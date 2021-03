Babiš: Ten lék je levný! Vysvětlete, proč ho nechcete. Není to náhoda

reklama

„Nejdůležitější je samozřejmě očkování. My jsme obdrželi přes milion vakcín, proočkováno je zatím jenom 818 tisíc. Takže rozdíl je 233 500, a to je hlavní úkol – aby se snížil tenhle rozdíl mezi dodávkou a tím, kolik jsme naočkovali. Na rezervaci čeká 393 794 lidí. Myslím si, že je velice důležité, abychom preferovali hlavně naše důchodce 80+ a 70+, kde v podstatě čeká 282 319 lidí. My to budeme řešit s hejtmany. Je skutečně velice důležité, abychom zrychlili to očkování, protože příští týden dorazí 302 700 vakcín, hlavně Pfizer a Moderna. Je skvělé, že se zapojili praktici – už 2227 ordinací. U nich je zaregistrováno 176 tisíc osob, termín má už 10 tisíc a vykázali už 46 tisíc dávek. Takže to je to nejdůležitější. My v březnu dostaneme 1,1 milionu vakcín a na duben už 2,2 milionu. Takže to je to je to hlavní, potřebujeme zrychlit. Už se to sice zlepšuje, ale budeme znovu apelovat na všechna očkovací místa, že není důvod si nechávat druhou dávku. Protože ty dodávky chodí, Pfizer, si myslím, že je velice spolehlivý, funguje to,“ sdělil Babiš úvodem k ožehavému tématu dnenších dní.

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 739 lidí

„Dalším důležitým tématem jsou léky proti covidu. Určitě si pamatujete na ten Bamlan. Thomayerova nemocnice už vydala ten Bamlan, to je ten antibody koktejl, do 33 nemocnic. Ještě jim zbývá 250 kusů. Mám tady příběh pacienta, 75 let, obézní, s cukrovkou, měl plicní nemoc, ischemickou chorobu. Dostal ten Bamlan, a už pátý den od aplikace se cítí dobře. Vyhnul se těžkému průběhu a pravděpodobně mu to i zachránilo život. Velkým tématem je samozřejmě Ivermektin. Tady je x článků o tom, jak SÚKL říká, že Ivermektin je bezpečný. Primář z Brna mluví o studii z Kolumbie, jeho komentář bych dal zvlášť na Facebook – budete mít možnost se na to podívat. Někteří jsou proti. Já úplně nechápu, když teda na Slovensku to funguje a mohou to používat v ambulancích, já jsem mluvil s tou primářkou, a u nás primář Rezek má velice konkrétní výsledky,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A když už to ministerstvo a SÚKL povolily ve prospěch nemocnic, tak by bylo logické, aby se to povolilo i pro ambulance. Nikdo na světě neukázal, že by to nefungovalo. Je tady x různých informací, jak to bylo nasazeno. Peru, Argentina, Paraguay, Indie a tak dále. Já tady nechci rozebírat, kdo dělal tu studii, proč ji dělal a proč se to vlastně děje. Já se jenom ptám, že máme tady lék, který je velice levný, jsou na něj pozitivní ohlasy, byl použitý proti covidu na mnoha místech na světě, nemá nežádoucí účinky. Tak proč bychom ho nemohli dát do ambulantní léčby, je o to i velký zájem. Já doufám, že i primář Rezek vysvětlí veřejnosti svůj názor na ty studie, které teď úplně náhodou vyšly. Náhodou i některé pharma firmy anoncovaly, že mají nové léky proti covidu. O to více, že naši praktici vlastně dnes nemají lidem prakticky co nabídnout,“ podotkl.

