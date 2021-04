Až se to vymkne... Zbořil sleduje, jak se v médiích podává krize kolem Ukrajiny. Svěží Biden, nehorázný Putin, mrtvý chlapec

reklama

V uplynulém týdnu došlo k další eskalaci vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem a mezi Ukrajinou a ostatními státy. Prezident Zelenskij se snažil vynutit pomoc ostatních států proti Rusku. Místo obrazů z druhé strany, ukazujících záběry mrtvého chlapce, sledujeme záběry prezidentů, ať už je to Putin nebo Biden, jak jsou na tom dobře i zdravotně. „Myslím si, že se to dá charakterizovat jako válka obrazů nebo válka vizuálních sdělení,“ podotýká Zbořil.

„Na několika televizích z různých koutů světa lze vidět Joea Bidena, jak padá při nástupu do letadla, dokonce třikrát za sebou a ještě se to mnohonásobně opakovalo. Na druhé straně jinde můžete vidět Joea Bidena jako svěžího mladíka. Vidět z televizních záznamů, jak rozčílený Vladimír Putin mluví v detailu na kameru a říká taková chvílemi až nehorázná slova. Tou špatnou angličtinou nemluvil on, ale nějaký redaktor nejistého etnického vzezření, možná člen nějaké aktivistické neziskovky,“ sdílí Zbořil své postřehy.

„Už jsme zažili polibky našich státníků se spřátelenými státníky, i když se nenáviděli téměř na smrt, tak jsme citlivější na to, že se nás někdo zase snaží oblbovat a že to dělá takzvaným autentickým obrazem, jako kdyby to bylo připraveno v nějakém studiu. Kdysi už dávno předvedené v tom slavném americkém filmu Vrtěti psem. Ale zdá se mi, že tentokrát je to prezentováno na mnohem primitivnější úrovni,“ pokračuje politolog.

Tímto způsobem se informuje také o napětí mezi Doněckem na straně jedné a na druhé straně Ukrajinou a Spojenými státy, kde padají alespoň z jedné strany velice silná slova o tom, co bude všechno zničeno. „Z toho se obviňují strany, nejméně dvě strany, z toho, jakou techniku tam přesouvají na pomyslnou válečnou linii. A neukazují se, to je zajímavé, neukazují se ty skryté rakety nebo zamaskované rakety. A ani masivní nasazení živé síly. Pokud tam dojde k nějakému střetu, tak vidíme jenom trosky, popřípadě, a to je jeden z hitů, různá vyobrazení toho mrtvého chlapce, který byl někým zastřelen, zabit. Pro nás a TV programy je to jen obraz. Dramatický, ale jen obraz,“ dodává.

Odvozuje si z toho proto s výhradami optimistický závěr: „Je to zase strašení jedněch a druhých jedněmi a druhými, a že je to strašení hlavně domácího obyvatelstva, aby se připravovalo na nějakou válku,“ konstatuje. S tím, že kdo si tu válku přeje, to stále nevíme. „Ale víme, že na jaře, v březnu, v dubnu se připravují rozpočty největších velmocí, a že se vyplácí nějaký omezený konflikt nebo alespoň virtuálně vytvořený konflikt,“ dodává.

„Lehký optimismus vidím v tom, že je to zase ta hra na válku. Ale i tak si musíme uvědomit, že bychom se toho mohli a měli obávat, protože někdy přestane hra být dětskou hrou a může se dostat zpod kontroly vynálezců a tvůrců této hry, kteří se tím zatím jen tak radostně baví. Jednou se ale může stát, že se nakonec jimi vytvořené reality budou muset reálně obávat,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil závěrem.

