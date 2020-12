Babiš: Nasadíme vojáky a hasiče. Budou testy zdarma. Konečným řešením je vakcína

reklama

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 2401 lidí

„Stále napříč celou Evropou je patrná velká populační nálož viru a všechny země včetně naší se potýkají s daným onemocněním a snaží se všemi dostupnými prostředky zabránit další progresi tohoto neutěšeného stavu. Všichni víme, že jediným finálním řešením je vakcína, a musíme do doby, než bude k dispozici, společným úsilím zabránit tomu, aby se počet nakažených neřízeně zvyšoval a zejména aby nedocházelo k úmrtím našich spoluobčanů, zejména těch, kteří patří k nejvíce ohroženým skupinám. A k tomu musíme mít k dispozici nástroje, které umožní zasahovat plošně na území celé České republiky a které budou efektivní. Bude i nadále třeba omezovat shromažďování, řízeně kontrolovat množství kontaktů mezi jednotlivci a bude třeba mít možnost aktivně zasáhnout v případech, kdyby se situace opět vymykala kontrole,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To číslo za včerejší den není vůbec dobré. My jsme před pár dny, nebo týdnem, sice zastavili nárůst nakažených covidem-19, ale bohužel ta čísla stoupají. A je otázka, jak se to celkově vyvine. A to je samozřejmě otázka toho, že inkubační doba viru je variabilní, může být čtyři pět až deset dnů. A my jsme rozvolnili 3. prosince a viděli jsme dopady a ty dopady samozřejmě uvidíme v čase. A vidíme to jako situaci, která je vážná. Počet hospitalizovaných se stabilizoval, ale stále máme značný počet zemřelých. Reprodukční číslo se navýšilo, takže si myslím, že je jasné, že musíme požádat o prodloužení nouzového stavu,“ podotkl Babiš a vysvětloval, proč je to potřeba.

„Potřebujeme to proto, aby hlavně vojáci a hasiči nám pomáhali při plnění krizových opatření, když je nějaký problém v domově seniorů, v nemocnici... není to proto, abychom cíleně omezovali lidi, ale abychom měli možnost nasadit vojáky, kteří pomáhají s trasováním a s dalšími záležitostmi. Díky nouzovému stavu také snadno a účinně můžeme zapojit studenty, a to zejména v nemocnicích a objektech sociálních služeb,“ dodal Babiš. „Když si to občané spojují s nějakými represemi, tak to určitě není a děláme to proto, abychom ochránili jejich životy. Je to stav, který podle našeho současného právního řádu jako jediný umožňuje aplikovat celoplošná ochranná opatření. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby byla současná opatření ukončena. Došlo by k neřízenému šíření nemoci a během deseti dní by se opět zaplnily kapacity nemocnic a následně by došlo k velkým škodám na zdraví a životech těch, kteří jsou nejohroženější,“ dodal. Virus je podle něj živý mechanismus, je zákeřný a zabíjí.

Babiš žádá o prodloužení nouzového stavu do 11. ledna 2021. „Myslíme si, že se ten stav nezmění, a proto si dovolujeme požádat o prodloužení o 30 dnů,“ podotkl Babiš. Hovořil pak také o vakcíně, která je podle jeho slov naší jedinou zbraní. „Rád bych tady přečetl jednu výzvu, která je skutečně relevantní a velice důležitá. Českou republiku a také celý svět zaplavují cílené dezinformační zprávy o očkování proti covid-19. Informacím podléhá značná část populace včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru. Přední čeští infektologové, vakcinologové a epidemiologové tímto vyzvali zdravotnickou i laickou veřejnost k neustálému zodpovědnému chování a nepodceňování této nemoci,“ uvedl. Vakcinační strategie již byla představena vládě, nyní ji dostanou všichni ostatní zákonodárci.

Babiš rovněž hovořil o tom, že od 18. 12. chce realizovat dobrovolné testování antigenními testy zdarma, které vláda chce nabídnout vlastně všem, kteří o to budou mít zájem. „Cílem je identifikovat ty největší nosiče toho viru, kteří mají největší virovou nálož, kterou potom šíří mezi populaci. Tak to jsou věci, které máme v plánu, a samozřejmě znovu opakuji, že to prodloužení nouzového stavu pro nás je důležité. Je důležité hlavně proto, abychom mohli ochránit naše spoluobčany. Věřím, že najdeme pochopení u opozice a že nás v tom podpoří,“ uzavřel.

Psali jsme: Přelstíme covid! Janek Ledecký a Daniel Landa mají plán. Tři měsíce ho chystali Babiš: Hnusné, odporné, zákeřné zvíře. To je covid STEM: Důvěra v Evropskou unii po jarním poklesu roste ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jdou do toho SPOLU a vyzývají občany: Pojďte s námi!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.