A následně hovořil o lockdownu. „Děkuji všem, kteří dodržují opatření a mají minimální kontakty. Vzal jsem si tady rozhovor pana Smejkala, který říká, že musíme vydržet do Velikonoc, že je jasné, že ty parametry a o tom, kdy a jestli budeme rozvolňovat, musejí rozhodovat epidemiologové. Já jsem se vícekrát vyjádřil, že členové vlády nejsou epidemiologové a jejich názory v minulosti byly nějaké, potom se to nenaplnilo a byli jsme oprávněně kritizováni. Takže musíme zkrátka ta opatření dodržovat. Udělali jsme skutečně velká opatření, hlavně co se týče testování ve firmách. To je díky panu Havlíčkovi, že dnes už máme 80 dovozců těchto testů. Máme dnes nejhustší síť testovacích míst v Evropě, 10 000 podniků se zapojilo. Apelujeme na firmy, aby nechaly lidi na home office, tam se nemusí testovat. Je to obrovská akce. Ano, za tři týdny jsme hlásili, co bude dál. No tak samozřejmě to bude podle situace. Bude to podle počtu hospitalizovaných, který dneska na jipkách je obrovský,“ sdělil dále Babiš a zopakoval, že covid-19 je smrtelná infekce, která se chová nevyzpytatelně.

„Pacient se vrací ke spontánnímu dýchání, a náhle se dostavují trombotické komplikace, občas i arteriální trombózy. Skutečně v posledních týdnech na jipkách jsou pacienti ve věku 35 až 50 let. Takže je to velice nebezpečná infekce, dávejte na sebe pozor, nepodceňujte to. Paní primářka říká, že by bylo nejlepší, kdyby někdo navštívil tu covidovou jednotku a viděl, jak na tom tam lidi jsou. Je to hrozný pohled. Hlavně ta psychika, pro sestřičky, které jsou na hraně zhroucení. Jde o psychiku, je to skutečně strašná zátěž pro naše zdravotníky. Já znovu žádám, abychom dodržovali ta opatření. A aby policie hlavně kontrolovala ta opatření, a k těm, kteří je nedodržují, tak zkrátka musí být nekompromisní. To je velice důležité. Skutečně, buďme obezřetní. Ten virus mutuje. Tam, kde je velká koncentrace, vznikají nové mutace. Je to fakt nebezpečí,“ dodal Babiš a vyzval všechny, kdo můžou, k očkování.

Posledním tématem pak byly maturity. „Já jsem kritizován, že jsem si dovolil říct – a když čtu ty příběhy studentů, ale to jsou i dálkoví studenti, to je i prodavačka 43 let, která má doma děti, která dálkově studuje, nebo hasiči nebo vojáci – ti všichni mají mít maturitu. Všichni říkají, že je to zkouška dospělosti. Ale skutečně těch 13 let školy vyvrcholí tou zkoušku dospělosti, a to je to nejdůležitější? Ano, maturita je důležitá, ale proč nevnímáme tu situaci takovou, jaká je. Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory – myslíte si, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí. Nikdy jsem se na maturitu neptal. Ptal jsem se – máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle, máš nějaké sny? Jsi urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti? Co jsi dělal kromě školy? Na to se ptá zaměstnavatel. Takže tady je asi skutečně potřeba, abychom možná měli nějakou celospolečenskou debatu o té maturitě. Vždyť přece většina maturantů půjde na vysokou školu. Kdyby dostali – mohou si vybrat, já říkám – chceš maturovat, maturuj – nechceš maturovat… měl jsi těžké podmínky, kolik těch studentů pomáhá v nemocnicích, domovech seniorů, domovech pečovatelské péče, dobrovolničí," uvedl Babiš.

„Žijí ve stresu, každý má kolem sebe nějaké zážitky z covidu. Zdravotníci, studenti ze zdravotnictví vidí umírat lidi. To je obrovský stres. Tak proč nejsme lidští? Proč to neumíme pochopit? Proč tolik trváme na tom, že je to teď až tak důležité, když v jiných státech to chápou. Takhle se k tomu postavili v Kanadě, Norsku, Irsku a podobně. Takže ten, kdo udělá maturitu, potom půjde na přijímačky, a ta vysoká škola si sama určí, koho přijme,“ pokračoval dál Babiš.

