Babiš: Afghánistán je debakl Západu

reklama

Včera podle Babiše přistál poslední let z Afghánistánu, čímž byla evakuační mise skončena. Podle ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka (ČSSD) evakuační lety přepravily do Česka 170 Afghánců. Převezeni byli všichni, kteří byli k evakuaci určeni. Úspěch operace označil za zázrak. „Nedávno jsem řekl, že evakuační operace byla malý zázrak. Dovolte, abych se opravil – bez jakékoliv diskuse je jasné, že se jednalo o zázrak velký. Situace, která v uplynulých dnech nastala v Kábulu, nelze nazvat jinými slovy než totální a neočekávaný kolaps. Tragédie, na kterou se nikdo nemohl připravit. Ještě v pátek minulý týden, podle všech dostupných informací včetně údajů od spojenců a zpravodajských služeb, jsme pracovali s informacemi, že máme čas na evakuaci do konce září. V sobotu se již hovořilo o konci srpna, kdy by se Tálibán mohl dostat do Kábulu. To, že tam na konec vpadnul už v pondělí, je jasným důkazem toho, jak dynamicky se celá situace vyvíjí. Nikdo na tento vývoj nebyl překvapen,“ podotkl Kulhánek.

Zároveň nevyloučil, že další jednotliví spolupracovníci České republiky nebo Afghánci s vazbou na ČR budou evakuováni spojenci.

„Potom, co nastala situace v Afghánistánu, která se dá označit jako katastrofický scénář po odsunu spojeneckých vojsk – a to nikdo, ani naši spojenci, ani další analytici, takový vývoj nečekal. My jsme zareagovali velice rychle a já už jsem s panem ministrem minulý pátek situaci řešil a my jsme zareagovali rychle a rozhodně,“ podotkl Babiš a vyzdvihl fantastickou práci velvyslance Balouna.

„Opravdu se nám ta armádní akce povedla. A naši vojáci skutečně, i pan velvyslanec, předvedli neuvěřitelný výkon. A v situaci, kdy šlo o hodiny a minuty, při uzavírání zastupitelských úřadů a evakuaci na letiště v Kábulu, dokázali něco, co si většina z nás ani neumí představit. My jsme v sobotu večer 14. srpna svolali Bezpečnostní radu státu a po skončení rady v 10 hodin večer, už následně čtyři hodiny poté náš první letoun zamířil směr Kábul, byla to velice komplikovaná cesta a myslím si, že skutečně díky našim vojákům a panu velvyslanci se podařilo zachránit mnoho životů a hlavně zachránili všechny, které jsme chtěli. To znamená zaměstnance našeho velvyslanectví, tlumočníky, kteří pracovali s naší armádou, kteří byli prověřeni,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jakub Kulhánek, MA ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Konečná (KSČM): Jako jediný máme odvahu řešit předražené bydlení Dominik Duka: Nezáleží jenom na tom proti komu, ale s kým a za jaké hodnoty Hannig (Rozumní): Budiž nám je výstrahou Francie Hradec Králové: Na fotbalovém stadionu probíhá demontáž sedaček, lízátka dočasně zmizí v září

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.