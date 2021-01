Babiš: Dostali tolik, kolik by ani nevydělali! To mi píší podnikatelé

Neděle 10. ledna a jako každý týden je tady premiér Andrej Babiš a jeho „Čau lidi“ hlášení. Situace je podle něj stále vážná. Covid je pro něj zákeřná přírodní katastrofa. Překvapivě ve svém reportu pochválil rivala z ODS. Prozradil, jak to bude s vakcínami. Prý se musíme připravit na obrovské množství. Demonstranty a Landu Babiš nechápe, jeho vláda prý podporuje podnikatele dostatečně. „Podívejte se do Rakouska a Polska.“

„Pandemie covid-19, to je hlavní téma dnešního pořadu. Situace není dobrá. Já bych znovu zopakoval. Pokud to chceme společně zvládnout – a žádná vláda na světě to nemůže bez spolupráce s občany zvládnout –, je nutné omezit kontakty. A potom samozřejmě jsou ta 3 R. Ruce, roušky, rozestupy. Je skutečně potřeba to brát vážně. Situace v nemocnicích není dobrá. My máme z hlášení z dnešního dne v nemocnicích 6 741 hospitalizovaných. Sice to není jako ten peak 4. 11., bylo 8 200, ale máme na jednotkách intenzivní péče 1 125 osob,“ řekl Babiš. Zároveň se pochlubil, že jeho vláda zavedla národní dispečink lůžkové péče, který podle jeho slov funguje perfektně a který pomáhá distribuovat pacienty po jednotlivých nemocnicích.

„Další věc. Odměny studentům lékařských fakult. Včera jsem o tom mluvil, volala a psala mi jedna studentka, že bylo řečeno, že vláda anebo stát nemá jasno. Má jasno. Nebudou danit, nebudou. Ani v prvním kole. Nevím, proč by danili. My jsme strašně rádi, že nám pomáhají. Takže zítra v 8.00 je Rada pro zdravotní rizika a tam ministři zdravotnictví a financí to vyřeší. Tečka. Nebudou danit,“ ujistil premiér.

Ve věci očkování si Babiš překvapivě velice pochvaloval Hejtmana z ODS Kubu. „Teď očkování. Očkování, to je samozřejmě to hlavní, co řešíme. A tady je velice důležitá spolupráce s hejtmany. A já musím říct, že spolupráce s hejtmanem Kubou funguje velice dobře. Komunikujeme, píšeme si, konzultujeme, řešíme věci,“ řekl a dodal: „My jsme doposud dostali 101 plat, každé to plato má 975 vakcín při pěti z jedné lahvičky. Určitě jste zaznamenali, že konečně i Evropa doporučila šest dávek z jedné lahvičky. My jsme byli první v EU a iniciovali jsme to. Už 30. 12. naše nemocnice mohly natáhnout z lahvičky šestou dávku v pohodě. A je to 20 procent navíc,“ pochválil se opět politik.

Co se týká dodávek vakcín do budoucna, situace se má podle premiéra následovně: „My v této chvíli máme objednáno od firmy Pfizer/BioNTech osm milionů dávek. Evropa teď vyjednává o dalším množství 200 milionů dávek, kde samozřejmě budeme chtít využít maximálně kapacitu. My bychom měli dostat od Pfizeru v prvním kvartálu milion 58 tisíc dávek a od Moderny, která začne dodávat od pondělí, prvních 20 tisíc dávek, které půjdou do Moravskoslezského kraje, 240 tisíc dávek. Druhý kvartál: Pfizer – 2 miliony 220 tisíc + vyjednáváme o té další dodávce s EU, což by znamenalo až milion dávek navíc. Takže v této chvíli je to Pfizer, Moderna – 1. pololetí – 4 miliony 278 tisíc dávek, a potenciál další milion. Důležité je, že my zatím máme 31 očkovacích center jako příjemci dodávek od Pfizeru, ale posouvají to dál, a vzniklo z toho asi 84 míst, které dostávají a očkují,“ vysvětloval Babiš.

Podle premiéra všechny členské státy musejí nakupovat vakcíny od Evropské komise. „My nemáme právo nakupovat mimo. Ani nechceme, protože takhle jsme se domluvili. Ano, v této chvíli těch vakcín je málo, ale bude jich postupně přibývat. A my se musíme připravit na to obrovské množství, které bude chodit. Abychom to všechno zaočkovali.“

Co se týká ekonomických věcí, Česká republika se musela minulý rok hodně zadlužit. Situace je ale podle Babiše pořád lepší, než když nastupoval na post ministra financí v roce 2014. „Ale my jsme nemohli nechat lidi na holičkách. Zaměstnance, podnikatele, živnostníky a tak dále. Takže proto ten dluh stoupl, ale stále je menší, než když jsem nastupoval na post ministra financí v lednu 2014.“

Řeč padla i na nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí: „Chtěl bych říct, že dnes je demonstrace, kterou organizují různí podnikatelé. Pan Daniel Landa tomu dal tvář. My se známe dlouho a před časem jsme spolu měli videocall. Byl tam i Jan Ledecký, představovali nám nějaký projekt, jak řešit kulturní představení a koncerty. Takže mě to mrzí, že demonstrují,“ řekl sklíčeně Babiš.

Jeho vláda prý podnikatele podporuje dostatečně. „Já vám řeknu čísla, jak je podporujeme.

Mají kryté mzdy, odvody, nájemné. Kdo je OSVČ, ten má ještě kompenzační bonus. A nyní navíc je speciální bonus přes počet zaměstnanců. Takže hospoda v menším městě o pěti lidech, která platí nájemné 30 tisíc, dostane u nás kolem 270 tisíc měsíčně podporu. A kolik je to v Polsku? Jenom 216 tisíc. V Rakousku jenom 170 tisíc. V Německu stejně jako u nás.“

„Někteří mi píší: ano, dostal jsem tolik podpory, že i kdybych podnikal, tak bych možná tolik ani nevydělal. Takže prosím vás, na závěr. Zkusme se skutečně zamyslet nad tím, v jaké jsme situaci. A ten covid je přírodní katastrofa. Je to zákeřný vir,“ apeloval Babiš znovu na občany.

