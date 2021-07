Babiš, Babiš. Von der Leyeonová to ani neřekla, a na ČT už jela lišta! U Xavera padaly bomby

reklama

Pokud jde o probíhající olympiádu v Tokiu, Češi tam podle Holce mají z ostudy kabát.

„Já myslím, že ji Česko bojkotuje, ne? – podle toho, jak to vypadá. Já myslím, že přišel čas to zrušit, ne? Vždyť je to přežitek, stojí to nesmyslný peníze. Všichni to platíme, tady pana (Jiřího) Kejvala (předsedu Českého olympijského výboru), a on si ani neřekne: ‚Neměl bych očkovat, když jsem udělal takovouhle ostudu?‘,“ smál se Holec.

Luboš Xaver Veselý dodal, že až vyhrají volby Piráti, mohla by se do dvou let vrátit spartakiáda.

Holec poté naznačil, že se šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nechová ekologicky, když si opéká špekáčky venku nad ohněm, pročež může počítat s návštěvou švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové. „Na ni skočí Greta teď. Jí to zakáže,“ pousmál se.

A poté znovu zopakoval, že je na čase tradici olympiád zrušit. „Já už to ani nechci sledovat,“ pravil Holec.

Nešetřil ani exministra kultury za lidovce Daniela Hermana, který dostal ocenění od sudetských Němců za snahu sbližovat sudetské Němce a Čechy. Holec konstatoval, že tím Herman nepotěší hlavně občany žijící v pohraničí. Pokud tím někomu opravdu pomůže, bude to SPD Tomia Okamury.

„Z toho Hermana je mi zle,“ přisadil si Veselý.

Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6065 lidí

Došlo i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Luboš Xaver Veselý věštil další konec tohoto ministra v úřadu. Holec mu dal za pravdu. „Blíží se podzim, a to je kritická doba pro ministry,“ souhlasil s moderátorem.

Poté si vzpomněl na návštěvu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen v Praze. Ta přijela do Prahy potvrdit, že Česko dostane 180 miliard z programu obnovy. Holec k tomu doplnil, že vůbec nemluvila o tom, že nedostaneme ani korunu, pokud nevyřešíme střet zájmů Andreje Babiše.

„To byla zase ukázka našich médií. ČTK dokonce těsně před tiskovkou vydala zprávu, že nedostaneme ani korunu, dokud nevyřešíme střet zájmů Andreje Babiše. Ale takhle přesně to neřekla. Ale samozřejmě, na ČT už jela lišta. Tak si řekněme, kdo prosazoval ten ‚lex Babiš‘. Byl to opo-blok. No tak jestli ho teď kritizujou, tak ho měli vymyslet líp, ne?“ kroutil Holec hlavou nad opozicí.

Nakonec si vzal na paškál ČSSD. Konstatoval, že nestraník Matěj Stropnický by mohl jednoznačně pomoct sociálním demokratům v Praze, jelikož má šanci nahradit zmizelého idola Dominika Feriho. „ČSSD teď pomůže snad každej, vždyť se podívejte na tu personální bídu – Špidla, Škromach,“ pravil Holec a kroutil hlavou.

