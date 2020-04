Vám se to nelíbilo, přiznal Babiš. Sranda z něj? Nevadí. Oznámil zásadní úlevu

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) stvořil další „Čau lidi“, tentokrát k lidem promluvil přes kameru. Přiznal, že už se mu pletou dny, a přečetl recept své dcery na koláč. Zhodnotil také epidemiologickou situaci u nás. Prý to zatím nevypadá špatně, ale musíme si držet palce. „Zase jsme ukázali světu, co umíme,“ konstatoval premiér a poděkoval lidem, že si šijí roušky, když je nedokázala zajistit vláda. A co se týká škol...

„Takže čau lidi, dneska je neděle. Říkám si to hlavně pro sebe. Mně se to už plete,“ přiznal.

Chtěl se prý začít víc hýbat, ale moc se mu to nepovedlo. Místo toho ochutnal skvělou bublaninu své manželky Moniky a koláč dcery Vivien. „Já mám tady recept: skořice, drobenka z mouky, cukr, mleté mandle a máslo. Já jsem si to dal s kysanou smetanou a bylo to úžasné. Zkuste to, “ poradil

Prý byl překvapen, co všechno jeho manželka dělá. Prý sháněla roušky pro dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních v Krkonoších, kam jich dodala na dvě stovky, a sháněla roušky pro onkologické pacienty.

Poté se věnoval epidemiologické situaci v Česku. „Já si myslím, že vývoj té epidemie u nás vůbec nevypadá špatně, nicméně si musíme držet palce, protože to stále roste. Taky počet lidí, kteří jsou hospitalizovaní, už se hýbe kolem 380, ale máme dostatečné kapacity. Myslím si, že my jsme zase ukázali světu, co umíme,“ prohlásil Babiš s dovětkem, že jsme skvělý, šikovný a kreativní národ. A prý si toho všimli v Rakousku, v New Yorku i jinde a podle šéfa hnutí ANO Trump doporučuje nosit roušky.

Zasmál se nad kresleným vtipem, ve kterém je zachycen, jak sám šije roušku pro prezidenta Trumpa a přes videokonferenci mu ji ukazuje.

Ve skutečnosti 45. prezident USA Donald Trump oznámil, že v žádném případě nebude nosit roušku, ale lidem, kteří ji chtějí nosit, v tom bránit nebude.

Uznal, že česká vláda situaci nezvládla, ale jedním dechem dodal, že to vlastně nemohla zvládnout žádná vláda na světě, kdy v jeden okamžik chtěla nakoupit roušky prakticky celá planeta.

„Ale vy jste to zvládli, já vám za to moc děkuju. Teďka se bavíme, jestli skutečně máme rozdat ty roušky každému z našich občanů, nebo teďka jsou nové nápady, že bysme možná mohli vykupovat ty látkové právě od vás,“ naznačil uvažování ministrů své vlády Babiš.

„To, že se nám zatím chválabohu daří, je všechno o našich skvělých zdravotnících,“ zdůraznil poté. A všem poděkoval, ať už medikům, kteří odebírají pacientům vzorky, poděkoval lékařům a sestrám na JIP i jinde. Přislíbil, že vláda finančně odmění všechny bojovníky z první linie. „My na ně myslíme a ministr (Adam Vojtěch) určitě přijde s nějakým konkrétním řešením,“ přislíbil.

Do systému zdravotnictví prý také přiteče víc peněz. I to bude výraz díků lékařům, sestrám a dalším lidem, kteří nás chrání. „Děkuju všem, je to skvělé,“ zvolal šéf vlády.

Zdůraznil také, že je Česká republika solidární s ostatními státy EU a už poslala roušky Slovinsku, ochranné obleky do Španělska i do Itálie. „A teď od včerejška vyjednávám, že bysme z jedné evropské země přijali 12 až 15 těžce nemocných pacientů, protože my ty kapacity dneska máme. Samozřejmě musíme mít rezervy pro nás, ale když je nějaká země v potížích, tak proč bysme nepomohli. My určitě pomáháme a ukážeme, že jsme solidární,“ pravil do kamer Babiš.

