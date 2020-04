Babiš a Hamáček jsou ve při. Kvůli opatřením

reklama

V České republice už byly na nemoc covid-19 testovány desítky tisíc lidí. Z více než 85 000 testovaných má koronavirus něco přes 4500 lidí, což jsou podle epidemiologů poměrně pozitivní čísla. Znamená to tedy, že je možné uvolnit relativně přísná karanténní opatření?

Babiš je přesvědčen, že ano.

Pokud jde o uvolňování restriktivních opatření, Babiš v nedělním „čau lidi“ prozradil, že prý o tom diskutovala vláda, a pokud se ukáže, že se situace nezhoršuje, tak prý kabinet ve středu řekne, že se od čtvrtka od 6:00 ráno otevřou prodejny s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety, stavebniny a železářství. Možná se otevřou také výkupy surovin a kompostárny.

Premiér totiž předpokládá, že v časech karantény lidé doma uklízejí a musejí mít kam odvézt nepořádek.

K otevření těchto obchodů však dojde jen tehdy, když splní řadu věcí.

„Bylo by to ale za následujících pravidel. Obchody musejí zajistit aktivní zásah proti shlukům zákazníků, zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to vevnitř i před provozovnou, minimální rozestupy dva metry, že tam musí být dezinfekce, že se musí měřit teplota pracovníkům provozoven před každou směnou a teplota by neměla být vyšší než 37,3 stupně a tak dále,“ vypočítával Babiš povinnosti, které uvalí na obchodníky.

Kromě toho chce prý vláda vpustit lidi na venkovní sportoviště, ale pouze za předpokladu, že se blízko sebe budou pohybovat maximálně dvě osoby. Nepočítaje v to členy domácnosti. Mimo členy domácnosti budou muset lidé i na sportovištích udržovat odstupy dva metry. U těchto aktivit prý však nebude nutné nosit ochrannou roušku nebo respirátor.

„Pokud se to povede před Velikonocemi, tak si myslím, že by to mohlo být skvělý. Ale znovu opakuju, že se to uvidí podle toho, jak to bude vypadat ve středu, a platilo by to od čtvrtku,“ zdůraznil.

Ale ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček varuje, že je prozatím nutné přísná opatření zachovat, aby prudce nenarostl ani počet nemocných, ani počet lidí, kteří viru zaplatí tu vůbec nejvyšší cenu.

„Jsem velmi opatrný, když slyším návrhy, jak bychom měli některá opatření uvolňovat. Nejsme tak daleko a já opravdu nechci, abychom promrhali veškerý ten lidský i další kapitál, který jsme investovali k tomu, abychom to zvládli do stavu, v jakém jsme,“ řekl Hamáček v sobotu po setkání s prezidentem Milošem Zemanem, Sám Zemana v rozhovoru pro Blesk.cz také nabádal k obezřetnému postupu.

Opatrný chce zůstat také náměstek ministra zdravotnictví epidemiolog Roman Prymula, který v internetové televizi DVTV prozradil, že pokud jde např. o hraní tenisu, dvouhra povolena bude, ale milovníci čtyřhry mají smůlu.

