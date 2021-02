Babiš: Sputnik a čínská vakcína? Ano

reklama

AstraZeneca měla původně doručit 80 milionů dávek v prvním čtvrtletí letošního roku – minulý týden však oznámila, že to bude méně než polovina.



Premiér poukázal na to, že Evropská unie nakupuje společně pro všechny členské státy a výrobcům zaplatila dopředu. Přístup výrobce AstraZeneky tak považuje za nekorektní. Andrej Babiš ANO 2011



Připojil, že se jako jeden ze signatářů obrátil v dopise spolu s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a předsedou řecké vlády Kyriakosem Mitsotakisem na šéfa Evropské rady Charlese Michela, aby byly zajištěny dodávky vakcín ještě před jejich schválením, díky čemuž by tak bylo možné začít s očkováním ihned po certifikaci.



Kromě uvedených politických špiček hovořil český šéf vlády i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a řešili spolu možnost přesunutí výroby do Evropy. „To si vezme samozřejmě nějaký čas,“ podotkl.



Nově schválená vakcína s sebou přináší též nepříliš pěkné stanovisko, komu má být určena. Německé orgány v minulých dnech doporučily nepodávat vakcínu od firmy AstraZeneca lidem starším 65 let. Podle Institutu Roberta Kocha není jasné, nakolik je u starších lidí tato vakcína efektivní. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Podobně se vyjádřila i Evropská agentura pro léčivé přípravky. Ta německé závěry potvrdila a ukázala, že není dostatek údajů u lidí nad 55 let a že většina testů na přibližně 24 tisících lidech zahrnovala dobrovolníky právě do tohoto věku. „Zatím není dostatek výsledků u starších účastníků (nad 55 let), aby poskytly údaj o tom, jak dobře vakcína funguje u této věkové skupiny,“ dala najevo ve stanovisku. Doporučení ani jedné z institucí však Evropská komise nebrala v potaz a vakcinaci látkou od AstraZeneky posvětila i pro starší obyvatelstvo, některé země však raději daly na varování a přistoupily k věkovému omezení.



„To byly nějaké spekulace… já jsem se ptal na Ministerstvu zdravotnictví a Česká republika tuto vakcínu bude aplikovat pro všechny věkové kategorie,“ říká k tomu premiér.



Na rozdíl od vakcín Pfizer/BioNTechu a Moderny s účinností přes 90 procent se účinnost u vakcíny AstraZeneca uvádí někde mezi 62 a 70 procenty. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



Co se týče informace, že by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na svém postu skončit do dvou týdnů, jak dnes zaznělo v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi, Babiš ji považuje za spekulaci. Blatný se podle něj ve funkci končit nechystá a návrat jeho poradce Romana Prymuly do funkce šéfa resortu zdravotnictví prý taktéž není reálný.



K ministru Blatnému ale přece jen výhrady má: „Ta některá vyjádření byla nešťastná ohledně zemřelých, ohledně například antigenních testů, kde také pan ministr řekl nějakou sumu… ve skutečnosti je to asi osm miliard. Pan ministr je pracovitý, je mediálně nezkušený a je zvyklý na jiné prostředí, než je v politice a v médiích. Je pravda, že tam pochybilo jeho tiskové oddělení, když řeklo, že bylo přerušeno očkování. Není to pravda. Tam byla taková dezinformace, která se potom šíří rychle…“



Pohovořil i o možnosti, že by se u nás začalo očkovat ruskou či čínskou vakcínou, což jako možnost nadnesl Prymula. „Počítám, že se o to bude Evropa snažit. Mluvil jsem o tom s kancléřkou Merkelovou. Mluvila o tom s Putinem, údajně i s čínským prezidentem,“ odhalil. Merkelová prý oba státníky požádala, aby v Evropě podali žádost o schválení vakcín. Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

Proočkování rizikových skupin očekává premiér nejdříve až v červenci či v srpnu. Psali jsme: Moravec? Výbuch. A Události ČT: Jedna chyba, druhá, snad si nikdo nevšiml Premiér Babiš: Ten vir je zabiják. Umírají i lidé, kteří byli zdraví. Dodržujte opatření Vakcína od AstraZeneky byla schválena k použití v EU. Je tu však problém… Praha nemá dost vakcíny na druhou dávku, kraje ji poskytnou

