Babiš? Konec. Expert má zásadní informace

„Jasně jsem si to uvědomil, když jsem sledoval Andrejovu reakci na volby do EP. Jestli něčemu u Babiše věřím, tak je to jeho instinkt zabijáka a vítěze. A řeknu vám, Andrej Babiš už nejpozději v neděli večer VĚDĚL, že tuhle hru už nedá a že to celé skončí špatně. Bylo to vidět v jeho očích a v tom jeho kňů – i když volby nominálně vyhrál, ihned si začal stěžovat a útočit na ostatní. To nebyla reakce vítěze,“ poznamenal Jaroš.

„Jasně, pořád má těch svých 30 procent, řeknete. Ale věřte mi, i když vydrží do příštích voleb, a dokonce je i vyhraje, tak premiérem nebude. Vsadím na to boty. Andreje totiž začíná dostihovat přesně to, co z něj předtím udělalo tak úspěšného obchodníka – jeho brutální žraločí styl, jeho neschopnost opravdové spolupráce a samozřejmě jeho estébácká, polomafiánská minulost,“ sdělil Jaroš s tím, že Babiš je jen dokonalý stroj na akvizice, nepřátelské pohlcování konkurentů, shrabování výhod, budování privátního impéria.

„V tom je geniální; ve všech jiných oblastech je to až překvapivě plochá a dutá osobnost. Andrej Babiš dokáže s jinými lidmi fungovat jen ve dvou režimech – buď jste jeho sluha, nebo jeho nepřítel. Nic mezi tím. Normální partnerství 1 : 1 nezná a neumí. Proto automaticky vysaje a zničí každého naivku, který se pokusí s ním jít do koalice nebo do kšeftu. Proto nevyhnutelně shodí ze srázu ČSSD, která kvůli vlastní blbosti už tak šla blízko okraje,“ poznamenal dále Jaroš.

„V byznysu se můžete stát tím největším otesánkem a mít všechno – třeba všechny pekárny. Teoreticky vás v růstu nic nezastaví. Ale v politice musíte mít živé a relativně prosperující partnery, abyste mohli sestavit koalici. A Andrej Babiš má kvůli své nátuře a historii koaliční potenciál někde mezi Sauronem a skunkem smrdutým. A aby to ovládl sám, aby se obešel bez partnerů, to mu není dáno. Česká politika má jakýsi strop kolem 30–35 procent, výš se prostě s podporou pro jednu stranu nedostanete. Naopak když se téhle hranice dotknete, tak pomalu zahajujete cestu dolů. Češi tradičně nedůvěřují autoritám a hegemonům, rádi moc rozdrobují. Překonat to může jen mimořádně nadaný populista jako třeba v Maďarsku Orbán, to ale Andrej Babiš nedokáže,“ dodal.

„Andrej Babiš si totiž dokáže lidi jen kupovat, protože jeho myšlení je jen a pouze pragmatické a materialistické. S tím můžete v Česku získat třeba 30 procent lidí, kteří si řeknou – OK, třeba je to hajzl, ale aspoň mi zvedl důchod a mám se za něj dobře, budu ho volit. Takových lidí je třetina – víc jich na tyhle materiální požitky nenalákáte. To Orbán se se svými voliči v Maďarsku dokázal propojit na mnohem hlubší, psychologické a kulturní úrovni. Kdysi hrál skvěle úlohu tzv. kádári kisembera, malého maďarského človíčka z Kádárových časů, ‚obyčejného Čecha‘, jak bychom řekli my. Pak se plynule přerodil do role Jánose Hunyadiho, hrdiny, který ochrání Maďarsko před cizáky. Orbán to vše dělá uvěřitelně, dokonale rozumí maďarské identitě a má ji v sobě, navíc je skvělý řečník. Babiš se pokusil o to samé – on z Maďarska vůbec hodně kopíruje – ale na rozdíl od Orbána to prostě neumí. Ve skutečnosti nechápe českou identitu a nedokáže se na ni tak uvěřitelně napojit. I proto dostal Orbán v neděli šokujících 53 procent, kdežto Babiš jen nějakých 21 – to srovnání mu jistě neušlo. Babiš už, myslím, chápe, že na rozdíl od svého maďarského vzoru on duši českého člověka neovládl a neovládne,“ sdělil dále Jaroš.

„Ke smůle Andreje Babiše totiž Česko už je docela silné. Češi v sobě mají sílu a opatrnost, takže se nenechají úplně oblbnout jedním demagogem, byť velice bohatým. Naopak si – i vzhledem k dnešním zprávám – čím dál tím víc lidí začne uvědomovat, že bývalý estébák, který fixluje s dotacemi, lže, kudy chodí, nedokáže zpříma zodpovědět na jedinou otázku a naši zemi už připravil o stamiliony, přece logicky nemůže udělat Česko silnějším. Skutečná síla nikdy nevychází ze lhaní a podvodu. Skutečná síla neznamená jet šméčka a doufat, že vám to lidi odpustí, když jim dáte hezké úplatky z rozpočtu. Skutečně silná země se naopak pozná podle toho, že když se politik dopustí šméčka, tak z vedení země odchází. Já myslím, že Česko takovou silnou zemí chce být a taky k ní směřuje,“ poznamenal Jaroš, jenž se chystá v úterý na demonstraci na Václavské náměstí.

„To neznamená, že nerespektuju volby. Respektuju – a vím, že Babiše musíme porazit jedině u uren. A taky ho porazíme. Demonstrace k tomu pomáhají. Např. tím, že povzbuzují občanskou společnost – která to pak Andrejovi u voleb spočítá. A taky tím, že připomínají Andrejovi, světu a konečně i nám samotným, že nejsme onuce. Že nám na principech záleží a že šméčka jednoduše netolerujeme. Že opravdu jsme silné Česko – ale jiným způsobem, než si to pan čepičář představoval. Jsem optimista,“ sdělil Jaroš.

„Tipuju, že pana Babiše teď čekají velmi horké týdny a že špatných zpráv bude víc. Ve skutečnosti by teď už asi nikdo z nás nechtěl být v jeho kůži. Je to správné a je to fér. Ale bacha, pořád není naším primárním cílem ‚sundat‘ Babiše. Naším primárním cílem je řešit dlouhodobou vizi a skutečné problémy, na které teď nemáme kvůli Babišovým alotriím čas. To je ostatně jedna z věcí, které mu vyčítám nejvíc,“ uzavřel.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Staněk: Úkoly resortu nepočkají, až se politici dohodnou, čeká mě spousta práce Premiér Babiš: Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako Institut Aleny Vitáskové: Stanovisko premiéra Andreje Babiše k možnému porušování zákonů ve zdravotnictví Lubomír Man: Dva mopslíci štěkají na Dámu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef