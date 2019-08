Babiš: Neříkejte, že byla porušena Ústava. Nebyla

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) před kamerami České televize trval na tom, že momentálně skončená vládní krize kolem Ministerstva kultury vlastně nikdy krizí nebyla a všechno, co se dělo, se prý dělo podle Ústavy. „A bylo by dobré, aby nikdo neopakoval, že byla porušena Ústava. Nebyla porušena. Nikdy,“ zdůraznil premiér před kamerami.

„Pan Zaorálek je v politice celý život. A pracoval v České televizi. Myslím, že má ke kultuře má nějaký vztah, ale samozřejmě to není moje nominace, to je nominace ČSSD. Pana Zaorálka samozřejmě znám, byli jsme společně ve vládě. S panem Zaorálkem se i potkám a pošlu jeho nominaci na Hrad,“ pravil do kamery Babiš.

Odmítl však odpovědět na otázku, jestli je podle jeho názoru Zaorálek odborníkem zrovna na oblast kultury. Já to nechci komentovat,“ utnul tuto linku dotazů.

„Já jsem xkrát říkal, že hnutí ANO nenominuje ministry do vlády podle toho, jestli jsou ve vedení hnutí, nebo ne. Z 10 členů ve vládě je 7 nečlenů, ale ČSSD k tomu přistupuje jinak, nominuje hlavně politiky,“ dovysvětlil.

„Já myslím, že ta komunikace proběhla tentokrát dobře a nic tomu nebrání. Já to nechci řešit v detailu, jen řeknu, že ta komunikace mezi panem prezidentem a ČSSD nebyla ideální. To je všechno,“ řekl Babiš.

Kulturu podle svých vlastních slov považuje za důležitý resort, je mu prý líto, že mu byla věnována velká pozornost během této kauzy kolem exministra Antonína Staňka a nejmenovaného ministra Michala Šmardy. Babiš přitom zdůraznil, že nešlo o krizi.

„Žádná krize nebyla. A bylo by dobré, aby nikdo neopakoval, že byla porušena Ústava. Nebyla porušena. Nikdy,“ tepal předseda vlády novináře. Já jsem taky postupoval i podle Ústavy i podle koaliční smlouvy. Takže k ničemu nedošlo. Akorát to bylo špatně zkomunikováno a teď je to vyřešeno. A to je všechno,“ uzavřel své vystoupení Babiš.