„Řekne: Jo, ty máš normální maturitu, možná dostaneš více bodů – ty jsi dostal úřední, tak dostaneš méně bodů. Potom je to zkrátka o vysoké škole, jak to udělá. Naše škola nemůže stále pracovat systémem „naučit se všechno nazpaměť, zapamatovat si to a brzy zapomenout“. To je asi taková charakteristika toho. My potřebujeme, aby ti studenti, jak píše tady Česká školní inspekce 2020 – řada pedagogů upřednostňuje zprostředkování učiva před cíleným rozvojem žákovských kompetencí. Žáci by měli více komunikovat, samostatně se rozhodovat, kritické myšlení a tak dále. Pojďme se o tom bavit. Já jsem dostal více než 1 000 e-mailů. Chápu ty situace,“ zmínil Babiš.

A hovořil i o tom, jak mu je líto některých studentů. „Ta psychika, to trauma. Proč to tedy neřešit, proč ne trochu lidskosti. Dnes je v naší společnosti samozřejmě plno lidí naštvaných, frustrovaných, unavených. Tady je ale příležitost ukázat trochu porozumění a lidskosti. Já vám tady přečtu, jak se vyjádřilo město Toronto: ‚Tento rok se zaměříme na snížení stresu studentů, a proto rušíme závěrečné zkoušky. Neočekáváme, že by to mělo negativní vliv na kvalitu vzdělávání. Jsme domluvení s univerzitami, že budou přijímat jakékoliv známky sestavené učiteli na základě jakékoliv metody, kterou považují za vhodnou.“ Kanada, region Durham: ‚Vzhledem k tomu, že jsme stále v pandemii a uvědomujeme si, že duševní zdraví a pohoda studentů jsou prioritou, tak proto jsme se rozhodli zrušit závěrečné zkoušky.‘ Takže vážení, je to o lidskosti, porozumění a vzájemné solidaritě,“ uzavřel.

Přepis nedělního pořadu Andreje Babiše Čau lidi, 7. 3. 2021:

