Babiš, Fiala, Piráti. Všichni se budou dneska večer chlubit, že vyhráli, hádá Petr Štěpánek

Dnes hodinu před půlnocí by měly být zveřejněny výsledky letošních voleb českých europoslanců. Jak asi dopadnou? Bývalý člen ODS Petr Štěpánek na sociální síti Facebook predikuje, že nás čeká večer samých vítězů. A to právě proto, že žádný jasný vítěz nebude, protože největším poraženým bude samotná Evropská unie.

Původní facebookový příspěvek Petra Štěpánka:

Čeká nás večer vítězů

Strašně rád bych se mýlil, ale obávám se, že nás dnes večer v souvislosti s vyhlášením výsledků voleb do Evropského parlamentu čeká večer samých vítězů. A to přes to, respektive právě proto, že žádný jasný vítěz nebude a že největším poraženým bude samotná Evropská unie, neboť svůj vztah k ní naši občané vyjádří nohama.

Za vítěze se nepochybně vyhlásí Andrej Babiš a je tak nějak jedno, zda opravdu bude první na pásce. Prohlásí, že být cílem zmanipulovaného policejního vyšetřování, zmanipulovaných demonstrací a zmanipulovaných televizních reportáží a zároveň nést hlavní tíži vládní zodpovědnosti není jednoduché, takže ať to dopadlo, jak to dopadlo, je to vítězství. Kampáááň!

Babišova velkohubost ovšem bude skromné povídání oproti tomu, co předvede fialový Petr Fiala. Nemastná neslaná ODS už nemůže naklátit méně než před pěti lety a ani pozice jednookého mezi slepými nejde nevyužít. Dozvíme se zároveň, že vyloučení Václava Klause mladšího s preferencemi ODS nic neudělalo, přičemž se mlčením přejde, že VKml svou novou stranu ještě nezaložil a europřebojů se vůbec nezúčastnil. Občanští demokraté si za této situace, ke které ještě můžeme přičíst tragicky mizernou volební účast, jež jim nahrává, nepochybně trochu polepší, pročež se fialová ODS, jež se dnes už nijak neliší od dávno zapomenutého Občanského hnutí, znovu prohlásí za hegemona na pravici. Co na tom, že pravici už dávno opustila, co na tom, že skutečná hegemonie vypadá úplně jinak. O čemž by mohli Fialovi povyprávět třeba Kaczyňski s Orbánem.

Dalším vítězem budou Piráti. Mladý eurobolševický dorost maskující se dredy, pseudoliberálními floskulemi i svojí víceméně sympatickou jinakostí, imponující zvláště voličským začátečníkům bez paměti i jakýchkoli životních zkušeností, nepochybně v EP zasedne, ba dokonce v solidním počtu. Další jistotou je, že tam tihle maskovaní novolevičáci najdou řadu spřízněných duší, s nimiž vyrazí na zteč euroatlantické civilizace. Kupředu, levá!

Spojené podměrečné síly TOP 09, STAN, Zelených a dalších bruselských agentů se také prohlásí za vítěze, neb znovu oddálí svoji politickou smrt. Označí se za nejevropštější z evropských a dál budou coby slepé střevo našeho politického systému škodit vlastní zemi, seč jim síly budou stačit.

Vítězem bude nepochybně také Tomio Okamura a jeho SPD. Postačí mu k tomu, že prolomí vstupní percentuální hranici a získá nějaký ten mandát. Co na tom, že jeho výsledek by klidně mohl být dvojnásobný. Postačilo by k tomu, kdyby hnutí SPD zcela nerezignovalo na roli možného sjednotitele politických sil, které nestrkají hlavu do země před riziky, jež s sebou přináší migrační šílenství, islamizace Evropy a zrychlující se přeměna Evropské unie v totalitního molocha.

Zajímavé bude sledovat výsledek komunistů a socanů, tedy stran, které drží u moci Andreje Babiše, který jim ovšem se svým ANO vysává jejich tradiční elektorát. Přičemž KSČM zastává k migraci, islámu i Evropské unii spíše kritické postoje, kdežto ČSSD, dnes již zcela v područí tzv. nové levice, náleží k beznadějným eurohujerům. Zatímco KSČM se o svůj úspěšný výsledek, ve smyslu získání nějakého toho mandátu, nemusí příliš obávat, zvláště pak při nízké volební účasti, přátelé růže hrají o život.

Možná že by bylo historickou spravedlností a zároveň vůbec největším volebním vítězstvím, ovšem nikoli ČSSD, nýbrž nás občanů, kdyby dlužníci a neplatiči z Lidového domu dostali za svoji pokryteckou, bezzásadovou, úplatkářskou, dealerskou politiku, kterou provozují, od voličů stopku. Polibek smrti od Miloše Zemana ostatně dostali.

