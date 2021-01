Babiš: Pane Lando, jde o životy. Je tady svoboda! Nechceme, aby lidé udávali

reklama

Premiér Babiš se zapojil do diskuse o Blanickém manifestu Daniela Landy. Zpěvák a hudební skladatel totiž v úterý odpoledne předstoupil ve Sněmovně před poslance a na veřejném slyšení přednesl petici více než 17 tisíc občanů proti dalšímu omezování svobod a likvidace společnosti v důsledku podle něho zmatených nařízení a zákazů.

„S panem Landou jsme se viděli nedávno přes videokonferenci, kde nám představoval projekt PCR testů při návštěvě divadel. S panem Landou se známe dlouho, už před tím, než jsem šel do politiky. Můžu říct, že my se snažíme komunikovat s každým. Všem lidem, co nám píšou maily buď odpovídám sám, nebo je přeposílám ministrům Havlíčkovi a Blatnému,“ řekl premiér.

Situace je podle něho složitá. „Nejsme bezohlední, nechceme, aby někdo někoho udával, ale situace není dobrá. Měli jsme loni nějakou první fázi a na základě těch strašných záběrů z nemocnic v Itálii jsme se všichni báli a udělali opatření, které nás za první vlnu stála 260 miliard. Po létě přišla další vlna. Máme velice těžkou pozici, názor společnosti je dnes úplně jiný. Není pravda, že bychom my někoho kritizovali. Jenom jsme jasně řekli, že vláda to bez spolupráce s občany nemůže zvládnout. Vždy jsme prosili, aby opatření byla dodržována. Není to jen o vládě, nouzový stav nám vždy schvalovala Sněmovna,“ připomněl premiér.

„Nevím o jakých neprůhledných obchodech mluví pan Landa, pokud o něčem ví, určitě to budeme řešit a rádi spolupracovat. Očkování je dobrovolné, nikdo nikoho nenutí. Snažíme se získat co největší počet vakcíny, protože nálada ve společnosti se mění. Dřív se chtělo očkovat 45 procent a dnes už je to 65 procent obyvatel, kteří mají zájem o očkování. Nechceme tady dělat nějaké kategorie občanů, že naočkovaný je lepší než nenaočkovaný. Naším cílem je proočkovat aspoň 65 procent populace a covid by se pak stal asi běžnou chřipkou. Je to ale přírodní katastrofa, je to živý organismus, který pořádně ani nikdo nezná. Expertů jsme přes rok viděli strašně moc a tvrdili různé věci, které ani nenastaly,“ míní premiér Babiš.

Nezná prý nikoho, kdo by předpovídal, co přesně se stane. „Ani jeden takový expert se nenašel. Je to pro nás těžký úkol a určitě o tom bude mluvit pan Havlíček. Nemyslím, že bychom živnostníky a podnikatele nedostatečně podpořili. Rozhodli jsme, že lidi a firmy podpoříme, investovali jsme a nekrátili žádné rozpočty. Děláme to skutečně zodpovědně, určitě tady není tendence omezovat svobodu. Za devět měsíců budou svobodné a demokratické volby, na rozdíl od USA to za pár hodin bude sečteno a budeme znát výsledky. Máme svobodu, každý si říká, co chce a nemůžu souhlasit s tím, že by tu nebyla svoboda. Nevím o tom, že by tu někdo chtěl preferovat nadnárodní korporace, určitě ne. Přes Vánoce jsme rozvolnili, jsme za to kritizováni. Cokoliv jsme kdykoli udělali, vždy přišla velká kritika, že všechno děláme špatně,“ stěžoval si Andrej Babiš na jednání sněmovního petičního výboru.

„Očkování je dobrovolné a je o něj obrovský zájem. Nikdo nebude handicapovat toho, kdo se nebude chtít očkovat. Co se týče skupiny expertů, jsme připraveni, není problém. Budu informovat ministra Blatného. Totéž se týká i společného jednání na podporu ekonomiky. Chceme bojovat za to, aby ekonomické a sociální dopady na lidi byly co nejmenší. V tomhle směru máme čisté svědomí. Mrzí nás, co všechno tady nastalo. Situace je složitá, ale líbila se mi věta pana Landy, že zodpovědnost je na každém z nás. O zbytku jsme připraveni jednat a nemám s tím žádný problém,“ potvrdil premiér Babiš, že o požadavcích petice Blanický manifest je ochoten jednat.

Landa v projevu před poslanci kritizoval vládu, že dělá zmatená, omezující opatření pro občany, ze kterých vyrábí nesvéprávné loutky. Podle něho je nutné otevřít zemi a cíleně chránit ohrožené skupiny a nechat lidem svobodu se samostatně zodpovědně rozhodovat.

