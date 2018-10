Babiš? Ondřej Hejma nabídl překvapivé vysvětlení nedávné akce. Došlo i na Jakuba Jandu

První téma bylo, že Hašek, Benešová i Machovec, bývalí „socani“, budou kontrolovat církevní restituce a zda to znamená, že jsou zpátky ve hře. Hejma prohlásil, že ČSSD je v těžké krizi. „To je ta chvíle, aby ze svých temných slují se navrátili troglodyti české demokracie sociální, jako je tahleta trojice. Nic proti nim, ale uvidíme, jestli vůbec ještě někoho zaujmou. Možná že tyhle volby budou spíš labutí píseň celý tý party,“ okomentoval to zpěvák.

Dále se probíralo vajíčko, které trefilo kandidáta ANO, Petra Stuchlíka. „Už je to tady. Přijdou rajčata ještě,“ dodal prognózu Hejma. Že by to svědčilo o něčem závažném, odmítl: „Lidi se bavěj, lidi se bavěj tou politikou, choděj na ty meetingy, uděláme bordel, že jo, hodíme vajíčko, budeme ve zprávách a tak dále. Je to taková lidová veselice. Když jsou to rajčata a vajíčka, tak je to pořád dobrý.“ Pak se ještě vyjádřil k sochám, které stojí na Vítězném náměstí: „Billboardy jsou mrtvý, teď jedou sochy. Volební kampaň začala, ale pořád nevím, o čem je.“ Stuchlík prý má být rád, že má publicitu zadarmo. „Já bych se nedivil, kdyby to hodil někdo ze štábu, cynicky jako,“ nedělal si iluze Hejma.

Pak přešli na kauzu s Babišem a Lidovými novinami. „Posílat si texty do vlastních novin mi přijde úplně normální, nevím, proč se paní Petra rozčiluje. To měla udělat před pěti lety, ale teď mi to přijde takové zvláštní,“ komentoval to Hejma. Chyba Babiše údajně byla, že naletěl falešné doktorce, tam vidí chybu jeho štábu. Veselý také připomenul, že Babiš v pořadu také přiznal, že v Praze mohli pracovat lépe. „Skromnost, pokora, to mu sluší, navíc je to pravda. Protože Krnda zvorala, co mohla, a ještě měla divný řeči,“ komentoval to frontman Žlutého psa.

Dále v české politice řešili kandidáta na ministra zahraničí Petříčka. Hejma uvedl, že Petříček byl asistentem kdekoho, že to prý nebyl jen Poche. Otázka prý je, co znamená kvalifikační zázemí, které podle prezidenta Zemana Petříček má. Údajně půjde stejně spíš o to, komu bude Petříček loajální, a podle Hejmy to vypadá, že Babiš se Zemanem usoudili, že jim. Babiš se prý na summitech cítí jak ryba ve vodě a na Petříčka zbyde „ta úředničina“.

Jako poslední se Ondřej Hejma vyjadřoval o proslovu Miloše Zemana, ve kterém padla slova o neziskovce řízené pornohercem (myšlen Jakub Janda, pozn.red.) a o článku, který o tom Parlamentní listy napsaly. „To je evergreen, tohle Miloš dělá pořád, už se to trošinku opakuje,“ odtušil Hejma. Ale dodal, že se musí zastat novinářů, protože znalosti novinářů nesmí být hluboké, jinak se prý do tématu zapletou, a to, co píší, není srozumitelné. „To je marginální postava,“ vyjádřil se o zmíněném pornoherci. Veselý se pak ptal, zda má dotyčný právo vstoupit do takové organizace. „Každý má právo,“ uznal Hejma, ale dodal: „Je to blbý, protože všichni se po něm vozí. To není dobrá kvalifikace, dělat v neziskovce s touto minulostí.“

autor: kas