Až šestkrát víc, než jste platili. Po Fialovi přišel konec pohody: Veterán sečetl

V neděli premiér Fiala promluvil k národu. Záhy se pak k jeho slovům vyslovili v pravidelném nedělním pořadu jednak moderátor Luboš Xaver Veselý a také bývalý ředitel Pražské plynárenské Pavel Janeček. „Nepochopil jsem, proč to celé bylo,“ řekl moderátor a Janeček poznamenal, že to značí, že svetry se budou používat i na vládní úrovni. Opět upozornil, že kapacita na terminálu je něco jiného než mít plyn nakoupený. A s nákupy je to zatím bledé.

reklama

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 21745 lidí

Bývalý ředitel Pražské plynárenské pak přešel ke svému tématu. Upozornil, že pokud se hovoří o terminálu v Nizozemsku, je zajištěna pouze kapacita. „To je úplně jiná disciplína, než že máte zajištěn ten plyn. To znamená, že vy máte třetinu kapacity toho odpařovacího terminálu, ale ten plyn ještě nemáte koupený,“ upozornil. A otázka je, zda se ČEZu podaří sehnat 3 miliardy kubíků plynu.

Janeček citoval ministra financí, dle kterého současné zásoby vydrží do 30. 4. 2023, což označil za odvážné tvrzení. Zvláště když v ekonomických denících Bloomberg a Financial Times vyšly články, že USA nemohou spasit Evropu. A Německu se nepodařilo ani vyjednat smlouvu s Katarem, protože toto království chtělo dlouhodobý kontrakt za ceny, které byly tehdy na burze. Což by dle Janečka znamenalo z jedné pasti vlézt do druhé, a to Němci udělat nechtěli. Klíčové pak je, aby cena byla pro Česko uplatitelná, domácnostmi, průmyslem a vzhledem k zastropování i státním rozpočtem.

Kromě toho je zde otázka zásobníků. Šest z nich vlastní německá RWE. Jeden je pak ve společném vlastnictví Gazpromu a Karla Komárka. A plyn? Ten dle Janečka vlastní obchodníci na území ČR, kteří ho teoreticky mohou prodat kamkoliv jinam než do ČR, ovšem pouze pokud neexistují dohody mezi vládou a těmito obchodníky. Janeček by byl rád, pokud by tomu tak bylo, jistota je ale v současné době nemožná.

Fotogalerie: - Křižácký hrad Malbork

Zastropování energií popsal jako dotaci, i tak ale budou ceny dle jeho odhadu trojnásobné, než jaké byli lidé zvyklí platit, pro některé třeba až šestinásobné. Záhadou pak je, jak se bude kombinovat evropské řešení a české. Zatímco evropské zastropování je u výrobce, české je u zákazníka. Lišit se také bude zdanění, tzv. windfall tax. Každopádně bude stát muset na cenu doplácet. „Představa, že stát zastropoval na úrovni 200 euro pro zákazníka a cena na burze je 500, tak ten stát bude muset kompenzovat tomu výrobci cenu mezi 200 a 500 eury. To je katastrofa,“ mínil Pavel Janeček.

Že je lipská burza invalidní, je pak podle něho vidět z toho, že ČEZ, který má jeden z nejvyšších příjmů na úrovni ČR, potřebuje půjčku 74 miliard, aby mohl obchodovat. Problémem jsou závěrné plynové elektrárny, z nichž se odvozuje cena elektřiny. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by to likvidační právě pro německé plynové elektrárny. „Němci nikdy nedělají malé chyby a já vůbec nevidím důvod, proč by Česká republika na to měla doplatit,“ vyslovil se Janeček. Trh s elektřinou už pak žádným trhem není, protože do něj příliš vstupují dotace a regulace.

Z publika pak zazněl dotaz, jak si vypočítat roční platbu za plyn, aby člověk nebyl překvapen. „Překvapeni vždycky budou,“ soudí Janeček s tím, že částka bude diametrálně odlišná.

Fotogalerie: - Babiš před soudem

Jako šílenství pak označil Green Deal z pera Evropské unie a podle něho je třeba takový místopředseda Evropské komise Frans Timmermans stejně šílený jako Putin. „Ti lidé, kteří jsou přisátí k těm státním cecíkům, jsou environmentální asistenti. To jsou lidé, kteří vůbec nic o té energetice nevědí, ale mají názor. A potkávají se v těch klubech nebo v těch buňkách na twitteru a vysvětlují si, jak to všechno znají. No neznají a výsledek je právě tohleto,“ míní.

Z publika se ozval také názor, že Petr Fiala patří do vězení. Zde se ovšem Janeček pozastavil a podotkl, že politická partie v Evropě je extrémně složitá a není zdaleka všechno vina premiéra, i když sám Janeček kritizuje vládu za neakceschopnost kudy chodí. „Primárně pana ministra Síkelu, protože ten mi pije krev svojí arogancí,“ upřesnil. Dle Janečka není Fiala jen ve dvojích kleštích, ale je jich mnohem více. Ale s Xaverem se shodl, že například jak Fiala útrpně snesl dehonestaci od europoslance Guye Verhofstadtata, byla známka slabosti.

Psali jsme: Pekarová mazala z webu! Síkela, Vystrčil a Fiala nakonec. Babiš tahal vše, co našel „Lůza si uvědomí, že je lid.“ Porušení zákona? Vážně k Fialově projevu „Promiň, Franto, nebudu tě volit, předseda je kr*tén, ty mi energie nezajistíš.“ Šíří se Českem. Vážné Hayato Okamura: Petru Fialovi „nerozumí“ jen kazisvěti, kteří uměle šíří strach a paniku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.