválen nebude a nastane rozpočtové provizorium. To by znamenalo, že stát bude v příštím roce každý měsíc hospodařit s jednou dvanáctinou rozpočtu s předchozího roku.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chalupa: To je naše země vážení spoluobčané - to není majetek oněch 200 na Sněmovní 4! Pedagogická komora: Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga Takhle se daně nedělají! Je to politická poptávka, Fialu jsem varoval, Goláň v ČT kritizoval nový daňový balíček Český rozhlas bude v roce 2021 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.