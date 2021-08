Babiš 31, Bartoš necelých 19. Zavládla panika. Novináři doufají: „To skončí jinak!“ Připomínka Paroubka

Televize CNN Prima NEWS dnes představila volební model, který pro ni zpracovala agentura STEM. Ten ukázal nepříliš příznivé výsledky pro opoziční uskupení – volby do Poslanecké sněmovny by podle něj v srpnu s přehledem vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě by skončila koalice SPOLU, na třetím pak koalice Pirátů a STAN. Novináři ale nepřestávají doufat a napříč výsledkům z průzkumu s jistotou konstatují, že „volby dopadnou jinak“. Svá přesvědčení demonstrovali na nepřesném volebním šetření z minulosti.

reklama

Pokud by se dnes konaly volby do Poslanecké sněmovny, jasně by je podle průzkumu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 31,1 procenta. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 21,7 procenta. Třetí by pak byli Piráti a STAN s 18,7 procenta.

Do Poslanecké sněmovny by se pak dostalo ještě hnutí SPD Tomia Okamury s 11,2 procenta hlasů a KSČM s 5,8 procenta. Těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny, jež je pět procent, se umístila ČSSD. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty by získalo 3,3 procenta, následně by se umístila koalice kolem Trikolóry.

Novináře ale nechávají výsledky šetření klidné, ač v nich hnutí ANO drtivě poráží opoziční strany, očekávají po volbách zcela jinou realitu. „Dopadne to nějak jinak,“ vyjádřil se k nejnovějšímu průzkumu agentury STEM na svém Twitteru nezainteresovaný novinář a komentátor Jindřich Šídlo.

Dopadne to nějak jinak.#volby2021 — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 19, 2021

Výsměch pak zazněl i ze strany komentátora Petra Honzejka, podle kterého nejsou volební průzkumy STEM směrodatné a nabízejí zkreslené údaje. Svá slova podpořil porovnáním volebního modelu STEM z roku 2010 s reálnými výsledky v tehdejších volbách.

„Tři týdny před volbami by se do Poslanecké sněmovny dostalo pět politických stran. Účast lidovců v Parlamentu je nejistá a zjevně bude největším otazníkem nadcházejících voleb. Šance TOP 09 a Věcí Veřejných na úspěch ve volbách jsou značné. ČSSD je pravděpodobným vítězem voleb, propad ODS se však zastavuje. Sestavení funkční vlády po volbách nemusí být snadné,“ uvedl STEM k preferencím politických stran v květnu 2010

Konkrétně agentura tehdy přisuzovala ČSSD 27 procent, ODS 18,7 procenta a TOP 09 jen 9 procent. Realita o měsíc později byla výrazně jiná: ČSSD 22, ODS 20, Topka 16. „Není zač :)“ naznačil novinář, že průzkumy preferencí politických stran nejsou vždy pravdivým odrazem skutečnosti.

Takže STEM dává ANO 31 procent, SPOLU 22, Piráti a STAN pod 19. Tak připomenu: Například v květnu 2010 STEM přisuzoval ČSSD 27 procent, ODS 18,7 procenta a TOP 09 jen 9 procent. Realita o měsíc později? ČSSD 22, ODS 20, Topka 16. Není zač.:) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) August 19, 202

I když ČSSD v roce 2010 vyhrála volby, její tehdejší šéf Jiří Paroubek to vnímal jako prohru a rozhodl se rezignovat na post předsedy. „Je to má soukromá iniciativa. Prohráli obyčejní lidé," komentoval výsledky voleb, v nichž ČSSD získala 22 procent hlasů.

Podle posledních průzkumů koalice Pirátů a STAN stále padá. Vít Rakušan v reakci na průzkum STEM v debatě CNN Prima NEWS uvedl, že nelituje spojení obou stran: „Nelituji. Koalice vznikla právě proto, aby tady nevládlo hnutí ANO. Teď lidé možná trochu zapomněli - 30 tisíc mrtvých, zdevastovaná ekonomika, to jsou všechno výsledky vlády hnutí ANO. Ale zajíci se počítají po honu, máme připravenou intenzivní kampaň. My chceme zabojovat, chceme vyhrát, i když tento průzkum tomu nenapovídá. Budeme se snažit lépe prezentovat náš program. Ještě není dobojováno," sdělil Rakušan.

Psali jsme: 31 PROCENT! Babiš válcuje opozici. Piráti? Ani se neptejte... Jirousová (KSČM): Jen pro zamyšlení Ivan Bartoš to rozjel: Babiš straší lidi. Je to lhář, kampaň nemá dno. Je to hnus Támhle kauza za půl miliardy a lidem zvedají daně? To nejde! Šlachta v roli kapitána





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.