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Nejdůležitější je samozřejmě očkování. Takže, jak to vypadá s očkováním. My jsme obdrželi 1 milion 51 tisíc vakcín, proočkováno je zatím jenom 818 tisíc. Takže rozdíl je 233 500, a to je hlavní úkol – aby se snížil tenhle rozdíl mezi dodávkou a tím, kolik jsme naočkovali. Na rezervaci čeká 393 794 lidí. Myslím si, že je velice důležité, abychom preferovali hlavně naše důchodce 80+ a 70+, kde v podstatě čeká 282 319 lidí. My to budeme řešit s hejtmany. Je skutečně velice důležité, abychom zrychlili to očkování, protože příští týden dorazí 302 700 vakcín, hlavně Pfizer a Moderna. Je skvělé, že se zapojili praktici – už 2227 ordinací. U nich je zaregistrováno 176 tisíc osob, termín má už 10 tisíc a vykázali už 46 tisíc dávek. Takže to je to nejdůležitější. My v březnu dostaneme 1,1 milionu vakcín, a na duben už 2,2 milionu. Takže to je to je to hlavní, potřebujeme zrychlit. Už se to sice zlepšuje, ale budeme znovu apelovat na všechna očkovací místa, že není důvod si nechávat druhou dávku. Protože ty dodávky chodí, Pfizer si myslím že je velice spolehlivý, funguje to. To je hlavní téma, které řešíme i s hejtmany, kteří mají samozřejmě pod sebou plno očkovacích míst. Já si myslím, že by bylo spravedlivé rozdělovat tu vakcínu podle toho, kde a kolik čeká lidí. Protože ne každému se daří očkovat stejně. Dalším důležitým tématem jsou léky proti covidu. Určitě si pamatujete na ten Bamlan. Thomayerova nemocnice už vydala ten Bamlan, to je ten antibody cocktail, do 33 nemocnic. Ještě jim zbývá 250 kusů. Mám tady příběh pacienta, 75 let, obézní, s cukrovkou, měl plicní nemoc, ischemickou chorobu. Dostal ten Bamlan, a už pátý den od aplikace se cítí dobře. Vyhnul se těžkému průběhu a pravděpodobně mu to i zachránilo život. Velkým tématem je samozřejmě ivermektin. Tady je x článků o tom, jak SÚKL říká, že ivermektin je bezpečný. Primář z Brna mluví o studii z Kolumbie, jeho komentář byl dal zvlášť na Facebook – budete mít možnost se na to podívat. Někteří jsou proti. Já úplně nechápu, když teda na Slovensku to funguje a mohou to používat v ambulancích, já jsem mluvil s tou primářkou, a u nás primář Rezek má velice konkrétní výsledky. A když už to ministerstvo a SÚKL povolily ve prospěch nemocnic, tak by bylo logické, aby se to povolilo i pro ambulance. Nikdo na světě neukázal, že by to nefungovalo. Je tady x různých informací, jak to bylo nasazeno. Peru, Argentina, Paraguay, Indie a tak dále. Já tady nechci rozebírat, kdo dělal tu studii, proč ji dělal a proč se to vlastně děje. Já se jenom ptám, že máme tady lék, který je velice levný, jsou na něho pozitivní ohlasy, byl použitý proti covidu na mnoha místech na světě, nemá nežádoucí účinky. Tak proč bychom ho nemohli dát do ambulantní léčby, je o to i velký zájem. Já doufám, že i primář Rezek vysvětlí veřejnosti jeho názor na ty studie, které teď úplně náhodou vyšly. Náhodou i některé pharma firmy anoncovaly, že mají nové léky proti covidu. O to více, že naši praktici vlastně dnes nemají lidem prakticky co nabídnout. Ohledně lockdownu, prosím vás. Já jsem byl kritizován na interpelacích, že jsem neřekl přesně, co bude. No já myslím, že už to všichni známe. Děkuji všem, kteří dodržují opatření a mají minimální kontakty. Vzal jsem si tady rozhovor pana Smejkala, který říká, že musíme vydržet do Velikonoc, že je jasné, že ty parametry a o tom, kdy a jestli budeme rozvolňovat, musí rozhodovat epidemiologové. Já jsem se vícekrát vyjádřil, že členové vlády nejsou epidemiologové a jejich názory v minulosti byli nějaké, potom se to nenaplnilo a byli jsme oprávněně kritizováni. Takže musíme zkrátka ta opatření dodržovat. Udělali jsme skutečně velká opatření, hlavně co se týče testování ve firmách. To je díky panu Havlíčkovi, že dnes už máme 80 dovozců těchto testů. Máme dnes nejhustší síť testovacích míst v Evropě, 10 000 podniků se zapojilo. Apelujeme na firmy, aby nechaly lidi na home office, tam se nemusí testovat. Je to obrovská akce. Ano, za tři týdny jsme hlásili, co bude dál. No tak samozřejmě to bude podle situace. Bude to podle počtu hospitalizovaných, který dneska na JIPkách je obrovský. Deník primářky. Znovu jenom zopakuji: Covid-19 je smrtelná infekce, která se navíc chová nevyzpytatelně. Pacient se vrací ke spontánnímu dýchání, a náhle se dostavují trombotické komplikace, občas i arteriální trombózy. Skutečně