Pokud jde o uvolňování restriktivních opatření, vláda o tom diskutovala, a pokud se ukáže, že se situace nezhoršuje, tak prý kabinet ve středu řekne, že se od čtvrtka od 6.00 ráno otevřou prodejny s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety, stavebniny a železářství. Možná se otevřou také výkupy surovin a kompostárny.

Babiš totiž předpokládá, že v časech karantény lidé doma uklízejí a musejí mít kam odvézt nepořádek.

K otevření těchto obchodů však dojde jen tehdy, když splní řadu věcí.

„Bylo by to ale za následujících pravidel. Obchody musejí zajistit aktivní zásah proti shlukům zákazníků, zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to vevnitř i před provozovnou, minimální rozestupy dva metry, že tam musí být dezinfekce, že se musí měřit teplota pracovníkům provozoven před každou směnou a teplota by neměla být vyšší než 37,3 stupně a tak dále,“ vypočítával Babiš povinnosti, které uvalí na obchodníky.

Kromě toho chce prý vláda vpustit lidi na venkovní sportoviště, ale pouze za předpokladu, že se blízko sebe budou pohybovat maximálně dvě osoby. Nepočítaje v to členy domácnosti. Mimo členy domácnosti budou muset lidé i na sportovištích udržovat odstupy dva metry. U těchto aktivit prý však nebude nutné nosit ochrannou roušku nebo respirátor.

„Pokud se to povede před Velikonocemi, tak si myslím, že by to mohlo být skvělý. Ale znovu opakuju, že se to uvidí podle toho, jak to bude vypadat ve středu, a platilo by to od čtvrtku,“zdůraznil.

Osobně by prý uvítal, kdyby Sněmovna odsouhlasila prodloužení nouzového stavu do 11. května, ale pokud se to s komunisty podaří prosadit alespoň do 30. dubna, bude i tak rád a další se uvidí podle situace.

„Co se týká tých našich rozhodnutí, já jsem strašně rád, že to OSVČ se domluvilo Ministerstvo financí s rozpočtovým výborem. Já jsem vždy apeloval na kolegy ve vládě, aby to udělali jednoduše a dodali ten cash podnikatelům, firmám, živnostníkům, aby tam nebyla byrokracie,“ zdůrazňoval premiér.

Zmínil i tzv. kurzarbeit, s jehož pomocí chce vláda v maximální možné míře zamezit propouštění zaměstnanců.

„Co se týká škol. Prosím vás, já jsem tady vyslovil nějakou teorii o tom, jak to bylo v jiných asijských zemích, ze kterých jsme teda mimochodem převzali tu povinnost nosit roušky nebo nějaké látky na zakrytí nosu a úst. Vedl jsem nějakou teorii, jak to tam proběhlo ve školách, a vaše reakce byly vesměs negativní. Není to na stole,“ zaznělo z Babišových úst. Prý je stále možné, že školy zůstanou zavřené do 1. září. „Ale to skutečně teďka neřešíme,“ zdůraznil.

Za důležitější považuje roztočení kol ekonomiky skrze investice do stavebnictví a dalších oborů. Zaměstnance stavebních úřadů vyzval, aby co nejvíc vydávali stavební povolení, protože ekonomika to potřebuje.

Když se blížil k závěru svého proslovu, podotkl, že by některým firmám mohlo pomoci, kdyby do nich stát investičně vstoupil. Ať už jde o ČSA nebo vodárenské společnosti, a kdyby se to dobře vymyslelo hned po sametové revoluci, tak prý z Ředitelství silnic a dálnic mohla dnes být největší firma ve střední Evropě. „Já se o tom chci bavit s lidmi, kteří tomu rozumí, a nevidím důvod, proč by stát nemohl spravovat nějaká aktiva.“

Nakonec lidem znovu poděkoval.

„Já vám děkuji, že společně bojujeme proti tomu viru. Zatím to vypadá dobře. Blíží se Velikonoce a bude hezky, tak doufejme, že nám to vyjde, že trošku něco před těmi svátky uvolníme. A těším se brzo na shledanou a děkuju moc za vaši solidaritu a za vaši podporu.“