v posledních týdnech na JIPkách jsou pacienti ve věku 35 až 50 let. Takže je to velice nebezpečná infekce, dávejte na sebe pozor, nepodceňujte to. Paní primářka říká, že by bylo nejlepší, kdyby někdo navštívil tu covidovou jednotku a viděl, jak na tom tam lidi jsou. Je to hrozný pohled. Hlavně ta psychika, pro sestřičky, které jsou na hraně zhroucení. Jde o psychiku, je to skutečně strašná zátěž pro naše zdravotníky. Já znovu žádám, abychom dodržovali ta opatření. A aby policie hlavně kontrolovala ta opatření, a k těm, kteří je nedodržují, tak zkrátka musí být nekompromisní. To je velice důležité. Skutečně, buďme obezřetní. Ten vir mutuje. Tam, kde je velká koncentrace, vznikají nové mutace. Je to fakt nebezpečí. Tady mám příběh z jednoho Alzheimer Homu, kde pečovatelka se nechtěla očkovat. To je také téma. Nechte se prosím vás očkovat, všichni, kdo můžete. Samozřejmě podle těch jednotlivých věkových kategorií, jak je to otevřeno – lékaři, pedagogové… To je to řešení. Poslední téma – maturity. Samozřejmě na to můžeme mít různý názor. Já jsem kritizován, že jsem si dovolil říct – a když čtu ty příběhy studentů, ale to jsou i dálkoví studenti, to je i prodavačka 43 let, která má doma děti, která dálkově studuje, nebo hasiči nebo vojáci – ti všichni mají mít maturitu. Všichni říkají, že je to zkouška dospělosti. Ale skutečně těch 13 let školy vyvrcholí tou zkoušku dospělosti, a to je to nejdůležitější? Ano, maturita je důležitá, ale proč nevnímáme tu situaci takovou, jaká je. Ten, kdo někdy někoho zaměstnával a dělal pohovory – myslíte si, že se ptal na maturitu? Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí. Nikdy jsem se na maturitu neptal. Ptal jsem se – Máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle, máš nějaké sny? Jsi urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti? Co si dělal mimo školy? Na to se ptá zaměstnavatel. Takže tady je asi skutečně potřeba, abychom možná měli nějakou celospolečenskou debatu o té maturitě. Vždyť přeci většina maturantů půjde na vysokou školu. Kdyby dostali – mohou si vybrat, já říkám – chceš maturovat, maturuj – nechceš maturovat… Měl jsi těžké podmínky, kolik těch studentů pomáhá v nemocnicích, domovech seniorů, domovech pečovatelské péče, dobrovolničí. Žijí ve stresu, každý má kolem sebe nějaké zážitky z covidu. Zdravotníci, studentů ze zdravotních vidí umírat lidi. To je obrovský stres. Tak proč nejsme lidští? Proč to neumíme pochopit? Proč tolik trváme na tom, že je to teď až tak důležité, když v jiných státech to chápou. Takhle se k tomu postavili v Kanadě, Norsku, Irsku a podobně. Takže ten, kdo udělá maturitu, potom půjde na přijímačky, a ta vysoká škola si sama určí, koho přijme. Řekne: Jo, ty máš normální maturitu, možná dostaneš více bodů – ty jsi dostal úřední, tak dostaneš méně bodů. Potom je to zkrátka o vysoké škole, jak to udělá. Naše škola nemůže stále pracovat systémem „naučit se všechno nazpaměť, zapamatovat si to a brzy zapomenout.“ To je asi taková charakteristika toho. My potřebujeme, aby ti studenti, jak píše tady Česká školní inspekce 2020 – řada pedagogů upřednostňuje zprostředkování učiva před cíleným rozvojem žákovských kompetencí. Žáci by měli více komunikovat, samostatně rozhodovat, kritické myšlení a tak dále. Pojďme se o tom bavit. Já jsem dostal více než 1 000 e-mailů. Chápu ty situace. To nejsou nějaké překopírované e-maily, to jsou příběhy. A mně je líto, některých těch našich studentů, v jaké situaci jsou. Ta psychika, to trauma. Proč to tedy neřešit, proč ne trochu lidskosti. Dnes je v naší společnosti samozřejmě plno lidí naštvaných, frustrovaných, unavených. Tady je ale příležitost ukázat trochu porozumění a lidskosti. Já vám tady přečtu, jak se vyjádřilo město Toronto: „Tento rok se zaměříme na snížení stresu studentů, a proto rušíme závěrečné zkoušky. Neočekáváme, že by to mělo negativní vliv na kvalitu vzdělávání. Jsme domluveny s univerzitami, že budou přijímat jakékoliv známky sestavené učiteli na základě jakékoliv metody, kterou považují za vhodnou“. Kanada, region Durham: „Vzhledem k tomu, že jsme stále v pandemii a uvědomujeme si, že duševní zdraví a pohoda studentů jsou prioritou, tak proto jsme se rozhodli zrušit závěrečné zkoušky.“ Takže vážení, je to o lidskosti, porozumění a vzájemné solidaritě. Držme si palce a přeji vám hezký týden.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.